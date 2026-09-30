Abracadabra, MIM stablecoin’ini kapatıp tasfiye etmeyi oyluyor

Abracadabra ekibi, borç verme protokolünün ve Magic Internet Money adlı MIM stablecoin’inin kapatılmasını öngören bir teklif sundu. Plan yürürlüğe girerse MIM sahiplerinin token başına yaklaşık 0,04 dolar geri alması bekleniyor. Oylama 29 Eylül’de Snapshot üzerinde başlatıldı ve çarşamba günü TSİ akşam saatlerine denk gelen bir sürede sona erecek.

Oylamada destek ağır bastı

Çarşamba sabahı itibarıyla oylamada yalnızca iki cüzdan yer aldı. Teklifi sunan adres yaklaşık 100 milyon oy gücüyle lehte oy kullanırken, başka bir cüzdan yaklaşık 523 bin oy gücüyle karşı çıktı. Böylece kullanılan oyun yaklaşık yüzde 99,5’i teklifi sunan tarafın desteğinde toplandı.

Abracadabra, merkeziyetsiz finans alanında borç verme ve teminatlı stablecoin yapılarıyla bilinen bir protokol olarak öne çıkıyordu. Ekip, son dönemde yaşanan saldırılar sonrası MIM’in teminat yapısının ciddi biçimde zayıfladığını ve 1 dolarlık sabit seviyeye dönmesi için uygulanabilir bir yol kalmadığını savundu.

Teminat açığı 21 milyon dolara yaklaştı

Teklife göre MIM borcunu destekleyen toplam teminat yaklaşık 1,2 milyon dolar düzeyinde. Ancak bunun yaklaşık 300 bin dolarlık kısmı, faiz oranı değiştirilemeyen değiştirilemez bir Arbitrum WETH cauldron yapısında tutuluyor. Bu nedenle ekibin doğrudan işlem yapabildiği tutar yaklaşık 900 bin dolar seviyesinde kalıyor. Protokol adreslerinin dışında ise yaklaşık 22 milyon MIM bulunuyor.

MIM’in fiili teminatı 0,04 doların altına indi ve arzın yüzde 95’ten fazlası karşılıksız durumda bulunuyor.

Ekip, bu tabloya dayanarak yaklaşık 21 milyon dolarlık sorunlu borç oluştuğunu hesapladı. CoinGecko verilerine göre MIM çarşamba günü 0,029 dolar civarında işlem gördü.

Tasfiye planı nasıl işleyecek

Plan kapsamında protokol, cauldron adı verilen borç verme piyasalarındaki teminatları geri alacak, bunları ether’e çevirecek ve dağıtımı Merkl sözleşmesi üzerinden yapacak. Borçlulara, MIM borçları token başına 1 dolar kabul edilerek mahsup edildikten sonra kalan teminat değeri ödenecek. Geriye kalan varlıklar ise MIM sahipleri arasında oranlı biçimde dağıtılacak.

Tüm teminatların dönüştürülmesinin ardından, 15 Ekim’den önce olmamak kaydıyla MIM bakiyeleri ve cauldron pozisyonları için anlık kayıt alınacak. Altı ay içinde talep edilmeyen varlıklar, önce talepte bulunan MIM sahiplerine token başına 1 dolara kadar dağıtılacak. Bunun üzerindeki tutar kalırsa borçlulara aktarılacak.

Ekip, faizleri artırıp zorunlu tasfiyeleri hızlandırma seçeneğini değerlendirdi ancak bunun sadece en hızlı satış yapanlara yarayacak kısa süreli bir etki doğuracağını savunuyor.

LayerZero takvimi ve eski saldırılar baskıyı artırdı

Teklifte ayrıca LayerZero Labs’in V1 relayer hizmetini sonlandıracağı ve fonların 15 Aralık’a kadar çekilmesi gerektiği kaydedildi. Bu takvim nedeniyle Abracadabra’nın Stargate USDC ve USDT cauldron yapılarındaki yaklaşık 1 milyon doların risk altında olduğu belirtildi.

Hukuk danışmanlarının görüşüne dayandırılan değerlendirmede, MIM yükümlülüğünün SPELL yönetişim token’ının önünde yer aldığı ifade edildi. Bu çerçevede MIM yükümlülüğü tamamen karşılanmadan SPELL için muhasebe açısından bir değer kalmadığı sonucuna varıldı.

Protokol daha önce de art arda güvenlik ihlalleri yaşamıştı. Ocak 2024’te 6,5 milyon dolarlık bir saldırı MIM’in sabit değerini bozdu. Mart 2025’te GMX likidite token’larına bağlı cauldron yapılardan yaklaşık 13 milyon dolar çekildi. Ekim 2025’te ise kullanım dışı bırakılmış cauldron’lar üzerinden yaklaşık 1,79 milyon MIM üretildi; bu tutar daha sonra DAO hazinesi tarafından geri alındı.

Plan kabul edilirse tasfiye tamamlandıktan sonra protokol kapatılacak. Değiştirilemez cauldron pozisyonları zincir üzerinde çekilebilir olmaya devam edecek ancak ekip, protokolü sürdürmek için hukuki veya teknik sorumluluk üstlenmeyeceğini bildirdi. Arayüz çevrim içi kalacak, fakat aktif bakım yapılmayacak.