David Schwartz, stabilcoin ödemelerinde arayüz hatasına işaret etti

XRP Ledger baş mimarı ve Ripple CTO Emeritus David Schwartz, kripto sektörünün ilk yıllarında dijital doların kullanım biçiminin yanlış kurgulandığını söyledi. Schwartz’a göre geliştiriciler, dolar bazlı tokenların nasıl gösterileceği ve nasıl ayırt edileceği konusunda hatalı bir varsayımla hareket etti. Bu yaklaşım, bugün stabilcoin ödemelerinde görünmeyen ancak kullanıcı deneyimini bozan yapısal bir soruna yol açtı.

İlk tasarım varsayımı neden yetersiz kaldı

Schwartz, dönemin yaklaşımını anlatırken tüm dolar stabilcoinlerinin para birimi kodu olarak yalnızca “USD” kullanmasının yeterli görüldüğünü belirtti. O dönemde cüzdanların, varlığı çıkaran kurumu ve para birimi bilgisini kendi içinde eşleştirerek kullanıcıya uygun etiketi göstereceği düşünüldü. Bu nedenle defter yapısında her varlık için ayrı ve evrensel bir gösterim zorunlu görülmedi.

Schwartz, ilk tasarım anlayışında her USD stabilcoininin “USD” koduyla çalışmasının yeterli sayıldığını, cüzdanların ise ihraççı ve varlık bilgisini kendi başına anlamlandırmasının beklendiğini aktardı.

Piyasanın geldiği noktada ise tablo değişti. Merkeziyetsiz finans alanında çok sayıda büyük ihraççı ortaya çıktı ve her biri kendi dolar tokenını oluşturdu. Böylece kullanıcılar yalnızca para göndermek yerine USDT, USDC ve RLUSD gibi farklı kısaltmalar arasında seçim yapmaya başladı. Schwartz’ın işaret ettiği sorun, teknik altyapıdan çok bu varlıkların kullanıcıya nasıl sunulduğunda düğümleniyor.

Mini sözlük: Trust line, XRP Ledger üzerinde bir kullanıcının hangi varlığı hangi ihraççıdan kabul edeceğini önceden tanımlamasını sağlayan mekanizmadır. Bu yapı, aynı para birimi kodunu taşıyan farklı varlıkların birbirinden ayrılmasına yardımcı olur.

İki katmanlı gösterim önerisi

Schwartz, çözüm için varlık gösterim mantığının iki ayrı katmanda ele alınmasını önerdi. Buna göre ilk katmanda küresel bir etiket yer alacak ve bunun temel varlığın niteliğini, örneğin ABD dolarını, göstermesi gerekecek. İkinci katmanda ise kullanıcı tanımlı bir etiket bulunacak; alıcı, hangi ihraççılardan gelen tokenları dolar olarak kabul edeceğini kendi tercihine göre belirleyebilecek.

Schwartz, doğru yanıtın biri küresel diğeri kullanıcı tanımlı iki farklı gösterim sistemi olabileceğini, böylece herkesin kendi güvendiği dijital doları seçebileceğini kaydetti.

Bu modelde Schwartz, RLUSD, USDT veya USDC’yi dolar eşdeğeri olarak kabul etmeye açık olduğunu söyledi. Ancak başka bir kullanıcı ya da işletme, cüzdan ayarlarında daha dar bir ihraççı listesi seçebilir. Böylece aynı temel varlık algısı korunurken, güven tercihi kişiselleştirilmiş olur.

Teknik çözüm var, kullanım deneyimi geride kaldı

Schwartz’ın dikkat çektiği çelişki, XRP Ledger’ın teknik olarak bu sorunu zaten çözmüş olması. Ağın trust line mekanizması, kullanıcıların hangi varlıkları ve hangi ihraççılardan kabul edeceğini açık biçimde tanımlamasına imkan veriyor. XRP Ledger, Ripple ile bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme odaklı yapısıyla biliniyor.

Buna karşın ödeme tarafında asıl sorun arayüzde ortaya çıkıyor. Schwartz, modern kripto cüzdanlarının büyük bölümünün halen yalnızca metin tabanlı kısaltmaları okuduğunu, tokenı kimin çıkardığını ise yeterince dikkate almadığını vurguladı. Bu nedenle stabilcoin ödemeleri, geniş kullanıcı kitlesi için sezgisel ve görünmez bir para deneyimine dönüşemedi.

Schwartz’a göre cüzdanlar, ihraççı bilgisi ile para birimi kodunu esnek biçimde birlikte değerlendirmeyi öğrenene kadar stabilcoin ödemeleri dar bir kullanıcı grubuna hitap eden karmaşık bir araç olarak kalabilir.