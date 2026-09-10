🚨 MoneyGram, Kolombiya'da stabilcoin destekli Visa kartını kullanıma sundu.

MoneyGram, stabilcoin alanındaki adımlarını genişleterek Visa markalı yeni bir stabilcoin banka kartını devreye aldı. Şirket, kartın ilk aşamada Kolombiya’da sanal kart olarak sunulacağını açıkladı. Kullanıcılar bu kartı Apple Wallet ve Google Wallet üzerinden kullanabilecek.

Kart önce sanal olarak sunulacak

MoneyGram Card adı verilen ürünün fiziksel sürümünün ise yıl içinde farklı pazarlara açılım süreciyle birlikte sunulması planlanıyor. Şirket, sınır ötesi ödeme ve para transferi hizmetleriyle bilinen küresel bir finans teknolojisi firması olarak son dönemde stabilcoin tabanlı hizmetlere ağırlık veriyor.

Yeni kart için altyapı sağlayıcısı Rain ile çalışılıyor. Rain, stabilcoin tabanlı kart ve ödeme çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

MoneyGram, Visa markalı kartın ilk etapta Kolombiya’da sanal olarak kullanıma açıldığını, fiziksel kart seçeneğinin ise yıl içinde yeni pazarlara genişlemeyle sunulacağını açıkladı.

Western Union ile benzer dönemde geldi

Bu adım, MoneyGram’ın küresel havale pazarındaki rakibi Western Union’ın geçen ay duyurduğu benzer hamleden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. Western Union da Stablecard adlı çözümün dağıtımında Rain ile çalışıyor.

İki şirketin aynı sağlayıcıyla benzer ürünler geliştirmesi, stabilcoin destekli kartların uluslararası para transferlerinde daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Özellikle geleneksel havale şirketlerinin bu alana yönelmesi, dijital dolar benzeri varlıkların ödeme altyapısındaki rolünü büyütebilir.

Stabilcoin stratejisi genişliyor

MoneyGram, haziran ayında MGUSD adlı stabilcoinini Stellar ağı üzerinde piyasaya sürmüştü. Şirket bu ürünle birlikte blokzincir tabanlı sınır ötesi ödeme hizmetlerini derinleştirmiş, MGUSD’yi kendi uygulamasına saklama sorumluluğu kullanıcıda olan bir cüzdan yapısıyla entegre etmişti.

Geçen ay da Solana cüzdanıyla bağlantı kurduğunu duyuran şirket, kriptoya giriş ve çıkış kanallarını genişletmişti. Bu adımlar, MoneyGram’ın yalnızca transfer hizmeti sunan geleneksel yapının ötesine geçerek dijital varlık tabanlı ödeme araçları geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.

Dünya Bankası, stabilcoinleri küresel havale maliyetlerini düşürmede temel araçlardan biri olarak değerlendiriyor.

Havale maliyetlerinde kartların payı öne çıkıyor

Dünya Bankası’nın Eylül 2025 tarihli analizine göre, para transferi hizmetlerinde alıcı taraf için en düşük maliyetli araç banka kartları oldu. Verilere göre bu yöntemin ortalama maliyeti, gönderilen tutarın %3,61’i seviyesinde hesaplandı.

Bu tablo, stabilcoin destekli kart çözümlerinin neden giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Geleneksel para transferi şirketleri, daha düşük maliyet ve daha hızlı erişim hedefiyle kart ve blokzincir tabanlı ürünleri öne çıkarıyor.