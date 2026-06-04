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STABILCOIN

Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal stabilcoin mutabakatını test etmeye başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal mutabakat testini başlattı.
  • 📌 Çalışma, gizlilik denetimleri ve programlanabilir ödeme akışlarına odaklanıyor.
  • 💵 Visa’nın stabilcoin pilotu nisan ayında 7 milyar dolarlık yıllıklandırılmış hacme ulaştı.
  • 🔍 Kurumsal ödeme testlerinde $SBC, daha geniş kullanımdan önce değerlendirme aşamasında bulunuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Visa ile Brale, SBC adlı ABD doları destekli stabilcoinin Canton Network üzerindeki kullanımını değerlendirmek için bir kavram kanıtı çalışması başlattı. Test programı, özellikle kurumsal ödeme akışlarında gizlilik odaklı ve programlanabilir işlemlerin nasıl çalışabileceğine odaklanıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal ödeme akışlarında yeni test süreci
2 Visa’nın stabilcoin denemeleri genişliyor
3 Stabilcoin pazarındaki büyüme dikkat çekiyor

Kurumsal ödeme akışlarında yeni test süreci

Şirketlerin verdiği bilgilere göre çalışma, kontrollü ortamlarda gerçek ödeme senaryolarını incelemeyi amaçlıyor. Böylece finans kuruluşları, hassas verilerin görünürlüğünü sınırlayarak işlem yapabilecek bir yapının işleyişini test edebilecek. Programın bir diğer hedefi de blokzincir tabanlı sistemlerin finansal operasyonlarda kontrollü veri paylaşımını ne ölçüde destekleyebildiğini görmek.

Visa, SBC’nin mevcut ödeme ekosisteminde ek bir mutabakat seçeneği olarak değerlendirildiğini belirtti. Bu yaklaşım, programlanabilir ödemeler ile daha yapılandırılmış finansal iş akışlarını destekleme amacını taşıyor. Testlerin, farklı operasyonel koşullar altında sistemin çalışmasını ölçmeye odaklandığı aktarıldı.

Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield, SBC’nin programlanabilirlik ve gizlilik denetimleri gerektiren mutabakat kullanım alanlarını destekleyip destekleyemeyeceğini incelediklerini, iş birliğinin aynı zamanda üretim ortamına hazırlık düzeyini değerlendirdiğini belirtti.

Brale tarafından ihraç edilen SBC, ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak tanımlanıyor. Şirket, bu varlığı daha çok mutabakat odaklı kullanım alanları için konumlandırıyor. Bu yapı, kurumların fiyat oynaklığına daha az açık biçimde işlem yürütmesine imkan verebilir.

Mini sözlük: Canton Network, özellikle düzenlemeye tabi finans kuruluşları için geliştirilen, işlem gizliliği ile seçici veri paylaşımını birlikte sunmayı hedefleyen bir blokzincir altyapısıdır. Sistem, tüm veriyi herkese açmadan taraflar arasında doğrulanabilir işlem yürütülmesine odaklanır.

Visa’nın stabilcoin denemeleri genişliyor

Bu kavram kanıtı çalışması, Visa’nın önceki blokzincir tabanlı ödeme girişimlerinin devamı niteliğinde görülüyor. Şirket, stabilcoin ile mutabakat imkanlarını ilk kez 2021 yılında devreye almış, ardından testlerini birden fazla ağ üzerinde genişletmişti.

Nisan ayında Visa’nın pilot programının yıllıklandırılmış hacmi 7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre %50 artışa işaret etti. Programın şu anda dokuz farklı blokzincir platformunda yürütüldüğü belirtildi.

BaşlıkDetay
Pilot hacim7 milyar dolar
Çeyreklik değişim%50 artış
Desteklenen ağ sayısı9

Şirketin programında Ethereum, Solana ve Avalanche gibi ağların yanı sıra Base, Polygon ve Stellar da yer alıyor. Canton’un eklenmesiyle birlikte Visa, gizlilik odaklı kullanım senaryolarını da daha geniş bir test çerçevesine taşımış oldu.

Stabilcoin pazarındaki büyüme dikkat çekiyor

Haberde paylaşılan verilere göre dolar destekli stabilcoinlerin toplam arzı 300 milyar dolara yaklaşıyor. Bu toplam içinde Tether’in USDT’si yaklaşık 188 milyar dolarlık paya sahip bulunurken, Circle’ın USDC’sinin dolaşımdaki miktarı yaklaşık 76 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

Visa, stabilcoinlerin küresel ödemeler ve mutabakat süreçlerinde ölçeklenebilir bir katman olarak kullanılabileceği görüşünü koruyor. Brale ile yürütülen çalışmanın ise henüz değerlendirme aşamasında olduğu, işlem performansı ile mutabakat verimliliğinin test edilmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Şirketlerin ortak çalışması, daha geniş çaplı kullanıma geçmeden önce operasyonel yeteneklerin iyileştirilmesine ve kurumsal ihtiyaçlara uygun bir yapı kurulmasına odaklanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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