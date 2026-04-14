Bitcoin 74.000 doları aştı, Japonya’nın faiz kararı yükselişi hızlandırdı

Haftaya hızlı başlayan Bitcoin, 74.000 doların üzerine çıkarak son dönemin en dikkat çekici sıçramasını yaptı. Bu yükselişte, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın yeni faiz artırımına dair beklentileri yumuşatması etkili oldu. Ueda, Nisan sonundaki para politikası toplantısı öncesinde faiz artırımına yönelik aceleci bir adım planlamadıklarını işaret etti.

Japonya’nın faiz adımları kripto piyasasını doğrudan etkiliyor

Japonya’nın para politikası kararlarının geçmişte kripto varlıklar üzerinde doğrudan etkili olduğu biliniyor. Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan sürpriz faiz artırımı, kripto piyasasında sert hareketlerin önünü açmış, Bitcoin fiyatı iki gün içinde 64.000 dolardan 49.000 dolara kadar inmişti.

Bu sert dalgalanmanın temelinde “carry trade” adıyla bilinen ve yatırımcıların yen cinsinden düşük maliyetli borçlanma yaparak yüksek getirili varlıklara yönelmesi bulunuyor. Bu mekanizma, Bitcoin ve diğer kripto paralara yönelen kaldıraçlı pozisyonların ana finansman kaynağı arasında gösteriliyor. Ani faiz artışları ise bu pozisyonların hızla tasfiye edilmesine yol açarak fiyatlarda sert düşüşlere neden olabiliyor.

Ancak bu hafta gelen mesajlarla birlikte, Japonya’daki düşük faiz ortamının devam edeceğine dair beklentiler güçlendi. Salı günü düzenlenen 20 yıllık devlet tahvil ihalesine, son beş yılın en yüksek talebi geldi. Kapanışta iletilen talep oranının 4,82 olması, piyasadaki oyuncuların faiz artırımlarının şimdilik gündemde olmadığı görüşünde birleştiğini gösterdi.

Zayıf yen, kriptoya yeni alım dalgası getirdi

Faiz artışının ötelenmesiyle birlikte Japon yeni dolar karşısında yaklaşık 160 seviyelerinde seyrediyor ve bu durum finansman maliyetini düşük tutuyor. Düşük maliyetli borçlanma, riskli varlıklarda kaldıraçlı işlemleri desteklemeyi sürdürüyor. Özellikle vadeli işlemler piyasasında, Bitcoin fiyatındaki son yükselişin bu aşamada yeniden hızlandığı dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan veriler, bir günde Bitcoin vadeli işlemlerinde 2,1 milyar dolar, Ether vadeli kontratlarında ise 2,2 milyar dolarlık açık pozisyon artışı olduğunu gösterdi. Açık pozisyonlarda görülen net yeni alımların, Japonya Merkez Bankası tarafından sağlanan likiditeyle doğrudan veya dolaylı şekilde desteklenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Japonya’nın ekonomik dengeleri petrol ithalatına oldukça bağımlı. Ülkenin toplam petrol ihtiyacının %90’ından fazlası Hürmüz Boğazı üzerinden karşılanıyor. Orta Doğu’da olası yeni bir jeopolitik gerilim riskinin Japonya ekonomisine etkisi yakından izleniyor.

ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkması ve petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi halinde, Japonya’daki enflasyon baskısı azalacak. Bu durum, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı için yeni bir gerekçe bulmasını daha da zorlaştıracak. Taşınan riskler düşük kaldığı sürece, carry trade mekanizması ve düşük faiz ortamı özellikle Bitcoin ve diğer riskli varlıklara olan ilgiyi yüksek tutacak.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın, faiz artırımı konusunda aceleci olmayacaklarına dair yaptığı son açıklamanın, kripto varlıklardaki pozitif havayı desteklediği söyleniyor.

Son altı haftadır 73.000 dolar civarında yatay hareket eden Bitcoin, bu makroekonomik gelişmelerle birlikte taze bir alım dalgası görmüş oldu.

Küresel finansal dengeler ve merkez bankalarının politikaları, kripto para piyasalarının yönünü önemli ölçüde belirlemeye devam ediyor.