tarafından eklendi tarafından eklendi
BITCOIN (BTC)

ABD Bitcoin’i 40.000 Dolar Yapacak Mı?

Özet

    ABD, kripto piyasasının çöküşünü önlemek için Binance ile anlaştı.
    Binance artık yasalara çok daha uyumlu olma fırsatı yakaladığı için SEC’in endişeleri azalabilir. Bu durum ETF onayı ihtimalinin arttığını gösteriyor.
    Bitcoin çok uzak olmayan bir zamanda 40.000 dolara ulaşabilir.
    Piyasaya etkisi: Pozitif

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları 2022 yılında ne kadar zor günler yaşadıysa bu yılın özellikle ikinci yarısında o kadar güzel haber aldı. BlackRock’ın kriptoya girmesi ve diğer trilyon dolarlık şirketlerin onun izini takip etmesiyle başladı süreç. Ardından XRP Coin zaferi ve ETH ETF başvuruları. Şimdi de Binance davasıyla kripto çökecek korkusu yok edildi.

İçerikler
Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?Bitcoin ETF Onayına Hazırlanın

Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?

Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa bu sorunun ne zaman 40.000 dolar olur şeklinde sorulması gerek. Binance borsasına açılacak dava aylardır konuşuluyordu ve ABD öyle bir şey yaptı ki dünya genelindeki yatırımcıların devasa kayıplarının önüne geçti. Eğer uzlaşma olmasaydı ve davayla birlikte küresel yaptırım kararı dahil sert önlemler alınsaydı yaşanacak bankrun Binance gibi güçlü bir borsayı bile devirebilirdi.

Düşünsenize Binance kullananların OFAC yaptırımlarına maruz kalacağı bir ortamda nasıl bir kaos yaşardık? Nitekim Tornado Cash mikseri için bunu yaptılar ve Ethereum doğrulayıcıların çoğu halen bu kısıtlamalara baskın biçimde uyum sağlıyor. ABD hükümeti 14 Kasım’da Washington eyaletinde Binance ve Changpeng Zhao aleyhinde iddianame hazırladı ancak belgelerin mührü 21 Kasım’da açıldı. CZ, suçları kabul ettikten sonra anlaşmanın bir parçası olarak Binance yönetiminden çekildi. Sonuç olarak 4,36 milyar dolarlık cezayla olay “tatlıya” bağlandı.

Bitcoin ETF Onayına Hazırlanın

Binance borsası artık temiz bir sayfa açtı ve üç yıl boyunca atanan denetçi sürekli olarak borsanın faaliyetlerini ABD hükümetine raporlayacak. Yani Binance artık ABD için tam uyumlu hale geliyor. Spekülasyon, yatırımcılara karşı pozisyon, KYC ihlalleri riski olmadan yeni bir dönem başlıyor. Bu aynı zamanda spot Bitcoin ETF onayı için SEC’i zorlayan bir olaydır. Gensler daha önceki retlerde “düzenlenmemiş borsalardaki aşırı hacimli pazar payına” dikkat çekiyordu. Eğer hacim kralı borsa (Binance) terbiye edildiyse (ABD’ye göre) şimdi ETF onayı gelebilir.

Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri normal şartlarda yüzde 5 primle işlem görmeli. Ancak şu anda bu oran yüzde 8 ve aşırı long pozisyon talebini yansıtıyor. Bu seviye Kasım ortasında görülen %11,5’ten daha düşük olmakla birlikte ETF onayına dair güçlü iyimserliği vurguluyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.500 dolarda ve eğer Binance sürpriz bir bankrun ile sarsıntıya girip piyasayı (ABD’nin çabasına rağmen) kaosa sürüklemezse 2024 yılı gerçek bir boğa dönemi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

Bitcoin Neden Yükseliyor? Ünlü Analistlerden Dikkat Çeken BTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin İçin Korkutan Tahminler: Ünlü Analistlerin BTC Fiyat Beklentileri Neler?

Bitcoin Hakimiyeti Neden Yükseliyor? İşte Bu Metrikte Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

Matrixport Açıkladı! Binance Anlaşması Bitcoin’de Bu Gelişmeyi Tetikleyecek

Binance Gelişmesi Piyasayı Salladı! Bitcoin ve Altcoin’lerde Yüzmilyonluk Tasfiyeler

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Binance Sonrası Kriptoyu Ne Bekliyor? Çöküş Mü, Boğa Mı?
Bir Sonraki Yazı Ünlü Kripto Stratejisti: Yakında Bu Seviyeleri Göreceğiz
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sam Altman’ı Görevden Alan Yönetimin Başı Belada
Haberler
Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ İçin Harekete Geçtiler
BINANCE
Son Dakika: Hacklenen Altcoinin Fiyatı Düşüyor Kayıp Milyonlarca Dolar
Güvenlik
Son Dakika: Spot Bitcoin ETF Hakkında Son Gelişme
BITCOIN Haberleri
Lost your password?