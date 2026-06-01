Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum’da büyük yatırımcı alımları artarken kısa pozisyon riski yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ETH’de kısa pozisyon birikimi artarken büyük yatırımcılar alıma devam ediyor.
  • Piyasa baskısına rağmen ETH önemli destek seviyesini korumayı sürdürüyor.
  • 📈 Whale vs Retail Delta göstergesi büyük yatırımcı etkinliğinde artışa işaret ediyor.
  • Kısa pozisyonların fazla olduğu ETH’de olası hareketlilik için $ETH yakından takip ediliyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum’da (ETH) son dönemde kısa pozisyonların dikkat çekici şekilde artması, fiyatın dar bir aralıkta dalgalanmasına yol açtı. Büyük yatırımcıların ise piyasa belirsizliğine rağmen agresif şekilde alım yaptığı gözlemleniyor. ETH fiyatı, önemli destek seviyesini korurken, işlem hacmindeki dengesizlikler önümüzdeki günlerde sert oynaklık ihtimalini gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Kısa pozisyonlarda sıkışma ihtimali
2 Büyük yatırımcı (whale) hareketleri güçleniyor

Kısa pozisyonlarda sıkışma ihtimali

Ethereum uzun süredir yatay bir hareket sergiliyor ve güçlü bir yükseliş ivmesi oluşturmakta zorlanıyor. Bu süreçte giderek daha fazla yatırımcı, fiyatın gerilemesi beklentisiyle ETH’yi satmaya yöneldi. Ancak likidite verileri, piyasanın baskın havasını tam anlamıyla yansıtmıyor. Son veriler, mevcut fiyat seviyesinin üzerinde önemli miktarda kısa pozisyon birikimi olduğunu ortaya koydu. Bu durum, olası bir yukarı yönlü harekette, pozisyon kapanışlarının zincirleme alımları tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Bir piyasa güncellemesinde işlem grafikleri analiz edilerek, ETH fiyatının aralıktaki en düşük seviyede tutunduğuna dikkat çekildi. Analizde, “Uzun ve kısa pozisyonlar arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Fiyat aşağı yönlü baskıda olsa da, likidite haritası adeta bir sıkışma için zemin hazırlıyor.” görüşü yer aldı.

Ethereum’da kısa ve uzun pozisyonlar arasında yoğun bir mücadele yaşanıyor. Fiyat, tabanın hemen üzerinde tutunurken mevcut likidite haritası güçlü bir pozisyon kapanışı riskine işaret ediyor.

Yatırımcılar likiditeyi çoğu zaman fiyatı çeken bir mıknatıs gibi görür. Ethereum’da şu anda spot fiyatın hemen üzerinde büyük likidite havuzları bulunuyor. Varlık, destek seviyesini uzun süre korumaya devam ettikçe, düşüşe oynayan yatırımcılar üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor.

Piyasa hissiyatına bakıldığında, çoğunluğun temkinli ve olumsuz bir tavır sergilediği görülüyor. Fakat ETH bugüne kadar net bir düşüşe geçmedi ve bu ayrışma, birçok analistin yakın vade için piyasaya dair farklı görüşler sunmasına neden oldu.

Mini sözlük: Likidite havuzu, kullanıcıların varlıklarını bir araya getirip akıllı sözleşmelere kilitlediği ve işlem çiftlerinin daha düşük fiyat kaymasıyla hızlıca alınıp satılmasını sağlayan merkeziyetsiz borsa altyapısıdır.

Büyük yatırımcı (whale) hareketleri güçleniyor

Likidite haritaları fiyatın kısa vadede sert dalgalanabileceğini gösterirken, büyük yatırımcıların davranışı başka bir önemli dinamiğe işaret ediyor. Whale vs Retail Delta adı verilen göstergeye göre, büyük yatırımcılar son piyasa dalgalanmalarına rağmen ETH toplama eğilimini sürdürüyor. Özellikle son dönemlerde, bireysel yatırımcılar piyasa geriledikçe daha ihtiyatlı davranmaya başlasa da, kurumsal ve varlıklı hesapların ETH alımlarında artış gözlemlendi.

Analizlerde büyük yatırımcıların net uzun pozisyon oranının yüksek seyrettiği aktarılırken, bu grubun piyasaya olan güvenini koruduğu bilgisi paylaşılıyor. Ağ üzerindeki veri incelemelerinde, büyük yatırımcıların fiyat geri çekilirken alıma devam ettiği göze çarpıyor. Bu davranış, bireysel yatırımcıların çoğu zaman riskten kaçtığı anlarda, büyük hesapların fırsat gördüğü şeklinde yorumlanıyor.

Whale vs Retail Delta 0,5’in üzerinde. ETH balinalarında uzun pozisyon oranı oldukça yüksek ve genel olarak iyimser bir bakış açısı hâkim.

Son günlerde perakende yatırımcılar bir miktar daha aktif olsa da, veriler yeniden büyük yatırımcıların piyasaya egemen olmaya başladığını gösteriyor. ETH fiyatı önceki zirvelerinin oldukça gerisinde seyretmeye devam ediyor olsa da, pozisyon verileri büyük oyuncuların kademeli birikimini işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum ETF’lerinden üç haftada 712 milyon dolar çıktı, geliştiriciler ağın temel değerine güveniyor

Ethereum mart ayından beri ilk kez üç ay üst üste zarar yazmaya yaklaştı

Ethereum 31 Mayıs 2026’da 2.024 dolar seviyesinde seyretti, balinalar 17,41 milyon ETH ile son 9 haftanın zirvesine ulaştı

Ethereum kritik 2.000 dolar seviyesini koruyor! Sıradaki hamle ne olacak?

Ethereum grafiğinde yükseliş işareti mi var? Destek ve direnç seviyeleri yatırımcıları nasıl etkileyebilir?

Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı

ETH üç günde %7 geriledi, $1.750 desteği kritik seviyede

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Arjantin’de 8 milyon USDT’lik kripto dolandırıcılığı operasyonunda neler yaşandı?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 82.000 dolardan %10’un üzerinde düşerken NEAR yükselişi sonrası 2,20 dolar desteğini test ediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 82.000 dolardan %10’un üzerinde düşerken NEAR yükselişi sonrası 2,20 dolar desteğini test ediyor
SHIBA INU (SHIB)
Arjantin’de 8 milyon USDT’lik kripto dolandırıcılığı operasyonunda neler yaşandı?
Kripto Para
XRP’de Binance borsasına girişler mayısta 215 milyon XRP ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi
RIPPLE (XRP)
BNB’de kritik destek seviyesi test edildi! Yatırımcılar neyi takip ediyor?
BINANCE COIN (BNB)
HBAR son zirvesinden %83 aşağıda, destek testi sonrası alıcılar hareketlendi
Hedera (HBAR)
Lost your password?