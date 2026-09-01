Ripple eylülde 1 milyar XRP’nin kilidini açtı

Ripple, aylık emanet hesap takvimi kapsamında 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. Zincir üstü işlem izleyicisi Whale Alert, serbest bırakmanın Ripple kontrolündeki emanet hesaplarından 500 milyon, 400 milyon ve 100 milyon XRP’lik üç ayrı işlemle gerçekleştiğini gösterdi.

Emanet hesap mekanizması sürüyor

Şirket, 2017’de toplam 55 milyar XRP’yi emanet hesaplara kilitlemişti. Bu yapı çerçevesinde her ayın başında en fazla 1 milyar XRP’nin kullanıma açılabilmesi öngörülüyor. Ripple, kullanılmayan bölümün sonraki dönemler için yeniden emanet hesaba aktarılacağını daha önce açıklamıştı. Ripple, XRP Ledger ekosistemiyle bağlantılı ödeme teknolojileri geliştiren ABD merkezli bir kripto şirketi olarak biliniyor.

Ripple’ın aylık kilit açma işlemi, 1 milyar XRP’nin doğrudan piyasaya satıldığı anlamına gelmiyor; şirket geçmişte serbest kalan kısmın bir bölümünü yeniden emanet hesaba taşıdı.

Zincir üstü verileri doğrudan XRPL üzerindeki aktif emanet nesnelerinden hesaplayan takip araçlarına göre 31 Ağustos itibarıyla Ripple’ın emanet hesaplarında yaklaşık 32,28 milyar XRP bulunuyordu. 1 Eylül’deki kilit açma sonrası mevcut emanet bakiyesi yaklaşık 31,28 milyar XRP seviyesine indi.

Bu seviye, XRP’nin sabit 100 milyar adetlik azami arzının yaklaşık %31,28’ine karşılık geliyor. Buna karşın kilidi açılan tutarın tamamının dolaşıma girmesi beklenmiyor. Şirketin geçmiş uygulamalarında, aylık serbest bırakılan XRP’nin bir kısmı yeniden kilit altına alınmıştı.

Kalem Miktar Eylülde açılan toplam XRP 1 milyar 31 Ağustos emanet bakiyesi 32,28 milyar XRP 1 Eylül sonrası emanet bakiyesi 31,28 milyar XRP Azami arza oranı %31,28

Piyasaya giren miktar manşet rakamdan düşük kalabilir

Bu nedenle aylık kilit açma verilerinde öne çıkan 1 milyar XRP rakamı, piyasaya aynı ölçekte yeni arz geldiği şeklinde okunmuyor. Dolaşıma fiilen giren token miktarı, yeniden emanet hesaba alınan kısım nedeniyle çok daha düşük kalabiliyor.

Fiilen piyasaya çıkan XRP miktarı, manşette görülen 1 milyar XRP’nin belirgin biçimde altında kalabiliyor.

XRP fiyatı yükselirken tasfiyeler arttı

Aynı dönemde XRP fiyatında toparlanma işaretleri görüldü. Varlık 1,39 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yaklaşık %1,7 yükseldi. Son 30 gündeki artış %30,8’e, son 90 gündeki yükseliş ise %14,5’e ulaştı. Buna rağmen XRP, yıl başından bu yana olan performansında baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Vadeli işlem tarafında son 24 saatte 2,3 milyon dolardan fazla XRP pozisyonu tasfiye edildi. Bunun yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan, yaklaşık 793 bin dolarlık kısmı ise uzun pozisyonlardan oluştu.