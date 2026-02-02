HYPE, XRP, ETH, BTC 2026 Şubat Uzman Yorumları

Powell’a faizleri indirmediği için yolsuzluk davası açan Trump şimdi aday gösterdiği Warsh’ın onaylanmama riskiyle karşı karşıya. Mayıs gibi Fed’in lidersiz kaldığını bile görebilir o yüzden 2026’nın 2025’i aratmayacağından emin olabilirsiniz. Peki HYPE, XRP, ETH, BTC için son tahminler ne yönde?

HYPE, ETH ve XRP Coin

Binance borsası 10/10 Fud’u nedeniyle sosyal medyada rakiplerinin de desteğiyle büyütülen büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Bu işten kazançlı çıkanlardan biri de Hyperliquid oldu. Geçtiğimiz günlerde 28 doların korunmasının yeniden 35 doların hedeflenmesi için önemli olduğundan bahsetmiştik. BTC yıkım yaşarken altcoinlerin eridiği ortamda HYPE Coin 32 dolardan alıcı buluyor.

AltcoinSherpa takma isimli analist yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Belki daha fazla dalgalanma ve ardından yükseliş? HyperLiquid, Bitcoin’in son piyasa düşüşü sırasında en iyi alternatiflerden biri olarak kendini korudu ve bunun değişeceğini sanmıyorum. Hala dalgalanıyor ve hala en iyi alternatiflerden biri. Bitcoin’in davranışını göz önünde bulundurarak, aktif pozisyonlara karşı şahsen temkinli davranırdım ve spot satın almak daha iyi olabilir.”

XRP Coin’i ele alan Ali Martinez 3 kilit destek seviyesine işaret etti. XRP Coin yazı hazırlandığı sırada 1,63 dolarda alıcı buluyor. Düşüşün devam ettiği ortamda izlenecek seviyeler şöyle;

1,42$

1,27$

1,06$

Altcoinlerin geneli ve ETH fiyat performansı için ETHBTC paritesinde yükseliş görmemiz gerekiyor. Fakat biz uzun süredir görülemeyen desteklere koşuyoruz. Bu durum altcoinler için berbat 0,032 desteğinin kaybedilmesinin ardından DaanCrypto şunları yazdı;

“Bu hafta sonu ETH’nin göreceli zayıflığının büyük bir kısmının, ~700 milyon ETH long pozisyonu nedeniyle likide edilen 10/10 balinasının avlanmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bir günde -110 milyon dolarlık PnL kaybetti. Şu anda 0,026 ile 0,03 seviyeleri arasında işlem görüyor ve bu aralık izlenmesi gereken aralık.”

Bitcoin (BTC)

Cuma günü istihdam verileri gelmeyecek, kripto paraların sırtından bir yük azaldı. Trump’ın düşen piyasalara karşı bir hamle yapması bekleniyor Warsh hakkında sürpriz açıklamalar görürsek hareketlilik boğalar lehine artabilir.

On-Chain Mind ise artık beşinci ayı piyasasının resmen başladığını söylüyor.

“Bitcoin, 3 onaylanmış ayı piyasası ve COVID çöküşünü atlattı. Bu çerçeveye göre, şu anda 5. ayı piyasası dönemindeyiz. Bu dönemler, Bitcoin tarihindeki en iyi dolar maliyet ortalaması fırsatlarıyla örtüşüyor.”

Haftalıkta 82 bin doların geri alınmaması BTC için 56 bin dolara uzanan daha büyük bir harekete zemin hazırlayabilir.