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Avalanche (AVAX)

455 Günlük Mücadelenin Ardından Avalanche (AVAX) Fiyat Tahminleri

Özet

    AVAX Coin fiyatı 21,5 dolarlık direnç alanını kaybetti.
    Satışlar devam ederse 14,8 dolara düşüş olabilir.
    AVAX 200 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak ve talebin güçlü kalması gerekiyor.
    Piyasaya etkisi: Nötr

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki yüksek volatilite yazı hazırlandığı sırada da devam ediyordu. BTC 37.200 doları tekrar aştı. Binance olayının ardından yatırımcıların henüz şoku atlatıp pozisyon almaya başlamamış olabilir. Çoğunluk ne olacağını izlerken borsalardaki ani alımlarla fiyat hızla toparlandı. Peki AVAX Coin için beklenti ne?

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AVAX Coin YorumAVAX Coin Yorum

AVAX Coin Yorum

Yazı hazırlandığı sırada AVAX Coin 21 dolardan alıcı buluyor. Popüler Ethereum rakibi diğerlerinin gerisinden geldi ve ralliye gecikmeli başladı. SOL Coin ve diğer birçok kripto para devasa artışlar yaşarken AVAX boğaları 15 doları aşma mücadelesi veriyordu.

Nihayet oldu. AVAX fiyatı, 455 gündür yerinde duran azalan direnç trend çizgisinden çıktı. Haftalık grafikte bu direnç çizgisi Ağustos 2022’den bu yana boğaların önüne set olmuştu. Zorlu süreçte 8,6 dolara kadar düşen fiyat nihayet bu engelden kurtuldu.

RSI ve fiyat yükseliyor, kısa vadeli dalgalanma bir yana daha uzun vadeli grafikte yükselişin devamı muhtemel.

AVAX Coin Yorum

Analistler daha temkinli görünüyor çünkü son yükseliş hareketi zor başladı ve kolay biteceğinden endişe ediyorlar. Mesela AltcoinSherpa fiyat daha yüksek seviyelere çıkarken kısa vadeli düşüş tahminin paylaştı. iWantCoinNews ise uzun vadeli direnç bölgesindeki fiyatın geri çekilmesini bekliyor. Ancak BTC 37.000 doların üzerinde kalırken AVAX fiyatı 21 doları koruyordu.

Günlük grafikte BTC’nin sürpriz düşüşüyle hızlanabilecek erken düşüş sinyali var. RSI bir miktar zayıfladı ve fiyat artken RSI gevşemeye başladı. Eğer artışla birlikte talep zayıflıyorsa bu bir düşüş sapmasıdır.

Kritik bölge 21,5 dolarlık direnç alanı. AVAX boğaları eğer bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapabilirse düşüş senaryosu geçersiz kılınabilir. Tam tersi durumda direnç altı devam eden kapanışlar nedeniyle fiyatın yüzde 30 kayıp yaşayıp 14,8 dolar bölgesine indiğini görebiliriz.

Direnç bölgesi geri alırsa en yakın direnç bölgesi 30 dolarda bulunuyor. Boğalar yeniden bu seviyeyi test etmek isteyebilir. Ancak bir sorun var. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 200 milyon dolarlık kilit açılışı duyacağız. Eğer JP Morgan haberi destekte satın alma için hazır bekleyen yatırımcılar doğurmazsa 14,8 dolar hatta 13 dolar seviyelerine iğneler görebiliriz.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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