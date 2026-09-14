STABILCOIN

WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın ticareti yavaşlattığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın uluslararası ticareti yavaşlattığını açıkladı.
  • 📌 Juan Marchetti, asıl sorunun teknoloji değil düzenleyici çerçevelerin eksikliği olduğunu söyledi.
  • 📊 Stablecoin'ler bugün uluslararası ödemelerin yüzde 3'ünü oluştururken $USDT benzeri varlıkların kullanım alanı büyümeyi sürdürdü.
  • 🌍 Sınır ötesi stablecoin ödemeleri 2020 ile 2024 ortası arasında 35 kat arttı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticarette stablecoin kullanımının önündeki temel engelin teknoloji değil, düzenleyici çerçevelerdeki parçalı yapı olduğunu açıkladı. Kurumun hizmet ticareti ve yatırım birimi direktörü Juan Marchetti, Cenevre’de düzenlenen etkinlikte, stablecoin’lere ilişkin kuralların ülkeler arasında farklılık göstermesinin sınır ötesi ödemelerde yaygın benimsemeyi sınırladığını söyledi.

İçindekiler
1 Düzenleme eksikliği öne çıktı
2 Ticaret finansmanındaki darboğazlar
3 Ödemelerde hızlı büyüme dikkat çekti

Düzenleme eksikliği öne çıktı

Marchetti, stablecoin’lerin teknik kapasitesine ilişkin başlıca sorunun altyapı olmadığını, asıl sıkışmanın düzenleme tarafında ortaya çıktığını belirtti. Uluslararası ticarette kullanılabilecek ödeme araçlarının net kurallarla desteklenmemesi, şirketlerin ve finans kuruluşlarının bu alana daha temkinli yaklaşmasına yol açıyor.

Juan Marchetti, teknolojinin başlıca engel olmadığını, asıl sorunun düzenleme ve düzenleyici çerçevelerin yeterince gelişmemesi olduğunu vurguladı.

Finansal İstikrar Kurulu’nun Ekim 2025 tarihli raporuna atıf yapan Marchetti, incelenen 28 yargı alanının yalnızca 11’inde stablecoin düzenlemelerinin tamamlandığını söyledi. Bu oran yüzde 39’a karşılık geliyor. Geri kalan ülkelerde belirsizliklerin sürmesi, uluslararası işlemlerde ortak standart oluşmasını zorlaştırıyor.

Ticaret finansmanındaki darboğazlar

Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışması, stablecoin’lerin ticaret finansmanında öne çıkan beş temel sorunu hafifletebileceğini ortaya koydu. Bunlar yüksek maliyetler, düşük işlem hızı, sınırlı erişim, yetersiz şeffaflık ve döviz kaynaklı kısıtlar olarak sıralandı. Buna karşın mevcut düzenleyici parçalanma nedeniyle stablecoin’ler bugün toplam uluslararası ödemelerin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Sınır ötesi para transferlerinde verimlilik arayışı sürerken, piyasalarda işlem altyapısının hız ve maliyet açısından yeniden şekillendiği görülüyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışmasına göre stablecoin ödemeleri, sınır ötesi işlemlerde 2020 ile 2024 ortası arasında 35 kat büyüdü.

Ödemelerde hızlı büyüme dikkat çekti

Raporda yer alan verilere göre stablecoin ile yapılan sınır ötesi ödemeler 2020 ile 2024 ortası arasında 35 kat arttı. Bu yükseliş, araçların pratik kullanım alanının genişlediğine işaret ederken, hukuki uyum eksikliğinin pazar payını sınırlamayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Stablecoin’lerin özellikle daha hızlı mutabakat, daha düşük işlem maliyeti ve daha erişilebilir ödeme altyapısı sunma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor. Ancak bu potansiyelin küresel ticarette daha geniş ölçekte devreye girmesi için ülkeler arasında daha uyumlu ve tamamlanmış düzenleme setlerine ihtiyaç duyuluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

MoneyGram, Kolombiya’da stabilcoin destekli Visa kartını kullanıma sundu

Büyük bankalar stabilcoin planlarını hızlandırdı

Revolut euro destekli stabilcoin EURR’yi kullanıma sundu

Blockchain Association, GENIUS Act için daha net kurallar istedi

MiCA, Avrupa’da stabilcoin ihraçcılarını kurumsal saklamada kilitledi

HashKey, Hong Kong doları stabilcoin’i HKDAP dağıtımına başladı

Robinhood Chain rekor eşiği geçti

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı
Bir Sonraki Yazı Trump enerji anlaşmasını duyurdu: Bitcoin ve altın olumlu tepki verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Trump enerji anlaşmasını duyurdu: Bitcoin ve altın olumlu tepki verdi
Ekonomi
Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?