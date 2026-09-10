Kayıt Banner
STABILCOIN

MoneyGram, Kolombiya’da stabilcoin destekli Visa kartını kullanıma sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MoneyGram, Kolombiya'da stabilcoin destekli Visa kartını kullanıma sundu.
  • 📱 Sanal kart ilk aşamada Apple Wallet ve Google Wallet ile çalışacak.
  • 💳 Fiziksel kartın yıl içinde yeni pazarlara açılması planlanıyor.
  • 🌍 Dünya Bankası, havalelerde en düşük maliyetin %3,61 ile banka kartlarında olduğunu belirledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

MoneyGram, stabilcoin alanındaki adımlarını genişleterek Visa markalı yeni bir stabilcoin banka kartını devreye aldı. Şirket, kartın ilk aşamada Kolombiya’da sanal kart olarak sunulacağını açıkladı. Kullanıcılar bu kartı Apple Wallet ve Google Wallet üzerinden kullanabilecek.

İçindekiler
1 Kart önce sanal olarak sunulacak
2 Western Union ile benzer dönemde geldi
3 Stabilcoin stratejisi genişliyor
4 Havale maliyetlerinde kartların payı öne çıkıyor

Kart önce sanal olarak sunulacak

MoneyGram Card adı verilen ürünün fiziksel sürümünün ise yıl içinde farklı pazarlara açılım süreciyle birlikte sunulması planlanıyor. Şirket, sınır ötesi ödeme ve para transferi hizmetleriyle bilinen küresel bir finans teknolojisi firması olarak son dönemde stabilcoin tabanlı hizmetlere ağırlık veriyor.

Yeni kart için altyapı sağlayıcısı Rain ile çalışılıyor. Rain, stabilcoin tabanlı kart ve ödeme çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

MoneyGram, Visa markalı kartın ilk etapta Kolombiya’da sanal olarak kullanıma açıldığını, fiziksel kart seçeneğinin ise yıl içinde yeni pazarlara genişlemeyle sunulacağını açıkladı.

Western Union ile benzer dönemde geldi

Bu adım, MoneyGram’ın küresel havale pazarındaki rakibi Western Union’ın geçen ay duyurduğu benzer hamleden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. Western Union da Stablecard adlı çözümün dağıtımında Rain ile çalışıyor.

İki şirketin aynı sağlayıcıyla benzer ürünler geliştirmesi, stabilcoin destekli kartların uluslararası para transferlerinde daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Özellikle geleneksel havale şirketlerinin bu alana yönelmesi, dijital dolar benzeri varlıkların ödeme altyapısındaki rolünü büyütebilir.

Stabilcoin stratejisi genişliyor

MoneyGram, haziran ayında MGUSD adlı stabilcoinini Stellar ağı üzerinde piyasaya sürmüştü. Şirket bu ürünle birlikte blokzincir tabanlı sınır ötesi ödeme hizmetlerini derinleştirmiş, MGUSD’yi kendi uygulamasına saklama sorumluluğu kullanıcıda olan bir cüzdan yapısıyla entegre etmişti.

Geçen ay da Solana cüzdanıyla bağlantı kurduğunu duyuran şirket, kriptoya giriş ve çıkış kanallarını genişletmişti. Bu adımlar, MoneyGram’ın yalnızca transfer hizmeti sunan geleneksel yapının ötesine geçerek dijital varlık tabanlı ödeme araçları geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.

Dünya Bankası, stabilcoinleri küresel havale maliyetlerini düşürmede temel araçlardan biri olarak değerlendiriyor.

Havale maliyetlerinde kartların payı öne çıkıyor

Dünya Bankası’nın Eylül 2025 tarihli analizine göre, para transferi hizmetlerinde alıcı taraf için en düşük maliyetli araç banka kartları oldu. Verilere göre bu yöntemin ortalama maliyeti, gönderilen tutarın %3,61’i seviyesinde hesaplandı.

Bu tablo, stabilcoin destekli kart çözümlerinin neden giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Geleneksel para transferi şirketleri, daha düşük maliyet ve daha hızlı erişim hedefiyle kart ve blokzincir tabanlı ürünleri öne çıkarıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı

Revolut euro destekli stabilcoin EURR’yi kullanıma sundu

Blockchain Association, GENIUS Act için daha net kurallar istedi

MiCA, Avrupa’da stabilcoin ihraçcılarını kurumsal saklamada kilitledi

HashKey, Hong Kong doları stabilcoin’i HKDAP dağıtımına başladı

Robinhood Chain rekor eşiği geçti

USDT mi USDC mi? İki dev stabilcoin arasındaki kritik farklar

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Dogecoin’de kaldıraçlı çözülme fiyatı kritik desteğe çekti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Dogecoin’de kaldıraçlı çözülme fiyatı kritik desteğe çekti
DOGECOIN (DOGE)
Coinbase, 1000’den fazla yerel bankaya stabilcoin altyapısı sağlayacak
COINBASE
Lost your password?