Ekonomi

Trump enerji anlaşmasını duyurdu: Bitcoin ve altın olumlu tepki verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🛢️ Trump, Rusya ve Ukrayna’nın enerji hedeflerine karşılıklı saldırmama konusunda anlaştığını açıkladı.
  • 🌍 Trump, İran konusunda ABD’nin sürece katılımına açık olduklarını söylerken Netanyahu, Hizbullah’ı uyardı.
  • 🤖 Lagarde, Avrupa’nın kendi yapay zekâ altyapısını kurması gerektiğini vurguladı.
  • 📈 ABD’nin üç ve altı aylık bono ihalelerinde faizler 17’şer baz puan yükseldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki enerji hedeflerine saldırmamayı kabul ettiğini, Rusya’nın da aynı yönde taahhütte bulunduğunu açıkladı. 14 Eylül’de Truth Social üzerinden yapılan açıklama, enerji gündeminin öne çıkan gelişmesi oldu.

İçindekiler
1 İran ve Lübnan cephesinden yeni açıklamalar geldi
2 ABD ve Avrupa’da yapay zekâ gündemi öne çıktı
3 ABD Hazine bonosu ihalelerinde faizler yükseldi

Trump, dünya genelinde motorin fiyatlarındaki yükselişi ise İran savaşıyla değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilişkilendirdi. Enerji hedeflerine yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasına ilişkin açıklamasında, anlaşmanın kapsamı veya uygulama takvimi hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Trump’ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, altın ve Bitcoin olumlu tepki verdi. Böylece enerji hedeflerine yönelik karşılıklı saldırıların durdurulacağına ilişkin açıklamanın ardından bu üç varlıkta farklı yönlerde fiyat hareketleri izlendi.

İran ve Lübnan cephesinden yeni açıklamalar geldi

İran konusunda da mesaj veren Trump, ABD’nin sürece dahil olup olmayacağına karar vereceğini ve bu fikre açık olduklarını belirtti. Açıklamada, olası katılımın biçimine ilişkin ayrıntı yer almadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah’ı yeni saldırılara karşı uyardı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre Netanyahu, Hizbullah’ın yeniden saldırması halinde daha ağır darbeler alacağını söyledi.

ABD ve Avrupa’da yapay zekâ gündemi öne çıktı

Trump, yapay zekâ ve veri merkezlerine ilişkin paylaşımında “Altın yumurtlayan tavuğu öldürmeyin” ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Avrupa’nın yapay zekâ teknolojilerini yalnızca ABD’den ithal etmekle yetinemeyeceğini, kendi altyapısını kurması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekânın riskleri de ABD’de siyasi temasların gündemindeydi. Bir Senato sözcüsüne göre Anthropic CEO’su Dario Amodei ile OpenAI CEO’su Sam Altman, hafta sonu Senatör Mark Warner ile bu konuyu görüştü.

Şirketler tarafında Nvidia, Perplexity’nin yerel ajan platformunun Windows RTX bilgisayarlarda kullanıma sunulduğunu duyurdu. CME Group ise 100 ons büyüklüğündeki gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin, kesintisiz işlemlerin başladığı ilk hafta sonunda yoğun talep gördüğünü bildirdi.

ABD Hazine bonosu ihalelerinde faizler yükseldi

ABD’nin üç ve altı aylık Hazine bonosu ihalelerinde en yüksek faiz oranları önceki ihalelere göre yükseldi. Üç aylık bonolarda oran %3,80’den %3,97’ye, altı aylık bonolarda ise %3,89’dan %4,06’ya çıktı. Böylece her iki vadede de 17 baz puanlık artış kaydedildi.

Üç aylık ihalede 92 milyar dolarlık satış yapılırken, tekliflerin satış tutarına oranı 2,61’den 2,64’e yükseldi. Altı aylık ihalede aynı oran 2,88’den 2,74’e geriledi. En yüksek faizden verilen tekliflerin karşılanma oranı üç aylıkta %20,33’ten %13,86’ya düşerken, altı aylıkta %79,10’dan %82,50’ye çıktı.

Fed’in üç aylık bonolar için verdiği teklifler 8,2 milyar dolar, altı aylık bonolar için verdiği teklifler ise 7,1 milyar dolar oldu. İhale sonuçları, faizlerin her iki vadede yükseldiğini, talep göstergelerinin ise farklı yönlerde hareket ettiğini ortaya koydu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Petrol 108 doları aştı, piyasalar Fed’in üç yıl sonraki ilk artışına hazırlanıyor

Küresel piyasalarda satış baskısı arttı: Bitcoin fonları çıkışa döndü, petrol 107 doları aştı

ABD enflasyon verileri açıklandı: Fed’in faiz artırma ihtimali yüzde 90’a yükseldi

Petrol 100 dolara dayandı, piyasaların gözü Fed’e çevrildi

Petrol 100 dolara yaklaşırken küresel borsalarda faiz endişesi büyüdü

Fed bu ay politika faizini 25 baz puan artırabilir

Fed’den şahin mesaj: Enflasyon düşmezse faiz artışı gündeme gelebilir

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın ticareti yavaşlattığını açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

WTO, stablecoin düzenlemelerindeki dağınıklığın ticareti yavaşlattığını açıkladı
STABILCOIN
Alice Liu, Bitcoin’de bu yılın dibinin görülmüş olabileceğini açıkladı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?