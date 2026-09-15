Petrol ve enflasyon baskısı tahvilleri vurdu: Gözler Fed’e çevrildi

Küresel tahvil piyasalarında artan satış baskısı, büyük ekonomilerin uzun vadeli devlet tahvili getirilerini yılların zirvesine taşıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5’i aşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi de %5,4’ün üzerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişeleri ve yoğun tahvil ihracı satışları besleyen başlıca unsurlar oldu.

ABD tahvillerinde yükselişin odağında enflasyon ve Fed var

ABD tahvil piyasasındaki baskı hem fiyat artışlarına hem de kamu finansmanına ilişkin kaygılarla güçlendi. Petrol fiyatının yükselmesi enflasyon baskısını artırırken, yüksek miktardaki tahvil ihracı fiyatları aşağı çekerek getirileri yukarı taşıdı. Bütçe açığı ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri de endişeleri artırdı.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’de politika faizini artıracağı yönündeki beklentiler ise güçleniyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin %5’in üzerinde kalması halinde, görece yüksek tahvil getirilerinin hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelik fon akımlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bazı piyasa stratejistleri, getirilerde yükselişin sürebileceğini belirtirken %6 seviyesini de gündeme getiriyor.

Japonya ve Avrupa’da da tahvil faizleri zirveye çıktı

Satış dalgası ABD ile sınırlı kalmadı. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi %3’e yükselerek 1996’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’nin aynı vadeli tahvil faizi %5,4’ü aşarak 2007, Fransa’nınki %4,5’in üzerine çıkarak 2008, Almanya’nınki ise %3,5’e yükselerek 2009’dan bu yana görülen en yüksek düzeyleri kaydetti.

Büyük ekonomilerde uzun vadeli getirilerin eş zamanlı yükselmesi, küresel tahvil piyasasındaki satış baskısının yaygınlaştığını gösterdi. Döviz piyasasında ise dolar/yen paritesi günlük %0,44 artışla 155’in üzerine çıkarak son bir haftanın zirvesine ulaştı.

Japonya gıdada vergiyi iki yıllığına %1’e indirmeyi planlıyor

Japonya’da hükümet, ayrı bir mali düzenleme kapsamında gıda ürünlerindeki tüketim vergisini Nisan 2027’den itibaren iki yıl boyunca %8’den %1’e indirmeyi öngören taslağı 15 Eylül’de onayladı. Sanae Takaichi yönetiminin şubattaki Temsilciler Meclisi seçimlerinde verdiği sözü karşılayan düzenlemenin, ekim başında toplanacak olağanüstü parlamento oturumuna sunulması ve yıl sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor.