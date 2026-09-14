Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticarette stablecoin kullanımının önündeki temel engelin teknoloji değil, düzenleyici çerçevelerdeki parçalı yapı olduğunu açıkladı. Kurumun hizmet ticareti ve yatırım birimi direktörü Juan Marchetti, Cenevre’de düzenlenen etkinlikte, stablecoin’lere ilişkin kuralların ülkeler arasında farklılık göstermesinin sınır ötesi ödemelerde yaygın benimsemeyi sınırladığını söyledi.

Düzenleme eksikliği öne çıktı

Marchetti, stablecoin’lerin teknik kapasitesine ilişkin başlıca sorunun altyapı olmadığını, asıl sıkışmanın düzenleme tarafında ortaya çıktığını belirtti. Uluslararası ticarette kullanılabilecek ödeme araçlarının net kurallarla desteklenmemesi, şirketlerin ve finans kuruluşlarının bu alana daha temkinli yaklaşmasına yol açıyor.

Juan Marchetti, teknolojinin başlıca engel olmadığını, asıl sorunun düzenleme ve düzenleyici çerçevelerin yeterince gelişmemesi olduğunu vurguladı.

Finansal İstikrar Kurulu’nun Ekim 2025 tarihli raporuna atıf yapan Marchetti, incelenen 28 yargı alanının yalnızca 11’inde stablecoin düzenlemelerinin tamamlandığını söyledi. Bu oran yüzde 39’a karşılık geliyor. Geri kalan ülkelerde belirsizliklerin sürmesi, uluslararası işlemlerde ortak standart oluşmasını zorlaştırıyor.

Ticaret finansmanındaki darboğazlar

Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışması, stablecoin’lerin ticaret finansmanında öne çıkan beş temel sorunu hafifletebileceğini ortaya koydu. Bunlar yüksek maliyetler, düşük işlem hızı, sınırlı erişim, yetersiz şeffaflık ve döviz kaynaklı kısıtlar olarak sıralandı. Buna karşın mevcut düzenleyici parçalanma nedeniyle stablecoin’ler bugün toplam uluslararası ödemelerin yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Sınır ötesi para transferlerinde verimlilik arayışı sürerken, piyasalarda işlem altyapısının hız ve maliyet açısından yeniden şekillendiği görülüyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nün çalışmasına göre stablecoin ödemeleri, sınır ötesi işlemlerde 2020 ile 2024 ortası arasında 35 kat büyüdü.

Ödemelerde hızlı büyüme dikkat çekti

Raporda yer alan verilere göre stablecoin ile yapılan sınır ötesi ödemeler 2020 ile 2024 ortası arasında 35 kat arttı. Bu yükseliş, araçların pratik kullanım alanının genişlediğine işaret ederken, hukuki uyum eksikliğinin pazar payını sınırlamayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Stablecoin’lerin özellikle daha hızlı mutabakat, daha düşük işlem maliyeti ve daha erişilebilir ödeme altyapısı sunma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor. Ancak bu potansiyelin küresel ticarette daha geniş ölçekte devreye girmesi için ülkeler arasında daha uyumlu ve tamamlanmış düzenleme setlerine ihtiyaç duyuluyor.