Kripto para yatırımcıları 2022 yılında ne kadar zor günler yaşadıysa bu yılın özellikle ikinci yarısında o kadar güzel haber aldı. BlackRock’ın kriptoya girmesi ve diğer trilyon dolarlık şirketlerin onun izini takip etmesiyle başladı süreç. Ardından XRP Coin zaferi ve ETH ETF başvuruları. Şimdi de Binance davasıyla kripto çökecek korkusu yok edildi.

Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?

Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa bu sorunun ne zaman 40.000 dolar olur şeklinde sorulması gerek. Binance borsasına açılacak dava aylardır konuşuluyordu ve ABD öyle bir şey yaptı ki dünya genelindeki yatırımcıların devasa kayıplarının önüne geçti. Eğer uzlaşma olmasaydı ve davayla birlikte küresel yaptırım kararı dahil sert önlemler alınsaydı yaşanacak bankrun Binance gibi güçlü bir borsayı bile devirebilirdi.

Düşünsenize Binance kullananların OFAC yaptırımlarına maruz kalacağı bir ortamda nasıl bir kaos yaşardık? Nitekim Tornado Cash mikseri için bunu yaptılar ve Ethereum doğrulayıcıların çoğu halen bu kısıtlamalara baskın biçimde uyum sağlıyor. ABD hükümeti 14 Kasım’da Washington eyaletinde Binance ve Changpeng Zhao aleyhinde iddianame hazırladı ancak belgelerin mührü 21 Kasım’da açıldı. CZ, suçları kabul ettikten sonra anlaşmanın bir parçası olarak Binance yönetiminden çekildi. Sonuç olarak 4,36 milyar dolarlık cezayla olay “tatlıya” bağlandı.

Bitcoin ETF Onayına Hazırlanın

Binance borsası artık temiz bir sayfa açtı ve üç yıl boyunca atanan denetçi sürekli olarak borsanın faaliyetlerini ABD hükümetine raporlayacak. Yani Binance artık ABD için tam uyumlu hale geliyor. Spekülasyon, yatırımcılara karşı pozisyon, KYC ihlalleri riski olmadan yeni bir dönem başlıyor. Bu aynı zamanda spot Bitcoin ETF onayı için SEC’i zorlayan bir olaydır. Gensler daha önceki retlerde “düzenlenmemiş borsalardaki aşırı hacimli pazar payına” dikkat çekiyordu. Eğer hacim kralı borsa (Binance) terbiye edildiyse (ABD’ye göre) şimdi ETF onayı gelebilir.

Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri normal şartlarda yüzde 5 primle işlem görmeli. Ancak şu anda bu oran yüzde 8 ve aşırı long pozisyon talebini yansıtıyor. Bu seviye Kasım ortasında görülen %11,5’ten daha düşük olmakla birlikte ETF onayına dair güçlü iyimserliği vurguluyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.500 dolarda ve eğer Binance sürpriz bir bankrun ile sarsıntıya girip piyasayı (ABD’nin çabasına rağmen) kaosa sürüklemezse 2024 yılı gerçek bir boğa dönemi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.