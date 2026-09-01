AVAX’ta 7,05 dolar desteği korunursa 8,30 dolar yeniden test edilebilir

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, son haftalarda güçlenen teknik görünüm ve artan kurumsal ilgiyle yeniden izleniyor. Fiyatın 6 ile 7 dolar aralığında oluşan tabanın üzerine çıkmasının ardından piyasa, 7,05 dolar seviyesinin korunup korunamayacağına odaklandı. Bu bölgenin destek olarak çalışması halinde 8,30 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Aylık görünümde taban arayışı öne çıkıyor

Aylık grafikte AVAX’ın son üç ay boyunca uzun vadeli yükseliş yapısının alt sınırını test ettiği, ardından 7,30 ile 7,40 dolar bandına doğru toparlandığı görülüyor. Analist Honeybear, aylık Supertrend desteğinin yaklaşık 6,29 dolar civarında bulunduğuna dikkat çekiyor. Buna karşın daha geniş zaman dilimindeki ana direnç bölgeleri 17,03 ve 20,71 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Honeybear, 6,20 ile 6,30 dolar bölgesinin tekrar tekrar savunulmasının daha büyük bir taban oluşumunu desteklediğini, 10 dolar üzerindeki aylık toparlanmanın ise görünümü belirgin biçimde güçlendirebileceğini vurguluyor.

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Kısa vadede 6,60 ile 6,80 dolar bölgesi izleniyor

AVAX, haziran ayından bu yana toparlanma denemelerini sınırlayan düşen trend çizgisinin üzerine çıktıktan sonra 7 doların üst bölgesine kadar yükseldi. Sonrasında ise fiyat 7,30 ile 7,40 dolar aralığında yatay bir görünüme geçti. Analist Cihan Altcoin, bu kırılımın ardından eski trend çizgisinin bulunduğu 6,60 ile 6,80 dolar bandına bir geri çekilmenin teknik açıdan olağan karşılanabileceğini belirtiyor.

Bu bölgenin destek olarak çalışması halinde 7,40 ile 7,50 dolar aralığına yeni bir hareket alanı doğabilir. Ardından son tepe bölgesi olan 7,80 ile 8,00 dolar bandı yeniden test edilebilir. Buna karşılık trend çizgisinin altına belirgin sarkma yaşanması durumunda 6,20 ile 6,40 dolar bölgesi yeniden öne çıkacak.

7,05 dolar seviyesi kırılımın ana eşiği haline geldi

Piyasadaki son teknik değerlendirmelerde 7,05 dolar seviyesi en kritik eşik olarak öne çıkıyor. KhonshuArc, bu bölgenin korunmasının mevcut kırılım yapısının geçerliliği açısından belirleyici olduğunu aktarıyor. Günlük hareketli ortalamaların fiyatın altında kalması da toparlanma yapısını şimdilik destekliyor.

KhonshuArc, 7,05 doların üzerinde kalınmasının son taban yapısını koruyacağını, bu durumda 8,30 dolar bölgesine yeni bir atak ihtimalinin masada kalacağını belirtiyor.

Fiyatın 8,30 dolar direncini aşması halinde bir sonraki teknik hedef alanı 9,50 ile 10,00 dolar bandında şekillenebilir. Daha uzun vadede ise aylık grafikte 17 ile 21 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

Kurumsal birikim ve stake verileri arttı

Avalanche tarafından paylaşılan verilere göre Bitwise, VanEck ve Grayscale dahil üç büyük ABD’li varlık yöneticisinin toplam AVAX varlığı 5,105 milyon adede ulaştı. Bu miktarın yaklaşık piyasa değeri 38,27 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Toplam varlığın 3,49 milyon AVAX’lık kısmı ise stake edilmiş durumda.

Veriler, özellikle VanEck portföyündeki AVAX’ların yaklaşık yüzde 80’inin stake edildiğine işaret ediyor. ETF bağlantılı toplam AVAX varlığının son 13 haftada yüzde 34,2 artması, kurumsal yatırımcıların yalnızca pasif pozisyon taşımakla kalmayıp ağ içi katılımı da artırdığını gösteriyor.

AVAX son 24 saatte yüzde 3,24 gerileyerek 7,17 dolar civarında işlem gördü. Aşağı yönlü senaryoda 7,05 dolar desteğinin kaybedilmesi, 6,60 ile 6,80 dolar bandına daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir. Daha güçlü yapısal destek ise 6,20 ile 6,30 dolar bölgesinde bulunuyor.