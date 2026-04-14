HBAR fiyatı %3,4 geriledi, destek bölgesinde denge arayışı devam ediyor

Hedera’nın yerel kripto para birimi HBAR, son 24 saate bakıldığında %3,4 değer kaybederek 0,08625 dolardan işlem görüyor. Son dönemdeki fiyat hareketleri, ciddi bir yükselişin başlamasından ziyade kripto paranın mevcut destek seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını gösteriyor.

Piyasa Hareketleri ve Son Veriler

Günlük işlem aralığı oldukça dar; HBAR gün içinde 0,08608 dolar seviyesine kadar gerilerken, en yüksek noktada 0,08972 doları gördü. CoinMarketCap verilerine göre, seans başında 0,089 dolar bandında başlayan fiyat, artan satış baskısıyla birlikte 0,085 seviyelerine kadar geriledi ve günün ilerleyen saatlerinde hafif bir toparlanma yaşandı.

Bu fiyat dalgalanması, panik havasından ziyade yavaş bir gevşemeye işaret ediyor. HBAR değeri gün boyunca düşse de kapanışa yakın toparlanma, piyasanın alt banttan alımlar gerçekleştirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Şu anki piyasa değeri 3,73 milyar dolar düzeyinde ve dolaşımdaki toplam token miktarı 43,32 milyar.

İşlem hacmi ise 65,03 milyon dolara ulaşarak %11,82 artış gösterdi. Hacimdeki yükseliş, fiyat gerilese de işlemlerin sürdüğünü işaret ediyor. Ayrıca, kilidi açılmış toplam piyasa değeri ise 4,07 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik Göstergelerde Durum

Grafiklere bakıldığında, HBAR gün açılışında 0,08623 dolardan işlem görüyordu. Aynı seans içerisinde en düşük 0,08619 dolara, en yüksek 0,08623 dolara ulaştı ve seans sonunda 0,08620 dolar seviyesinde hareket etti. Yani, fiyat son derece dar bir aralıkta dalgalandı.

Teknik analiz göstergeleri de bu tabloyu destekliyor. MACD göstergesinin histogramı -0,00001 seviyesiyle neredeyse yatay seyrediyor. MACD ve sinyal çizgileri sıfıra yakın seyrediyor ve bu görünüm, kısa vadede belirgin bir ivme olmadığını gösteriyor.

Bir başka önemli gösterge olan RSI (Göreceli Güç Endeksi) de tarafsız, yani nötr bölgede. RSI değeri 49,93 olarak ölçülürken, ortalaması 52,43 civarında. Bu seviyeler, HBAR’ın şu an aşırı satılmış olmadığını ve güçlü bir fiyat hareketi beklediğini gösteriyor.

2026’ya Yönelik Beklentiler

Mevcut grafikler ve piyasa verileri, Hedera’nın kısa vadede belli bir denge seviyesi yakaladığını ve yükselişin henüz başlamadığını ortaya koyuyor. 0,086 dolar seviyesi alıcıların ve satıcıların ön planda olduğu kritik bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Uzun vadede, piyasanın daha güçlü bir yön arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Şu an, HBAR fiyatı tüm zamanların en yüksek düzeyine göre %84,86 geride bulunuyor. 2026 yılı öngörüsünde ise fiyatın bu denge düzeyinde kalması ve piyasada yeni bir ivme gerçekleşene kadar net bir yön tayin edilememesi bekleniyor.