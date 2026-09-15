Ekonomi

Petrol ve enflasyon baskısı tahvilleri vurdu: Gözler Fed’e çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5’i aşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
  • 🌍 Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya’da da uzun vadeli tahvil getirileri son yılların zirvesine ulaştı.
  • 🛢️ Petrol fiyatları, enflasyon kaygıları ve yoğun tahvil ihracı satış baskısını artırırken Fed’den faiz artışı beklentileri güçlendi.
  • 🇯🇵 Japonya, gıda vergisini iki yıllığına %1’e indirmeyi ve düşük ile orta gelirli kesimlere nakit destek sağlamayı planlıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel tahvil piyasalarında artan satış baskısı, büyük ekonomilerin uzun vadeli devlet tahvili getirilerini yılların zirvesine taşıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %5’i aşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi de %5,4’ün üzerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon endişeleri ve yoğun tahvil ihracı satışları besleyen başlıca unsurlar oldu.

İçindekiler
1 ABD tahvillerinde yükselişin odağında enflasyon ve Fed var
2 Japonya ve Avrupa’da da tahvil faizleri zirveye çıktı
3 Japonya gıdada vergiyi iki yıllığına %1’e indirmeyi planlıyor

ABD tahvillerinde yükselişin odağında enflasyon ve Fed var

ABD tahvil piyasasındaki baskı hem fiyat artışlarına hem de kamu finansmanına ilişkin kaygılarla güçlendi. Petrol fiyatının yükselmesi enflasyon baskısını artırırken, yüksek miktardaki tahvil ihracı fiyatları aşağı çekerek getirileri yukarı taşıdı. Bütçe açığı ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri de endişeleri artırdı.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’de politika faizini artıracağı yönündeki beklentiler ise güçleniyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin %5’in üzerinde kalması halinde, görece yüksek tahvil getirilerinin hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelik fon akımlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bazı piyasa stratejistleri, getirilerde yükselişin sürebileceğini belirtirken %6 seviyesini de gündeme getiriyor.

Japonya ve Avrupa’da da tahvil faizleri zirveye çıktı

Satış dalgası ABD ile sınırlı kalmadı. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi %3’e yükselerek 1996’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’nin aynı vadeli tahvil faizi %5,4’ü aşarak 2007, Fransa’nınki %4,5’in üzerine çıkarak 2008, Almanya’nınki ise %3,5’e yükselerek 2009’dan bu yana görülen en yüksek düzeyleri kaydetti.

Büyük ekonomilerde uzun vadeli getirilerin eş zamanlı yükselmesi, küresel tahvil piyasasındaki satış baskısının yaygınlaştığını gösterdi. Döviz piyasasında ise dolar/yen paritesi günlük %0,44 artışla 155’in üzerine çıkarak son bir haftanın zirvesine ulaştı.

Japonya gıdada vergiyi iki yıllığına %1’e indirmeyi planlıyor

Japonya’da hükümet, ayrı bir mali düzenleme kapsamında gıda ürünlerindeki tüketim vergisini Nisan 2027’den itibaren iki yıl boyunca %8’den %1’e indirmeyi öngören taslağı 15 Eylül’de onayladı. Sanae Takaichi yönetiminin şubattaki Temsilciler Meclisi seçimlerinde verdiği sözü karşılayan düzenlemenin, ekim başında toplanacak olağanüstü parlamento oturumuna sunulması ve yıl sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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