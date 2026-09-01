XRP işlemlerinde Londra ve New York saatleri belirleyici hale geldi

Kripto para piyasaları günün her saati açık kalsa da büyük sermaye akışının geleneksel finans merkezlerinin çalışma saatlerinde yoğunlaştığı yönündeki işaretler güçleniyor. Japonya merkezli finans şirketi Evernorth’un analistleri, Dune Analytics üzerinden XRP Ledger verilerini inceleyerek XRP işlemlerinde belirgin bir zaman kümelenmesi tespit etti.

XRP’de üç saatlik yoğunlaşma öne çıktı

Evernorth’un Temmuz 2026 tarihli raporuna göre hafta içi günlerde zincir üstü XRP işlem hacminin %23,5’i artık 13.00 ile 16.00 UTC arasındaki üç saatlik dilimde toplanıyor. Aynı zaman aralığının toplam hacimdeki payı bir yıl önce %14,3 seviyesindeydi. Böylece bu dönemdeki likidite payı son bir yılda kayda değer biçimde arttı.

Veriler, özellikle 14.00 UTC civarında belirgin bir işlem sıçramasına işaret ediyor. İncelemeye göre bu yoğunluk 2025 verilerinde aynı netlikte görülmüyordu. Bu değişim, XRP piyasasında gün içi işlem ritminin daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Hafta içi zincir üstü XRP hacminin yaklaşık dörtte birinin yalnızca üç saatlik bir aralığa sıkışması, piyasa yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor.

Geleneksel piyasa saatleriyle uyum dikkat çekti

Bu zaman dilimi, Londra ile New York finans merkezlerinin mesai saatlerinin çakıştığı döneme denk geliyor. Küresel döviz piyasasında günün en yüksek likiditesinin görüldüğü bu kesişim, XRP işlemlerinde de ağırlık kazanmaya başladı. Analistler, profesyonel piyasa katılımcılarının merkeziyetsiz ağ üzerindeki faaliyetlerini geleneksel bankalar arası piyasa temposuna göre düzenlediğine dikkat çekiyor.

Evernorth, bilançosunda tuttuğu XRP miktarıyla öne çıkan bir finans şirketi olarak, bu tablonun büyük kurumların XRPL ağını daha sistemli kullandığına işaret edebileceğini değerlendiriyor. Şirkete göre ortaya çıkan bu yoğun saat düzeni, kurumsal işlem davranışının ağ üzerinde daha görünür hale geldiğini düşündürüyor.

Mini sözlük: AMM, yani otomatik piyasa yapıcı, alım satımı klasik emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden yürüten bir sistemdir. XRPL, XRP Ledger’ın kısaltmasıdır ve ödeme ile varlık transferi odaklı bir blokzincir ağı olarak bilinir.

Likidite artışı ağın farklı katmanlarına yayıldı

Hacim artışı yalnızca tek bir işlem kanalında toplanmadı. Veriler, geleneksel limit emir defterlerinde, AMM havuzlarında ve XRP’nin köprü varlık olarak kullanıldığı sınır ötesi ödeme geçitlerinde eş zamanlı büyüme yaşandığını gösteriyor. Bu dağılım, likidite girişinin ağın geneline yayıldığına işaret ediyor.

Gösterge Önce Son durum 13.00 ile 16.00 UTC payı %14,3 %23,5 Yoğun işlem noktası 2025’te belirgin değil 14.00 UTC’de belirgin Büyümenin görüldüğü alanlar Sınırlı görünüm Emir defteri, AMM, ödeme geçitleri

Dijital varlık piyasalarında resmi bir kapanış saati bulunmasa da kurumsal oyuncuların tanıdık ticari saatlerde işlem yapmayı tercih ettiği uzun süredir biliniyor. XRP tarafında görülen yeni yoğunlaşma, bu eğilimin zincir üstü verilerle daha net izlenebildiğini ortaya koyuyor.

Evernorth analistleri, XRPL’nin küresel finans sisteminin çalışma ritmine uyum sağladığını ve bunun kurumsal katılımcılar açısından daha öngörülebilir bir yapı oluşturduğunu vurguluyor.

Haftalık sürenin yaklaşık %9’una denk gelen üç saatlik dilimin, günlük işlem hacminin neredeyse dörtte birini toplaması, ağ yapısında niteliksel bir değişime işaret ediyor. Bu görünüm, XRP Ledger’ın kurumsal kullanım açısından daha olgun bir piyasa düzenine yaklaştığı yönünde değerlendiriliyor.