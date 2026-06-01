Bitcoin 82.000 dolardan %10’un üzerinde düşerken NEAR yükselişi sonrası 2,20 dolar desteğini test ediyor

Kripto para piyasası son dönemde sert hareketlere sahne olurken, Bitcoin’deki düzeltme süreci devam ediyor. Altcoin piyasasında ise meme coin Shiba Inu (SHIB) ve Near Protocol (NEAR) öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, hem majör hem de alternatif kripto varlıklarda kritik destek ve direnç bölgelerini yakından izliyor.

Shiba Inu (SHIB) kritik destek hattında tutunmaya çalışıyor

Son günlerde yaşanan yoğun satış baskısına rağmen SHIB fiyatında yerel taban arayışı sürüyor. Mart ayından bu yana oluşan yukarı yönlü destek çizgisi üzerinde tutunmaya çalışan Shiba Inu, 0,0000055 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu desteğin daha önce de güçlü sıçramalara zemin hazırladığı, son tepkinin ise özellikle kısa vadeli yön arayışı açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Teknik analiz verileri, SHIB’in halen zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında seyreden varlığa yönelik satış eğilimi devam etmekte. Özellikle 100 günlük ortalamadan gelen son reddedilme, yeni bir satış dalgasını tetikleyerek SHIB’i destek çizgisine kadar çekti.

Buna karşın bazı göstergeler temkinli iyimserlik işaretleri veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 37 seviyesine gerilerken, aşırı satım bölgesine yaklaşan SHIB için geçmişte bu gibi senaryolar kısa süreli toparlanmalarla sonuçlanabiliyordu. Ayrıca fiyatlardaki düşüşe rağmen işlem hacminin dengeli seyretmesi, piyasada henüz panik havasının ağır basmadığına işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, SHIB’in 0,0000055 dolar civarındaki destek hattında kalıcı olması halinde yeni bir tepki yükselişinin 50 ve 100 günlük ortalamalara doğru ivme kazanabileceğini dile getiriyor. Ancak bu tür bir yükselişin, uzun vadeli düşüş trendini tersine çevirmesi beklenmiyor.

Mini sözlük: RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satımda olup olmadığını gösteren, 0 ile 100 arasında değer alan teknik analiz göstergesidir. 30’un altı aşırı satım, 70’in üzeri ise aşırı alım olarak yorumlanır.

Bitcoin’de aşırı satım bölgesine yaklaşan seviye

Piyasanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, 82.000 dolarla ulaştığı tarihi zirvenin ardından yüzde 10’dan fazla gerileyerek 74.000 dolar civarında seyrediyor. Son yükseliş döneminde oluşan momentum önemli ölçüde kaybolurken, yeni bir düzeltme dalgasıyla birlikte aşağı yönlü risklerin artıp artmadığı sorgulanıyor.

Teknik tarafta, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalan Bitcoin’de en son yükselişin dayanağı olan iyimser yapı, Nisan ayı diplerinden gelen yükselen trend çizgisinin aşağı kırılmasıyla zayıfladı. Şu anda RSI göstergesi 38 seviyesine gerileyerek, haftalardır görülmeyen kadar düşük bir değeri işaret ediyor. Bu seviyeler çeşitli zamanlarda alış fırsatı olarak kabul edilse de, kesin bir yön değişimi garantisi sunmuyor.

Bitcoin’in son rallilerde kritik destek noktalarında alıcı bulabildiği görülmüştü. 72.000–74.000 dolar bandında oluşan güçlü destek sayesinde olası daha büyük bir düşüş şu aşamada engellenmiş durumda. Eğer bu hat etkili biçimde korunursa, yeniden 76.000 dolar civarındaki 50 günlük ortalamaya ve daha yukarıdaki dirençlere doğru tepkiler görülebilir.

Bununla birlikte, işlem hacminin önceki rallilere kıyasla düşük kalması, büyük oyuncuların piyasaya yeniden girmek için daha fazla teyit beklemiş olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç işlem gününde Bitcoin’in bu destek hattı üzerinde kalıp kalamayacağı, kısa vadede piyasa yönünü belirleyebilir.

Varlık Son Fiyat RSI Kritik Destek 50G Ort. Bitcoin 74.000 $ 38 72.000–74.000 $ 76.000 $ Shiba Inu 0,0000055 $ 37 Mevcut yükselen trend hattı — Near Protocol 2,25 $ 60+ 2,20–2,30 $ 2,65 $

Near Protocol (NEAR) ilk desteğini test ediyor

Son haftalarda altcoin piyasasında dikkat çeken bir yükseliş gösteren Near Protocol, hızlı sıçramanın ardından ilk önemli desteğini sınamaya başladı. 1,60 dolardan 2,90 dolar seviyelerine kadar çıkan NEAR, sonrasında 2,20–2,30 dolar aralığında dengelenmiş durumda.

Bu düzeltmenin, yakın vadedeki büyük yükselişe kıyasla sınırlı kaldığı ve boğa yönlü hareketin güç kaybetmeden devam etmesi için sağlıklı olduğu görüşü öne çıkıyor. Teknik göstergelere bakıldığında, NEAR halen hem 50 hem de 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Özellikle varlığın uzun vadeli 200 günlük ortalamayı kırmış olması, görevli yatırımcılar için iyimser bir tablo oluşturuyor.

Nisan ve Mayıs dönemlerine göre işlem hacmindeki artış sürerken, son düşüşlerdeki satışların daha çok kar realizasyonundan kaynaklandığı, panik satışı yaşanmadığı aktarılıyor. RSI değerinin halen 60’ın üzerinde kalması ise, aşırı alım seviyelerinden uzaklaşıldığı ancak yukarı yönlü alanın hala açık olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

NEAR, mevcut destek tabanını sağlamlaştırabilirse, yeniden 2,80–2,90 dolar aralığındaki yakın zirvelere ulaşmak için fırsat bulabilir. Bu bölgede alıcılı seyrin devamı, yükselişin sadece kısa süreli olmadığını, daha uzun süreli trend değişimi olabileceğini gösterebilir.

Mini sözlük: Near Protocol, merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen, ölçeklenebilir ve enerji verimli bir blockchain platformudur. 2018’de kurulan bu ağ, yüksek işlem hızı ve düşük maliyet ile dikkat çeker.