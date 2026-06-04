Strategy’nin 843.706 BTC varlığı, Bitcoin $63.157’ye gerileyince $11,2 milyar gerçekleşmemiş zarara döndü

Strategy’nin Bitcoin rezervi, BTC fiyatının şirketin ortalama alım maliyetinin altına inmesiyle yeniden tartışma konusu oldu. Şirketin verilerine göre Strategy, toplam 843.706 Bitcoin’i coin başına ortalama 75.699 dolardan satın aldı. Bu alımların toplam maliyeti 63,8 milyar dolar olurken, son düşüşle birlikte rezervin piyasa değeri 52,6 milyar dolara geriledi. Böylece gerçekleşmemiş zarar 11,2 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin düşüşü bilanço baskısını artırdı

Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 63.157 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatte yaklaşık %4,7, son bir haftada ise %13,8 düşüşe işaret etti. Aylık bazda kayıp %20’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde spot Bitcoin ETF’lerinden son 13 işlem gününde toplam 4,4 milyar dolarlık çıkış kaydedildi.

Michael Saylor, yaşanan hareketin Bitcoin’de kalıcı bir bozulmadan değil, sermayenin farklı alanlara yönelmesinden kaynaklandığını savunarak oynaklığın fırsat oluşturduğunu belirtti.

Michael Saylor’ın başında bulunduğu Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda yoğun Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak izleniyor. Son fiyat hareketi, şirketin Bitcoin odaklı hazine modeline yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Şirketin değişken faizli süresiz imtiyazlı hissesi STRC de hedeflenen 100 dolar seviyesinin altına indi ve 94,6 dolardan işlem gördü. Yahoo Finance verilerine göre Strategy hissesi de perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %1,5 gerileyerek 124,7 dolara düştü.

STRC ve yeni finansman adımları izleniyor

STRC fiyatındaki gerileme, Strategy’nin gelecekte Bitcoin alımlarını finanse etmek için benzer imtiyazlı hisse ihracı planlarını zorlaştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu tablo, şirketin kısa süre önce 32 BTC sattığını açıklamasının ardından ortaya çıktı. Söz konusu işlem, 2022’den bu yana kaydedilen ilk Bitcoin satışı oldu.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, ortaklık yapısında belirli öncelikler tanıyan hisse türüdür. Tasfiye halinde ödeme önceliği veya belirli geri alım koşulları içerebilir, ancak bu tür hisselerde belirtilen nominal değer piyasa fiyatı için zorunlu taban anlamına gelmez.

Scott Melker, STRC için belirtilen 100 dolarlık nominal değerin piyasa fiyatı açısından taban oluşturmadığını, bu seviyenin daha çok tasfiye önceliği ve bazı geri alım hükümlerinde esas alındığını vurguladı.

Buna karşılık Bitcoin eleştirileriyle tanınan Peter Schiff daha temkinli bir değerlendirme yaptı. Schiff’e göre STRC fiyatı düştükçe, hisseyi yeniden 100 dolara yaklaştırmak için daha yüksek temettü baskısı oluşabilir. Bu durumun şirketin nakit kaynaklarını daha hızlı tüketebileceği ve ödeme yükümlülükleri nedeniyle Bitcoin satışlarını öne çekebileceği öne sürüldü.

Standard Chartered alım sinyaline odaklandı

Buna rağmen Standard Chartered, piyasadaki satış dalgasına karşın Bitcoin’de dip seviyenin yakın olabileceğini belirtti. Bankanın dijital varlık araştırma küresel başkanı Geoffrey Kendrick, bu değerlendirmeyi büyük ölçüde Strategy’nin atacağı bir sonraki adıma bağladı.

Kendrick, Strategy’nin 320 BTC ya da 3.200 BTC büyüklüğünde yeni bir alım yapmasının piyasa açısından dip oluşumuna işaret edebileceğini söyledi. Bu miktarlar, şirketin yakın dönemde yaptığı 32 BTC’lik satışın sırasıyla 10 ve 100 katına denk geliyor.

Strategy, 2022 yılında vergi zararı amaçlı 704 BTC sattıktan yalnızca iki gün sonra 810 BTC daha almıştı. Bu nedenle piyasada bazı analistler, şirketin sonraki hamlesinin Bitcoin fiyatlaması üzerinde kısa vadeli yön sinyali verebileceğini düşünüyor.