Ekonomi

ABD verileri piyasayı sarstı: Petrol yükseldi, faiz baskısı arttı, bitcoin ve altın düşüşte

Bilmeniz Gerekenler

  • 📊 ABD bileşik PMI endeksi eylülde 58,4’e yükselirken girdi fiyatlarında da belirgin artış görüldü.
  • 🏦 Fed üyesi Barr, enflasyonu hedefe döndürmek için ilave faiz arttırımlarının muhtemelen gerekeceğini söyledi.
  • 📉 ABD tahvil faizi ve dolar endeksi yükseldi; $BTC ve altın düştü.
  • 🛢️ İran ile ABD arasındaki görüşmelerin seyri belirsizliğini korurken Brent petrol 100 doların üzerine çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de ekonomik faaliyetin hızlandığını, ancak fiyat baskılarının da güçlendiğini gösteren veriler, yeni faiz artışı beklentilerini öne çıkardı. Eylül ayı öncü bileşik PMI verisinin açıklanmasının ardından biraz önce ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken altın ve Bitcoin’de düşüş görüldü. Orta Doğu’daki gelişmelerle yükselen petrol fiyatları da enflasyon görünümüne ilişkin kaygıları artırdı.

İçindekiler
1 Fed’den yeni faiz artışı sinyali
2 İran görüşmeleri ve petrol fiyatları

S&P Global verilerine göre ABD bileşik PMI endeksi, ağustostaki 56,0 seviyesinden eylülde 58,4’e çıkarak Temmuz 2021’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Yeni siparişler endeksi 55,2’den 58,2’ye yükseldi. Tamamlanmamış siparişlerdeki birikim gelecekteki üretimi destekleyebilecek olsa da şirketlerin fiyat artırma gücünün güçlendiğine işaret ediyor. Girdi fiyatları endeksinin 59,9’dan 66,4’e çıkması da maliyet baskısının arttığını gösterdi.

Fed’den yeni faiz artışı sinyali

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, bir saat önce enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesi için ilave politika ayarlamalarının muhtemelen gerekeceğini söyledi. Barr, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin hafiflediğini, buna karşılık enflasyon hedefiyle ilgili risklerin sürdüğünü belirtti. Fed, 16 Eylül’de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına yükseltmişti.

Verilerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,081’e ulaşarak 17 Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi 101’in üzerine çıkarken spot altın 4.300 doların altına indi. Bitcoin de 84 bin dolarına altına geriledi. Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar, getirisi olmayan altın ile bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Sıkı finansal koşullar konut piyasasında da hissediliyor. ABD’de 30 yıl vadeli sabit konut kredisi faizinin ortalaması yüzde 7,12’ye yükselirken toplam mortgage başvuruları son 15 ayın en düşük düzeyine geriledi.

İran görüşmeleri ve petrol fiyatları

Piyasanın diğer odağında ABD ile İran arasındaki temaslar bulunuyor. Üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran’ın çatışmaları sona erdirmek için sunduğu öneriye Washington’dan gelen yanıtı incelediğini söyledi. Yetkiliye göre 22 Eylül’deki dolaylı görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması ele alındı. İran’ın önceliği, çatışmaların kalıcı biçimde sona ermesi ve ablukanın kaldırılması.

Buna karşın Tasnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ABD’li müzakereci Steve Witkoff ile temasının ilgili İran makamlarınca koordine edilmediğini veya onaylanmadığını bildirdi. Görüşmenin kapsamına ilişkin bu tartışma, diplomatik sürecin seyrine dair belirsizliği artırdı. Petrol fiyatları da yükseldi: WTI varil başına 94 dolara ulaşırken Brent 100 doların üzerine çıktı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD Başkanı Donald Trump’ın yılın ilerleyen dönemlerinde APEC ve G20 toplantıları çevresinde Çin tarafıyla yeniden temas kurma fırsatı bulabileceğini söyledi. Rubio, olası görüşmelere ilişkin bir takvim veya katılımcı adı vermedi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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