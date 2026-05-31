HBAR son zirvesinden %83 aşağıda, destek testi sonrası alıcılar hareketlendi

Hedera’nın (HBAR) fiyatı son 24 saatte %4,26 gerileyerek 0,09587 dolara çekildi. Gün içinde fiyat aralığı 0,09387 ile 0,10 dolar arasında şekillendi. Elde edilen veriler, satış baskısına rağmen alım yönünde hareketlenmeler yaşandığını ortaya koyuyor.

Son yükseliş sonrası düzeltme hareketi

Geçtiğimiz günlerde 0,10 dolar seviyesinin üzerine çıkan HBAR, hızlı bir şekilde yükseldikten sonra güçlü bir düzeltmeyle karşılaştı. Son verilere göre HBAR’ın piyasa değeri 4,17 milyar dolar seviyesinde bulunurken, günlük işlem hacmi 180,02 milyon dolar olarak kaydedildi.

HBAR, 15 Eylül 2021’de ulaşılan 0,57 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %83,07 oranında daha aşağıda işlem görüyor. Buna rağmen, token listelerde 33. sıraya yerleşiyor ve piyasa konumunu koruyor.

HBAR fiyatındaki hızlı yükselişi takip eden düzeltme dalgası, alıcı ve satıcıların hâlen piyasada aktif olduğu bir tablo oluşturdu.

24 saatlik grafik incelendiğinde, fiyatın önce 0,099 dolara yaklaşmasının ardından 0,094 dolara doğru gerilediği, kısa süreli toparlanmalarla yeniden 0,098 doları test ettiği, ancak ardından 0,096 civarına tekrar çekildiği görülüyor. Bu hareketler, alıcıların zaman zaman devreye girdiğini ama üst bölgede satıcıların baskısını sürdürdüğünü işaret ediyor.

Uzmanlardan destek ve toparlanma beklentisi

Kripto para analisti Crypto Tony, HBAR’da “düşüş ve sıçrama” senaryosuna dikkat çekti. Analistin paylaştığı grafik, fiyatın önce destek bölgesine bir kez daha inebileceğine ve ardından yeni bir toparlanma girişiminin başlayabileceğine işaret ediyor.

Son aylarda yaşanan yatay hareket ve düşük taban seviyeleri, bazı trader’lar açısından fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak uzman, bu toparlanma hareketinin fiyat aksiyonu tarafından henüz doğrulanmadığını ekliyor; HBAR’ın hem destek bölgesini hem de kısa vadeli direnç seviyesini aşması gerekiyor.

Mini sözlük: MACD (Moving Average Convergence Divergence), fiyatın hareketli ortalamalarının birbirine yakınsaması ve uzaklaşmasını izleyerek hisse, döviz ya da kripto paralarda trend dönüş ve güç sinyalleri üreten popüler bir teknik analiz göstergesidir. MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki fark pozitifse yükseliş, negatifse düşüş eğilimi işaret edilir.

Fiyatın kısa vadede hareketli ortalamalar üzerinde kalabilmesi, dip seviyelerden yeni alıcıların devreye girmesine bağlı görünüyor. Analiste göre, güçlü bir toparlanma işareti için HBAR’ın önce tabana tutunması, ardından yukarı yönlü bölgeyi geçmesi gerekiyor.

Piyasa verileri ve teknik göstergeler

TradingView tarafından sağlanan güncel verilere göre, HBAR/USDT paritesi haber hazırlanırken 0,09596 dolarda işlem gördü. Kısa vadeli, 30 dakikalık grafikte fiyat 0,09710 dolarlık Bollinger Band ortasının altında seyrediyor. Üst bant 0,09923, alt bant ise 0,09498 dolarda konumlanmış durumda.

Destek Direnç Bant Aralığı 0,09498 $ 0,09923 $ 0,00425 $

Teknik tarafta MACD göstergesinin hafif şekilde negatif olması, fiyat hareketinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde alıcıların özellikle 0,094-0,095 dolar bandını koruması gerekiyor. Tersi durumda, fiyatın yeniden en düşük seviyeye yani 0,09387 dolara yönelmesi mümkün olabilir.

HBAR’ın kısa vadede güç kazanabilmesi için tekrar 0,10 doların üzerine çıkması ve artan alım iştahı göstermesi gerekiyor.