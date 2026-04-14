RAVE token’de 44 milyon dolarlık tasfiye dalgası: Kısa pozisyonlar ağır kayıpta

Geçen haftaya kadar sektörde fazla bilinmeyen RAVE token, son günlerde olağanüstü fiyat hareketleriyle dikkatleri üzerine topladı. RaveDAO tarafından geliştirilen token’da, özellikle kaldıraçlı vadeli işlem pozisyonlarında büyük çaplı tasfiyeler yaşandı.

Büyük Tasfiye Dalgası ve Kısa Pozisyonların Kaybı

Son 24 saatte, kripto para borsalarında toplam 44 milyon dolar değerinde RAVE vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. Bu tutar, Bitcoin’de 229 milyon dolar ve Ether’de 135 milyon dolarlık tasfiye seviyelerinin ardından en yüksek üçüncü rakam olarak kayıtlara geçti.

RAVE’deki likidasyonların ağırlıklı bölümünü kısa pozisyonlar oluşturdu. Toplam tasfiyelerin 32 milyon dolardan fazlası, fiyatın düşeceğine yönelik açılan pozisyonlardan geldi. Bu tablo, son dönemde meydana gelen sert yükselişin, kısa pozisyonlara karşı yaşanan short squeeze hareketiyle hızlandığını gösterdi.

Token’in fiyatı yedi gün içinde yüzde 4.500’ün üzerinde arttı. Değeri 60 milyon dolardan 2,8 milyar dolara ulaşırken, yalnızca bir gün içinde tasfiye edilen tutarın, geçen haftaki toplam piyasa değerine yaklaşması dikkat çekti.

RaveDAO’nun Projesi ve Manipülasyon İddiaları

RaveDAO, Web3 tabanlı bir müzik platformu olma hedefiyle piyasaya çıktı. Proje, elektronik müzik kültürünü blokzinciriyle birleştirmeyi amaçladığını açıklıyor. Platformun vaatleri arasında zincir üstü biletleme, etkinliklerde kripto ödeme, canlı gösteri gelirlerine bağlı staking seçenekleri yer alıyor. Ayrıca Binance ve OKX gibi büyük borsalarla iş birliği iddiaları ve milyonlarca dolarlık gelir rakamları, projeye yönelik ilginin artmasında rol oynadı.

Vadeli işlemlerde tasfiye, piyasanın yatırımcının açtığı pozisyona aksi yönde hareket etmesi sonucu gerçekleşiyor. Yatırımcının teminatı yetersiz kaldığında borsa işlemi zorunlu olarak kapatıyor. RAVE’da son dönemde art arda gelen tasfiyeler, fiyatın beklenmedik şekilde yükselmesiyle tetiklendi.

Bazı gözlemciler, short squeeze’in proje ekibinin borsalara topluca token transfer etmesiyle kasıtlı olarak başlatıldığını öne sürüyor. İddialara göre, büyük miktarda RAVE önce borsalara aktarıldı ve bu durum yatırımcılarda satış beklentisi oluşturdu. Ancak token’lar kısa sürede cüzdanlara geri çekilerek fiyat yukarıya taşındı ve çok sayıda kısa pozisyon bu sırada tasfiye oldu.

“Kurgu şöyle işledi: İlk olarak 30,58 milyon dolarlık RAVE, Bitget borsasına aktarıldı ve bu hareket bir toplu satış sinyali verdi. Sonrasında yaklaşık 32 milyon dolarlık RAVE iki gün içinde tekrar zincire çekildi, spot fiyat agresif bir şekilde yükseltildi ve açılan tüm kısa pozisyonlar tasfiye edildi.” Bu yorum, X’te popülerleşen bir topluluk olan Evening Trader Group tarafından yapıldı.

Projede token kontrolü, görece az sayıda cüzdanda bulunuyor. RAVE arzının neredeyse yüzde 90’ı, toplam 248 milyon adet, üç farklı Gnosis Safe cüzdanında tutuluyor. Arkham tarafından paylaşılan verilere göre bu cüzdanların büyük bölümünün doğrudan ekip üyeleriyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Gnosis Safe adresleri, kripto projelerinin hazinelerini yönetmek için kullanılan çok imzalı akıllı cüzdanlar olarak biliniyor. Pek çok Web3 projesinde projenin yöneticileri, kurucuları ya da yetkili imzacılar aynı cüzdan üzerinde işlem yapmak için ortak imza gerektiriyor.

Yaşanan manipülasyon iddiaları sonrası sektörden bazı isimler, bu tür projelerde dikkatli olunması gerektiğini ileri sürdü.

Pseudonymous yatırımcı Columbus, “Aynı senaryoyla yüzde 95 ve üzeri değer kaybı kaçınılmaz, bireysel yatırımcı yine en çok zararı görecek” görüşünü paylaştı.