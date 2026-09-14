SHIBA INU (SHIB)

Clarity Act oylaması öncesi SHIB yakımı son 24 saatte geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Clarity Act, salı günü ABD Senatosu’nda kritik oylamaya çıkacak.
  • 🔥 Son 24 saatte $SHIB’de 5,33 milyon token dolaşımdan çıkarıldı.
  • 🏦 Binance, Robinhood ve Coinbase son yakım işlemlerinde öne çıktı.
  • 📜 SHIB, SEC ve CFTC’nin dijital emtia listesinde yer alıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu ekosisteminde son 24 saatte 5,33 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 29 dolar seviyesinde bulunurken, günlük yakım oranı bir önceki güne göre %24,95 düştü. Yakım işlemleri, tokenların erişilemeyen cüzdanlara gönderilmesiyle arzdan kalıcı olarak silinmesi anlamına geliyor.

İçindekiler
1 Son 24 saatte öne çıkan işlemler
2 Gözler ABD Senatosu’ndaki oylamada

Son 24 saatte öne çıkan işlemler

Günlük verilerde en dikkat çekici işlem, Binance tarafından gerçekleştirilen 2.357.000 SHIB yakımı oldu. Robinhood kaynaklı birden fazla işlem de kayda geçti ve bunların üçü 24 saatten kısa süre içinde yapıldı. En son işlemlerden birinde ise Uniswap üzerinden 15.955 SHIB ölü cüzdanlara gönderildi.

Binance’in 2.357.000 SHIB’lik yakımı son 24 saatin en büyük tekil işlemleri arasında yer aldı.

Son yedi günlük dönemde yakılan SHIB miktarı 139,50 milyona ulaştı. Haftalık yakım oranı %76,73 artarken, son 30 günde toplam 507,72 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu tablo, günlük bazda yavaşlama görülse de daha geniş zaman aralığında yakım faaliyetinin hız kazandığını gösteriyor.

Ayrıntılı katkılarda Coinbase 17 işlemle 35.590.107 SHIB yaktı. Robinhood ise 89 işlemde toplam 35.636.016 SHIB’i dolaşımdan çıkardı. ShibLaunchpad tarafında 34 işlemle 29.399.920 SHIB yakımı gerçekleşti.

Kurumİşlem sayısıYakılan SHIB
Coinbase1735.590.107
Robinhood8935.636.016
ShibLaunchpad3429.399.920

Gözler ABD Senatosu’ndaki oylamada

SHIB için asıl dikkat çeken başlıklardan biri ise ABD’deki düzenleme gündemi oldu. Kripto piyasa yapısına ilişkin Clarity Act tasarısının son hali yayımlandı ve salı günü Senato’da kritik bir oylamaya sunulacak. Tasarı mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi’nden geçmişti, ancak genel kurulda yeterli desteği bulup bulamayacağı henüz netleşmedi.

Clarity Act, dijital varlıkların hangi düzenleyici çerçevede değerlendirileceğine ilişkin tartışmalarda önem taşıyor. SHIB’in, SEC ve CFTC tarafından BTC, ETH ve XRP ile birlikte anılan 16 dijital emtia arasında gösterilmesi, bu süreci token açısından daha yakından izlenen bir başlık haline getirdi.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini daha net tanımlamayı amaçlayan bir yasa tasarısıdır. CFTC ise emtia ve türev piyasalarını denetleyen ABD kurumudur.

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen isimlerinden Mazrael, bu düzenleyici rehberin yasaya dönüşmesi halinde emtia çerçevesinin netleşebileceğini, saklama hizmetleri, kurumsal erişim ve olası ETF süreçleri için daha temiz bir yol açılabileceğini savunuyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, bir yandan yakım hızındaki kısa vadeli dalgalanmaya işaret ederken diğer yandan düzenleme cephesindeki gelişmelerin SHIB için daha belirleyici bir başlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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