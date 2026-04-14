Steve Aoki kripto varlıklarını sattı, 2021’de aldığı NFT’lerde %88 zarar göze çarpıyor

  • 🚨 Steve Aoki’nin 1,785 milyar SHIB ve 7,25 ETH satışıyla kripto portföyünde sert azalma yaşandı.
  • NFT yatırımlarında %88’e varan değer kaybı, 800 bin dolardan alınan Bored Ape NFT’lerinin toplamda yalnızca 97 bin dolara düşmesiyle dikkat çekti.
  • 📉 Kritik veri: NFT piyasasında taban fiyatlar 400 bin dolardan 14 bin dolara gerilerken, #BoredApe koleksiyonunda büyük kayıplar ön plana çıktı.
Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Steve Aoki, kripto paralara ve NFT’lere olan ilgisiyle son yıllarda adından söz ettirmişti. 2021’in yazında NFT’lerin kültürün parçası olacağını söyleyen Aoki’nin bu öngörüsünün üzerinden tam beş yıl geçti. Ancak bugün, Aoki elinde kalan kripto varlıklarının büyük kısmını elden çıkardı.

Büyük kayıplar ve son satışlar

On-chain veri analiz firması Arkham Intelligence’ın bilgilerine göre, Steve Aoki’nin cüzdanı geçtiğimiz Pazartesi günü yaklaşık 1,785 milyar SHIB token’ı 10.300 dolara sattı ve 7,25 ETH’yi de yaklaşık 15.900 dolara çevirdi. Ardından toplam 29.650 dolarlık USDT, Gemini borsasına aktarıldı.

İki hafta önce de aynı cüzdansal hareketle, 4,155 milyar PEPE token 14.700 dolara 1inch üzerinden satılmıştı. Tüm bu büyük transferlerin yanı sıra, MetaMask üzerinden 600 ila 1.700 dolar arasında değişen daha küçük tutarlı stabilcoin hareketleri de gerçekleşti.

Yapılan bu satışlar toplam portföy düşünce küçük gibi görünse de Aoki’nin asıl zararını, boğa sezonunda aldığı NFT’ler oluşturuyor.

Steve Aoki, 2021 yılındaki NFT patlamasında yedi Bored Ape Yacht Club NFT’si almak için 800 bin dolardan fazla ödeme yaptı. O dönemde kripto dünyasının önde gelen celebrity savunucularından biri haline gelmişti.

NFT yatırımlarındaki çöküş

Ancak aradan geçen sürede NFT piyasasındaki düşüş devam etti. Elinde hâlâ tuttuğu yedi Bored Ape NFT’sinin toplam güncel değeri 97 bin dolara kadar geriledi; bu da %88’lik bir değer kaybı anlamına geliyor. Aoki bu NFT’leri henüz satmadı fakat mevcut taban fiyatlara bakıldığında zararın oldukça büyük olduğu açıkça görülüyor.

NFT furyasının zirvesinde, Aoki “Dominion X” isimli bir NFT TV şovu için Seth Green’in Stoopid Buddy Stoodios ekibiyle işbirliği yaptı ve prodüksiyonun finansmanını NFT satışıyla sağladı. Nifty Gateway üzerinde 500 NFT 30 saniyede satıldı. Aoki’nin menajeri CoinDesk’e, satıştan elde edilen gelirin zor da olsa prodüksiyon maliyetlerini karşıladığını, ancak blokzincir tabanlı yeni fikri mülkiyet için bir pazar olduğunun da görüldüğünü aktardı.

Satış, masrafları zor karşıladı fakat orijinal IP’ler için blokzincirde pazar oluşabileceğini gösterdi.

Piyasa verileri, NFT sektöründeki bu sert düşüşü doğruluyor. Özellikle Bored Ape NFT’lerinin taban fiyatı, 2022 başında 400 bin doların üzerindeyken günümüzde 14 bin doların altında seyrediyor. 2023–2025 aralığındaki güçlü piyasa koşullarında, Bitcoin 126 bin dolar seviyesinin de üzerine çıkarak rekor kırsa da, bu yükseliş NFT’lere yansımadı. Yatırımcıların ilgisi, artık daha çok fayda ve gerçek portföy değeri sunan projelere kaydı; hikâye odaklı veya spekülatif varlıklar ise geride kaldı.

Steve Aoki, yedi Bored Ape NFT’sini cüzdanında tutmaya devam ediyor. Diğer tüm kripto varlıkları ise Gemini borsasına transfer edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

