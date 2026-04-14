Dogecoin’de ani çıkış, kritik direnç aşılmadı

  • 🚀 Dogecoin kısa sürede yüzde 3’ten fazla yükselerek ani bir çıkış yaptı.
  • Artan işlem hacmi ve yatırım ürünlerine yeni girişler, kurumsal ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.
  • Fiyat şu anda 0,094 dolar direncini aşmakta zorlanıyor, yeni bir yükseliş için bu seviye kritik.
  • 📊 En önemli veri: #DOGE özellikle hacimle desteklenen ataklarla hareketliliğini artırdı.
Dogecoin, kısa süren durgunluğun ardından yeniden yükselişe geçerek dikkat çekici bir hareket yaptı. İşlem hacmindeki artış, bu yükselişi destekleyen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Son dalgada, fiyat kazançlarını korudu ve geri çekilmeden ilerlemeyi sürdürdü.

İşlem hacmi ve kurumsal ilgi geri döndü

Son dönemde DOGE işlem hacmindeki belirgin artış, yükselişin yalnızca küçük yatırımcılarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Kripto piyasasında genel hava belirsizliğini korurken, bazı varlıklarda sermaye daha riskli kabul edilen alanlara kayıyor.

DOGE bağlantılı yatırım ürünlerine, uzun süreli sessizliğin ardından yeniden yatırım girişi olmaya başladı. Bu akış, kurumsal alıcıların ilgisinin canlandığına işaret ediyor.

Özellikle son günlerde alımların sürekli ve ivmeli olması, fiyatın her geri çekilişte daha yüksek dipler oluşturmasını sağladı. Hareket boyutunun işlem hacmiyle desteklenmesi, piyasada gerçek bir katılımı işaret ediyor.

Fiyat hareketleri ve kritik dirençler

Dogecoin fiyatı, dar bir bantta işlem gördükten sonra 0,091 dolardan 0,0936 dolara kadar tırmandı. Bu yükseliş sırasında 0,0915 dolar seviyesindeki kısa vadeli sıkışma sona erdi.

Fiyat zaman zaman 0,094 dolara kadar yükselse de, bu seviyenin net şekilde aşılması henüz gerçekleşmedi. Şu an için fiyat 0,094 dolarlık direncin hemen altında dengeleniyor.

Yükseliş trendinin devam etmesi için işlem hacminin güçlü seyrini koruması gerekiyor. Alıcıların her düşüşte piyasaya girmesi, kısa vadede yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte, DOGE hâlâ 0,094-0,095 dolar aralığını net biçimde aşamıyor. Son haftalarda bu bant, fiyat artışlarını sınırlayan ana bölge olarak öne çıkıyor.

Mevcut teknik görünümde 0,0925 dolar seviyesi destek seviyesini oluşturuyor. Fiyat bu noktayı korursa, yakın vadede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi mümkün olabilir.

0,094 doların hacimli biçimde aşıldığı bir senaryo ise DOGE için 0,095-0,098 dolar aralığına doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir.

Ancak fiyatın 0,092 doların altına gerilemesi halinde, yeniden önceki sıkışma bölgesi olan 0,091 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
