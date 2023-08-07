Dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki fon giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri paylaştığı haftalık raporunu yayımladı. CoinShares raporuna göre dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 107,4 milyon dolarlık bir çıkış kaydetti. Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde ise Mart ayından bu yana en büyük haftalık çıkış olan 111,4 milyon dolarlık fon çıkışı gerçekleşti.

CoinShares Raporu

CoinShares’in haftalık raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta 107,4 milyon dolarlık fon çıkışı kaydedildi. Dijital varlık yatırım ürünlerinde kaydedilen toplam haftalık fon çıkışı içerisinde ana odak noktası BTC odaklı yatırım ürünleri oldu. Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde Mart ayından bu yana en büyük haftalık çıkış olan 111,4 milyon dolarlık fon çıkışı gerçekleşti.

Dijital varlık yatırım ürünlerindeki çıkışların yanı sıra işlem hacimlerinin de düşüşte olduğunu belirten CoinShares, raporunda BTC odaklı yatırım ürünlerinin Mart ayından bu yana en büyük haftalık çıkışı kaydettiğinin altını çizdi:

“Dijital varlık yatırım ürünlerinde bu hafta, son haftalarda hız kazanan kâr alımlarıyla birlikte toplam 107 milyon ABD doları tutarında çıkış görüldü. Bitcoin yine ana odak noktasıydı ve Mart ayından bu yana en büyük haftalık çıkış olan 111 milyon ABD doları tutarında çıkış gördü.”

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BTC odaklı yatırım ürünlerindeki 111 milyon dolarlık çıkışın yanı sıra Ethereum odaklı yatırım ürünlerinde de yaklaşık 6 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylelikle geçen hafta BTC ve ETH odaklı yatırım ürünlerinde kaydedilen toplam fon çıkışı 117 milyon doları aşmış oldu.

Ancak toplamda 107 milyon dolarlık net çıkışın yanı sıra Solana odaklı yatırım ürünlerinde de Mart 2022’den bu yana en büyük tek haftalık giriş olan 9,5 milyon ABD dolarlık giriş gerçekleşti. XRP ve LTC odaklı yatırım ürünlerinde de düşük miktarlarda fon girişleri görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidiri.