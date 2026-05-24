Hedera’da üçüncü kritik destek testine yatırımcılar odaklandı

Hedera’nın yerel token’ı HBAR, uzun süreli yatay seyrin ardından yeniden yukarı yönlü ivme arayışı içinde. Son günlerde görülen fiyat hareketleri, analistleri 2020’den bu yana zaman zaman gündeme gelen önemli destek çizgisinin korunup korunamayacağına dair yeni değerlendirmeler yapmaya yöneltti. Coin şu sıralar teknik anlamda önemli bir bölgede işlem görüyor.

Teknik Analizde Üçüncü Büyük Destek Testi

Grafiklerde belirgin şekilde görülen yükselen destek çizgisi, HBAR’ın son birkaç yıl içinde birkaç kez test ettiği ve tepki aldığı bir seviye olarak öne çıkıyor. 2020 ve 2024’te bu bölgeden toparlanma yaşanmıştı; şimdi ise 2026 yapı formasyonunda yeni bir test olasılığı ön planda. Teknik uzman ChartNerd, eğer HBAR bu yükselen çizgiden üçüncü kez yukarı yönlü ayrılabilirse, bir sonraki dalga için güçlü bir hareket görebileceğini belirtti.

Teknik değerlendirmenin öne çıkan kısmı, “HBAR haftalık grafiklerde yükselen destek çizgisi üzerine oturduğunda çoğunlukla yukarı yönlü toparlandı; ancak bu tür hareketler, ciddi satış baskısına rağmen gerçekleşti,” şeklinde oldu.

Bu yapının altında bir kırılma gerçekleşirse, piyasalardaki yukarı yönlü beklenti zayıflayabilir. Yukarı yönlü bir kapanış ise, uzun vadeli destek deseninin sürekliliği açısından kritik önem taşıyor.

Kısa Vadeli Piyasa Göstergeleri

Son saatlerde HBAR 0,08541 ile 0,08984 dolar arasında dalgalandı. BraveNewCoin tarafından aktarılan en güncel verilere göre ise HBAR fiyatı 0,08746 dolar seviyesinde ve günlük %2,26 değer kaybı yaşadı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 3,79 milyar dolara ulaşırken, işlem hacmi 73,24 milyon dolar olarak açıklandı.

2021 Eylül ayında 0,57 dolar ile tüm zamanların zirvesini gören HBAR, şu anda o seviyenin %84,59 altında işlem görüyor. Kısa vadede fiyat, 0,085 dolar üzerinde tutunma eğilimini sürdürüyor; yükseliş için ilk kritik direnç noktası ise 0,089-0,090 dolar aralığı. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, alıcılar için yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ancak fiyatın 0,085 doların altına gerilemesi halinde, destek çizgisinin devamlılığı tehlikeye girebilir.

Hedera Pilot Projesi ile Temel Gündem

Yakın zamanda Hedera, Avustralya’daki dijital varlık uygulama denemesinde rol aldı. Avustralya Payments Plus tarafından yürütülen bu pilotta, çeşitli özelleştirilmiş token’ların akıllı sözleşmeler yoluyla takas edilmesine imkan tanıyan halka açık bir ağ kullanıldı. Burada, “beyaz coin” adlı dijital ikiz versiyonlu toptan CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) test edildi; asıl CBDC ise özel bir ağda muhafaza edildi.

Mini sözlük: Akıllı sözleşme (smart contract), blokzincir veya dağıtık defter teknolojisi üzerinde otomatik olarak çalışan, önceden programlanmış kurallara göre işlem gerçekleştiren bilgisayar kodlarıdır. Özellikle farklı dijital varlıkların transferi, takası veya işlemlerin otomasyonu için kullanılırlar.

Bu denemede hem kamuya açık hem de özel izne dayalı DLT (dağıtık defter teknolojisi) ağları bir arada kullanıldı; Hedera’nın kendi altyapısı bu pilotun temelini oluşturdu. Analist FOUR da, uzun düzeltme sonrası HBAR’ın önemli bir talep bölgesine geldiğini ve alıcıların kontrolü tekrar sağlayabilmesi için 0,085-0,087 dolar aralığının tutulmasının gerektiğini vurguladı. Eğer bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanırsa, HBAR’ın yeniden yukarı yönlü hareket potansiyeli gündeme gelebilir.