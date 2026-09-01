Bitcoin için iki güçlü sinyal: Gözler 100 bin dolarda

Bitcoin piyasasında son yükselişe büyük yatırımcıların güçlü alımları eşlik ediyor. CryptoQuant verilerine göre 1-30 Ağustos döneminde 100 BTC’den fazla varlık tutan cüzdanlar yaklaşık 60.000 BTC biriktirirken küçük ve orta ölçekli yatırımcılar yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirdi. Aynı dönemde ABD spot Bitcoin ETF’lerine yeniden 216,7 milyon dolarlık net giriş gerçekleşmesi ve Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee’nin kurumsal yatırımcıların dördüncü çeyrek için pozisyon aldığı yönündeki açıklamaları piyasadaki talep görünümünü destekledi.

Büyük Bitcoin Cüzdanları 60 Bin BTC Biriktirdi

CryptoQuant’ın raporuna göre Ağustos ayının ilk 30 gününde 100 BTC’den fazla Bitcoin tutan cüzdanların toplam varlığı yaklaşık 60.000 BTC arttı. Buna karşılık 1 ila 100 BTC tutan cüzdanlar yaklaşık 33.000 BTC, 1 BTC’den az varlığa sahip cüzdanlar ise yaklaşık 14.000 BTC azalttı.

Veriler, Bitcoin fiyatının yükseldiği dönemde küçük ve orta ölçekli yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelirken büyük yatırımcıların piyasadaki arzı karşıladığını gösteriyor.

Bitcoin Ağustos ortasına kadar ağırlıklı olarak 62.000-65.000 dolar aralığında hareket etti. 19 Ağustos’ta bu bölgenin üzerine çıkılmasının ardından büyük cüzdanların Bitcoin alımlarında belirgin bir hızlanma görüldü. Bu nedenle büyük yatırımcıların hareketi yalnızca olası bir düşüş öncesinde pozisyon almakla sınırlı kalmadı; fiyat yükselirken de birikim devam etti.

Bitcoin 27 Ağustos’ta kısa süreliğine 80.000 dolara ulaştı ve ertesi gün 81.500 dolar ile zirve yaptıktan sonra geri çekildi. CryptoQuant verileri, rallinin yalnızca kaldıraçlı işlemlerle dipten alımlardan kaynaklanmadığını, Bitcoin arzının küçük cüzdanlardan büyük cüzdanlara doğru yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

30 Ağustos itibarıyla büyük cüzdanların daha önce topladığı yaklaşık 60.000 BTC’yi önemli ölçüde satmadığı görülüyor. Bu nedenle söz konusu hareket halen yükseliş sırasında piyasadaki arzın büyük yatırımcılar tarafından absorbe edilmesi şeklinde değerlendiriliyor.

Tom Lee: Bitcoin’de Yükseliş Henüz İlk Aşamada

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee de kripto para piyasasındaki son yükselişin henüz erken aşamada olduğunu düşünüyor.

Lee, CNBC’ye yaptığı açıklamada piyasanın ilk yükseliş dalgasında olduğunu ve hareketin birçok yatırımcı piyasaya giremeden önce başladığını söyledi. Kurumsal yatırımcıların kripto para bağlantılı şirketlerin hisselerini açık biçimde satın aldığını belirten Lee, işlem hacimlerindeki sert yükselişin kurumların dördüncü çeyrekte daha büyük bir piyasa hareketine hazırlandığına işaret ettiğini ifade etti.

Bitcoin için 100.000 doların üzerine çıkmanın zor olmayacağını savunan Lee, kripto para sahibi insanların halen görece az olmasını gerekçe gösterdi. Lee’ye göre Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Lee ayrıca ABD faiz politikasının önemli bir değişken olmaya devam ettiğini belirtti. Federal Reserve politika faizini artırsa bile uzun vadeli ABD Hazine tahvili faizlerinin gerilemesinin finansal koşulları fiilen gevşetebileceğini ifade eden Lee, bu nedenle uzun vadeli tahvil faizlerinin kripto para piyasası açısından yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin ETF’lerine 216,7 Milyon Dolarlık Giriş

Bitcoin’e yönelik kurumsal talep ABD spot ETF piyasasında da yeniden kendisini gösterdi.

Farside Investors verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri bir günlük net çıkışın ardından önceki işlem seansında toplam 216,7 milyon dolar net giriş kaydetti.

BlackRock’ın IBIT fonu 205,9 milyon dolarlık girişle açık ara öne çıktı. Fidelity’nin FBTC fonuna 6,9 milyon dolar, Bitwise’ın BITB ürününe ise 4,3 milyon dolar giriş gerçekleşti.

MSTB 3,6 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust ise 9,4 milyon dolar net giriş kaydetti. VanEck’in HODL fonundan 13,4 milyon dolarlık çıkış yaşanırken diğer ürünlerde net hareket görülmedi.