Ağustosta kripto saldırıları 50 olaya çıktı, kayıp 136,3 milyon dolara indi

Ağustos 2026’da kripto para sektöründe büyük ölçekli güvenlik olaylarının sayısı belirgin biçimde arttı. PeckShieldAlert verilerine göre ay içinde 50 önemli saldırı yaşandı. Temmuzda bu sayı 30 seviyesindeydi. Böylece olay adedi bir ayda %67 yükseldi.

Olay sayısı arttı, toplam zarar geriledi

Toplam kayıp ise yaklaşık 136,3 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu tutar, temmuzdaki yaklaşık 270 milyon dolara kıyasla %49,5 daha düşük kaldı. Saldırı sayısındaki artışa rağmen parasal zararın gerilemesi, ayın verilerinde dikkat çeken temel ayrışma oldu.

PeckShieldAlert verileri, ağustosta saldırı sayısının yükseldiğini ancak toplam kaybın temmuza göre daha düşük kaldığını ortaya koydu.

PeckShield, blokzincir güvenliği ve zincir üstü izleme alanında çalışan bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor. Kuruluşun derlediği verilere göre ağustos ayındaki toplam zararın büyük bölümü tek bir olaydan kaynaklandı.

TectonicFi vakası aylık tablonun merkezine yerleşti

TectonicFi saldırısında yaklaşık 74 milyon dolar kaybedildi. Bu rakam, ağustos ayında çalınan toplam varlıkların yarısından fazlasına karşılık geldi. PeckShield, bu olayı 2026’nın şimdiye kadarki en büyük dördüncü kripto varlık hırsızlığı arasında sıraladı.

Saldırganın, ele geçirdiği varlıkların büyük kısmını sistem dışına taşımakta zorlandığı görüldü. Etkilenen fonların önemli bölümü ekosistem içinde sıkışıp kaldı. Yaklaşık 6 milyon doların köprü işlemiyle dışarı aktarılabildiği, ardından Cronos ağını durdurduğu belirtildi.

Mini sözlük: Köprü işlemi, bir dijital varlığın bir blokzincir ağından başka bir ağa taşınmasını sağlayan altyapıyı ifade eder. Bu yapı, saldırı sonrası fon hareketlerini hızlandırabildiği için güvenlik vakalarında yakından izlenir.

Saldırganın erişebildiği varlıkları aklamaya başladığı ve bir bölümünü Bitcoin tarafına kaydırdığı yönünde bulgular paylaşıldı.

Diğer kayıplar daha küçük kaldı

Ay içindeki diğer olaylar tek tek daha sınırlı olsa da toplu tablo sektör genelindeki güvenlik açığının yaygınlığına işaret etti. Termlabs 8,5 milyon dolar, Moonwell yaklaşık 8,7 milyon dolar, Coinsbuy 7,9 milyon dolar ve TAC 7,5 milyon dolar kayıp yaşadı.

MANTRA’da 3,6 milyon dolar, Injective tarafında ise yaklaşık 4,8 milyon dolar zarar kaydedildi. En büyük olaylar listesinin devamında BounceBit 3 milyon dolar, Cosmos Labs 2,87 milyon dolar ve Aquifer 2,47 milyon dolar kayıpla yer aldı.

Platform Kayıp TectonicFi 74 milyon dolar Moonwell 8,7 milyon dolar Termlabs 8,5 milyon dolar Coinsbuy 7,9 milyon dolar TAC 7,5 milyon dolar

İki eğilim öne çıktı

Ağustos verileri iki farklı eğilimi aynı anda gösterdi. Bir yandan toplam finansal hasar temmuza göre düştü, diğer yandan büyük çaplı olayların sayısı belirgin biçimde arttı. Bu tablo, dolar bazında kaybın azalmasının tek başına güvenlik koşullarında iyileşme anlamına gelmediğini ortaya koydu.

50 ayrı olayda 136,3 milyon doların çalınmış olması, sektörde saldırı sıklığının yükseldiğini gösterdi. Sonuç olarak ağustos ayında toplam zarar önceki aya göre daha düşük kalsa da, güvenlik açıklarının daha geniş bir alana yayıldığı görüldü.