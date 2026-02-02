Bostic: “2026’da Fed’in Faiz İndirmesini Beklemiyorum”, Peki 12 Asil Fed Üyesi?

Kripto paralar neden düşüyor? Warsh’ın şahin duruş sergileyeceği, faizleri indirse bile QE’ye izin vermeyeceği endişesi yatırımcıları kapladığı için. Yeni Fed Başkanı Warsh tek başına faiz kararı alamaz ve kurul üyelerinin en az yarısının onun kararını desteklemesi gerekir. Peki Fed üyeleri ne yapacak? Bostic şimdiden indirime kapıyı kapattı.

2026 Fed Faiz Politikası

Önümüzdeki en az 2 toplantıda Fed’in faizleri indirmesi beklenmiyor. Önümüzdeki üçüncü toplantıda yani Haziran ayında Powell’ın yerine Warsh olacak ve o da tek başına indirim kararı alamaz. Hele ki istihdam verileri güçlü gelmeye devam eder ve enflasyon %2 hedefinden uzak kalırsa. İlk toplantıda indirim kararını “VERİLERE RAĞMEN” alırsa bu durum “Fed’in bağımsızlığını” tartışmaya açmaktan öte “bağımsız değil” algısını küresel piyasalara empoze eder.

Bostic faiz indirimlerine geçen yıl o kadar da karşı duran bir isim değildi. Goolsbee zaten sıcak bakmıyor, Cook faiz indirimlerine sıcak bakmadığı için Trump tarafından görevden alınmak istendi. Schmid geçen yılki indirimlere muhalefet şerhi bile yazdı. Bostic’in açıklamaları ekonominin güncel durumuna tarafsıza yakın ancak şahin bir göz tarafından bakıldığında ne görüldüğünü anlamak için önemli.

Bostic yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yaptı, konuşmasının satırbaşları şöyle;

“2026 için görünüm, ekonominin direncini sürdürmesi yönünde. Güçlü ekonomi, enflasyonun düşüşünü sınırlayacaktır. Vergi indirimi ve deregülasyon hesaba katılmadan bile ABD ekonomisi dirençli görünüyor. 2026’nın ilk yarısı için görünüm, güçlü ekonomik performans ve enflasyonun yüksek kalması yönünde ve bu durum endişe kaynağı. Kimse işgücü piyasasının kötüleşeceğini öngörmüyor. Yıl ortasına kadar ekonomi ile dengeye ulaşılmış olacak. Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon sorunu henüz bitmedi. Enflasyon sorununu çözdük demek için henüz erken. 2026’da herhangi bir faiz indirimi öngörmüyorum. Politikamızın aşırı kısıtlayıcı olduğunu söylemek zor, belki bir veya iki faiz indirimi bizi nötr konuma getirebilir. İşgücü piyasaları istikrar kazanmış görünüyor.”

Fed 2026’da Ne Yapacak?

İşte size harika bir özet. Bostic oy hakkında sahip değil ve yedek üye ancak FOMC toplantılarındaki kararlarda etkisi değil. Bu yıl Collins, Goolsbee, Musalem ve Schmid oy hakkını devretti.

Bu isimler 2025 yılında faiz kararlarında oy kullanmışlardı ancak 2026’da yerlerini Lorie Logan (Dallas), Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) ve Anna Paulson (Philadelphia) gibi isimlere bıraktılar.

Miran’ın da görev süresi doldu fakat toplantıya henüz vakit olduğu için Miran’ın yerine yeni Fed Başkanı olacak Warsh’ın Trump tarafından Fed’e (Powell henüz istifa etmeden) gönderilmesi bekleniyor.

Schmid ve Goolsbee Aralık ayı faiz kararına muhalefet şerhi koymuştu. Schmid aşırı şahin bir üyeydi neyse ki ikisinin de bu yıl oy hakkı yok. Miran’ın yerine gelecek ismin de Warsh olmasa da yine güvercin olması bekleniyor.

Peki diğerleri?

Waller: Komitenin en etkili isimlerinden biri. Son toplantıda 0.25 puanlık indirim yönünde oy kullandı. Enflasyonun düştüğüne ikna olmuş durumda ve reel faizlerin ekonomiyi gereksiz yere boğduğunu düşünüyor.

Paulson: Patrick Harker’ın emekliliğinin ardından göreve gelen yeni başkan. Genel olarak güvercin (gevşeme yanlısı) bir duruş sergiliyor ve istihdam piyasasındaki risklere odaklanıyor.

Powell: İndirimlerin artık durması gerektiğini savunuyor 2 toplantı daha orada olacak sonra gidiyor.

Williams: Genelde Trump’ın istediği şeyler söylüyor ve bir önceki toplantıda indirim onun sayesinde garanti altına alınmıştı.

Jefferson ve Bar: Bunlar genelde Powell ile blok olarak hareket etti. Warsh ile de aynı senkronizasyonu sağlayacaklar mı göreceğiz.

Cook: Trump ile davalık ancak yine de istihdamdaki zayıflamayı önemsedi. Çoğunluğa uyma eğiliminde.

Logan: Şahin komiteye geri geldi ve faiz indirimlerine devam edilmemesinden yana.

Hammack: Piyasayı iyi kokluyor ancak açıklamaları “para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmadığını” ima ediyor. Enflasyon baskısı nedeniyle daha sıkı bir duruşu tercih ediyor.

Kashkari: Eski güvercin günlerini boğalar özlüyor. Ocak ayında faiz indirimlerinin sabit kalması gerektiğini çok sert biçimde savundu.

Bowman: İş piyasası zayıfladığı için indirimden yanaydı ancak son veriler onu rahatlatmış olabilir verilere bağlı olarak indirimleri destekleyebilir.

Miran detayından zaten bahsetmiştik toplamda 12 üye oluyor. Bunlardan en az 6’sını Warsh faiz indirimlerine ikna edebilir. Fed Başkanı olacak Warsh’ın oyuyla indirimler gelebilir.

Ancak ya istihdam tekrar 2025 sonundaki gibi zayıf görünmeli ya da enflasyon düşmeli. Aksi taktirde arada kalmış üyeleri ikna etmek zor olacaktır. Mevcut beklenti bu yıl 2 indirim olabileceği yönünde. Ancak en erken 17 Haziran’da.