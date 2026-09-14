Trump enerji anlaşmasını duyurdu: Bitcoin ve altın olumlu tepki verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki enerji hedeflerine saldırmamayı kabul ettiğini, Rusya’nın da aynı yönde taahhütte bulunduğunu açıkladı. 14 Eylül’de Truth Social üzerinden yapılan açıklama, enerji gündeminin öne çıkan gelişmesi oldu.

Trump, dünya genelinde motorin fiyatlarındaki yükselişi ise İran savaşıyla değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilişkilendirdi. Enerji hedeflerine yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasına ilişkin açıklamasında, anlaşmanın kapsamı veya uygulama takvimi hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Trump’ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, altın ve Bitcoin olumlu tepki verdi. Böylece enerji hedeflerine yönelik karşılıklı saldırıların durdurulacağına ilişkin açıklamanın ardından bu üç varlıkta farklı yönlerde fiyat hareketleri izlendi.

İran ve Lübnan cephesinden yeni açıklamalar geldi

İran konusunda da mesaj veren Trump, ABD’nin sürece dahil olup olmayacağına karar vereceğini ve bu fikre açık olduklarını belirtti. Açıklamada, olası katılımın biçimine ilişkin ayrıntı yer almadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah’ı yeni saldırılara karşı uyardı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre Netanyahu, Hizbullah’ın yeniden saldırması halinde daha ağır darbeler alacağını söyledi.

ABD ve Avrupa’da yapay zekâ gündemi öne çıktı

Trump, yapay zekâ ve veri merkezlerine ilişkin paylaşımında “Altın yumurtlayan tavuğu öldürmeyin” ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Avrupa’nın yapay zekâ teknolojilerini yalnızca ABD’den ithal etmekle yetinemeyeceğini, kendi altyapısını kurması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekânın riskleri de ABD’de siyasi temasların gündemindeydi. Bir Senato sözcüsüne göre Anthropic CEO’su Dario Amodei ile OpenAI CEO’su Sam Altman, hafta sonu Senatör Mark Warner ile bu konuyu görüştü.

Şirketler tarafında Nvidia, Perplexity’nin yerel ajan platformunun Windows RTX bilgisayarlarda kullanıma sunulduğunu duyurdu. CME Group ise 100 ons büyüklüğündeki gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin, kesintisiz işlemlerin başladığı ilk hafta sonunda yoğun talep gördüğünü bildirdi.

ABD Hazine bonosu ihalelerinde faizler yükseldi

ABD’nin üç ve altı aylık Hazine bonosu ihalelerinde en yüksek faiz oranları önceki ihalelere göre yükseldi. Üç aylık bonolarda oran %3,80’den %3,97’ye, altı aylık bonolarda ise %3,89’dan %4,06’ya çıktı. Böylece her iki vadede de 17 baz puanlık artış kaydedildi.

Üç aylık ihalede 92 milyar dolarlık satış yapılırken, tekliflerin satış tutarına oranı 2,61’den 2,64’e yükseldi. Altı aylık ihalede aynı oran 2,88’den 2,74’e geriledi. En yüksek faizden verilen tekliflerin karşılanma oranı üç aylıkta %20,33’ten %13,86’ya düşerken, altı aylıkta %79,10’dan %82,50’ye çıktı.

Fed’in üç aylık bonolar için verdiği teklifler 8,2 milyar dolar, altı aylık bonolar için verdiği teklifler ise 7,1 milyar dolar oldu. İhale sonuçları, faizlerin her iki vadede yükseldiğini, talep göstergelerinin ise farklı yönlerde hareket ettiğini ortaya koydu.