NYSE, tokenleştirilmiş menkul kıymet platformu için Avalanche’ı seçti

NYSE’nin geliştirdiği tokenleştirilmiş menkul kıymet platformunda uzlaşma defteri olarak Avalanche altyapısını kullanmayı planlaması, AVAX fiyatında kısa süreli bir yükselişi beraberinde getirdi. Çarşamba günü gelen gelişmenin ardından AVAX gün içinde yaklaşık %4 değer kazandı.

Kurumsal kullanım planı öne çıktı

AVAX, son 24 saatte %2,7 yükselerek 8,54 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde Avalanche’ın piyasa değeri de %2,8 artışla 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu hareket, kripto para piyasasının genelinde zayıf bir görünümün sürdüğü bir günde kaydedildi.

Avalanche, merkeziyetsiz uygulamaları ve özel blokzincir ağlarını destekleyen bir Katman 1 blokzinciri olarak biliniyor. Ağ, şirketlerin kendi altyapılarını Avalanche tabanı üzerinde kurmasına imkan veriyor. NYSE’nin son planı da bu kurumsal kullanım alanını genişletebilecek bir adım olarak öne çıkıyor.

NYSE, tokenleştirilmiş menkul kıymet platformunun uzlaşma defterinde Avalanche altyapısını kullanmayı planlıyor; ancak sistem henüz geliştirme aşamasında bulunuyor ve devreye alınması için düzenleyici onay bekleniyor.

Platform 24 saat işlem sunmayı hedefliyor

Planlanan platformun, birden fazla blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş hisseler için 24 saat işlem imkanı sunması amaçlanıyor. NYSE, halka açık Avalanche ağı yerine Avalanche tabanlı kendi özel blokzincirini devreye almayı hedefliyor.

Bu yapı, doğrudan genel ağa yük bindirmeden kurumsal ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş bir kullanım modeli oluşturabilir. Buna karşın, söz konusu iş birliğinin AVAX tokenine doğrudan ve kalıcı talep yaratacağına dair net bir işaret bulunmuyor.

Bu tür gelişmelerde yatırımcıların hem fiyat hareketini hem de ağ verilerini birlikte izlemesi önem taşıyor. CryptoAppsy, AVAX’taki ani fiyat değişimlerini anlık grafiklerle takip etmeyi ve Avalanche ağına ilişkin coin odaklı haber akışını tek ekranda görmeyi kolaylaştırıyor.

Ağ verileri ve fiyat görünümü

Avalanche üzerindeki tokenleştirilmiş varlıkların toplam büyüklüğü 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ağdaki toplam işlem sayısı ise son dönemde 1,6 milyarı aştı. Bu veriler, Avalanche ekosisteminin kullanım tarafında belli bir ölçeğe ulaştığını gösteriyor.

Buna rağmen AVAX’ın son bir aylık performansı zayıf kaldı. Token, bu süreçte %21’den fazla geriledi ve yaklaşık 7,82 dolara kadar düştü. Son yükseliş, ekim ayı başından beri süren aşağı yönlü seyrin ardından sınırlı bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

Son haftalardaki düşüşün ardından AVAX’ta yön değişimine işaret eden ilk sinyaller görülüyor; ancak bu hareketin kalıcı hale gelmesi için fiyatın son yükselişi koruması gerekiyor.

Kısa vadede 8,4 ile 8,5 dolar aralığı piyasanın yakından izlediği bölge olarak öne çıkıyor. Fiyatın 8,37 doların altına inmesi halinde son yükselişin zayıflayabileceği, 8 doların altının yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.