Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Ripple eylülde 1 milyar XRP’nin kilidini açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, eylül başında emanet hesaplarından 1 milyar XRP'nin kilidini açtı.
  • 📌 Şirketin emanet bakiyesi 31 Ağustos'taki 32,28 milyar XRP'den 1 Eylül'de 31,28 milyar XRP'ye indi.
  • 📊 Ripple geçmişte serbest kalan tutarın bir bölümünü yeniden kilitlediği için $XRP'de piyasaya giren arz daha düşük kalabiliyor.
  • 📈 XRP 24 saatte %1,7 yükselirken 24 saatlik tasfiyeler 2,3 milyon doları aştı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, aylık emanet hesap takvimi kapsamında 1 milyar XRP’nin kilidini açtı. Zincir üstü işlem izleyicisi Whale Alert, serbest bırakmanın Ripple kontrolündeki emanet hesaplarından 500 milyon, 400 milyon ve 100 milyon XRP’lik üç ayrı işlemle gerçekleştiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Emanet hesap mekanizması sürüyor
2 Piyasaya giren miktar manşet rakamdan düşük kalabilir
3 XRP fiyatı yükselirken tasfiyeler arttı

Emanet hesap mekanizması sürüyor

Şirket, 2017’de toplam 55 milyar XRP’yi emanet hesaplara kilitlemişti. Bu yapı çerçevesinde her ayın başında en fazla 1 milyar XRP’nin kullanıma açılabilmesi öngörülüyor. Ripple, kullanılmayan bölümün sonraki dönemler için yeniden emanet hesaba aktarılacağını daha önce açıklamıştı. Ripple, XRP Ledger ekosistemiyle bağlantılı ödeme teknolojileri geliştiren ABD merkezli bir kripto şirketi olarak biliniyor.

Ripple’ın aylık kilit açma işlemi, 1 milyar XRP’nin doğrudan piyasaya satıldığı anlamına gelmiyor; şirket geçmişte serbest kalan kısmın bir bölümünü yeniden emanet hesaba taşıdı.

Zincir üstü verileri doğrudan XRPL üzerindeki aktif emanet nesnelerinden hesaplayan takip araçlarına göre 31 Ağustos itibarıyla Ripple’ın emanet hesaplarında yaklaşık 32,28 milyar XRP bulunuyordu. 1 Eylül’deki kilit açma sonrası mevcut emanet bakiyesi yaklaşık 31,28 milyar XRP seviyesine indi.

Bu seviye, XRP’nin sabit 100 milyar adetlik azami arzının yaklaşık %31,28’ine karşılık geliyor. Buna karşın kilidi açılan tutarın tamamının dolaşıma girmesi beklenmiyor. Şirketin geçmiş uygulamalarında, aylık serbest bırakılan XRP’nin bir kısmı yeniden kilit altına alınmıştı.

KalemMiktar
Eylülde açılan toplam XRP1 milyar
31 Ağustos emanet bakiyesi32,28 milyar XRP
1 Eylül sonrası emanet bakiyesi31,28 milyar XRP
Azami arza oranı%31,28

Piyasaya giren miktar manşet rakamdan düşük kalabilir

Bu nedenle aylık kilit açma verilerinde öne çıkan 1 milyar XRP rakamı, piyasaya aynı ölçekte yeni arz geldiği şeklinde okunmuyor. Dolaşıma fiilen giren token miktarı, yeniden emanet hesaba alınan kısım nedeniyle çok daha düşük kalabiliyor.

Fiilen piyasaya çıkan XRP miktarı, manşette görülen 1 milyar XRP’nin belirgin biçimde altında kalabiliyor.

XRP fiyatı yükselirken tasfiyeler arttı

Aynı dönemde XRP fiyatında toparlanma işaretleri görüldü. Varlık 1,39 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte yaklaşık %1,7 yükseldi. Son 30 gündeki artış %30,8’e, son 90 gündeki yükseliş ise %14,5’e ulaştı. Buna rağmen XRP, yıl başından bu yana olan performansında baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Vadeli işlem tarafında son 24 saatte 2,3 milyon dolardan fazla XRP pozisyonu tasfiye edildi. Bunun yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan, yaklaşık 793 bin dolarlık kısmı ise uzun pozisyonlardan oluştu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitwise’ın XRP ETF’i dokuz ayda 500 milyon doları aştı

XRP eylülde tarihsel zayıflığa rağmen yükseliş sinyali veriyor

XRP ETF’lerine haftalık 110,49 milyon dolar giriş oldu

Ripple yöneticisi, BIP 110 destekçilerine sert tepki gösterdi

XRP Ledger’da işlem yoğunluğu arttı, toplam aktivite ise geriledi

Ripple, RLUSD arzını 2 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkardı

XRP’de 1,35 dolar desteği öne çıktı, 1,86 dolar direnci izleniyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı AVAX’ta 7,05 dolar desteği korunursa 8,30 dolar yeniden test edilebilir
Bir Sonraki Yazı Ağustosta kripto saldırıları 50 olaya çıktı, kayıp 136,3 milyon dolara indi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin için iki güçlü sinyal: Gözler 100 bin dolarda
BITCOIN (BTC)
Ağustosta kripto saldırıları 50 olaya çıktı, kayıp 136,3 milyon dolara indi
Kripto Para
Lost your password?