RIPPLE (XRP)

XRP borsalarda azaldı, NVT %23 geriledi! Bu veri yatırımcıya ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Borsalarda tutulan XRP miktarı düşerken, NVT oranı %23 geriledi.
  • 📊 Gösterge verileri satış baskısında azalma sinyali verdi.
  • 1,33 dolarda fiyat dengede kalırken, piyasa yön tayin edemedi.
  • 🔎 Büyük hareket bekleyen $XRP yatırımcıları merakta kaldı.
XRP’nin fiyatında son dönemde belirgin bir hareket görülmezken, token 1,33 dolar seviyesinde dengede kalmaya devam ediyor. Son haftalarda fiyat dar bir aralıkta yatay seyretti ve kripto paranın geçtiğimiz yılın volatilitesinden eser kalmadı. Bu görüntünün yatırımcılar arasında belirsizlik veya bir hazırlık evresi olarak yorumlandığı aktarıldı.

Piyasa Göstergelerindeki Son Durum

Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın güncel değerlendirmesinde, XRP’nin piyasa yapısı dört farklı göstergeyle incelendi: Fiyat, Binance borsasındaki Exchange Supply Ratio (Borsadaki Arz Oranı), NVT Oranı ve Awesome Oscillator (Mükemmel Osilatör). Tüm bu göstergeler benzer yönde sinyaller verdi.

Analizde, “Borsalardaki XRP miktarında gözle görülür bir azalma yaşandı. NVT oranında sert bir düşüş izlendi. AO tarafında ise piyasa kararsız bir dengeye ulaştı. Bu göstergeler, XRP’de dip arayışının sona yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Borsalarda tutulan XRP miktarları mart ve nisan aylarında en yüksek seviyeye çıktıktan sonra düzenli olarak azaldı. Son dönemde ise büyük miktarda coin’in Binance gibi platformlardan özel cüzdanlara çekildiği izlendi. Kripto paralarda borsalarda tutulan arz azaldığında, satış için hemen erişilebilecek miktar da düşüyor. Bu da satış baskısının zayıflamasına neden olabiliyor.

Mini sözlük: NVT Oranı (Network Value to Transactions), bir kripto varlığın ağ değeri ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi gösteren finansal bir göstergedir. Düşen NVT, varlığın işlem hacmine göre aşırı değerli olmadığını, yani zincir üzerindeki kullanımın arttığını işaret edebilir.

Piyasa Kararsızlığı Dikkat Çekiyor

Awesome Oscillator göstergesinin değeri sıfırın hafif altında ve grafikte küçük çubuklar görünüyor. Bu veriler; piyasada ne alıcıların ne de satıcıların baskın olduğunu, fiyatın kısa vadede kararsız bir dengede durduğunu ortaya koyuyor. CryptoQuant’ın analizine göre, 1,33 dolar seviyesi hem alıcıların hem de satıcıların sık sık karşılaştığı bir “denge alanı” olarak şekillendi.

Büyük ve hızlı dalgalanmaların ardından başlayan bu durgunluk, trader’lar arasında piyasada aşağı yönlü baskının azaldığı, ancak henüz güçlü bir alım dalgasının da oluşmadığı şeklinde yorumlanıyor. XRP’nin Temmuz 2025’te gördüğü 3,65 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden önemli ölçüde geri çekildiği izleniyor.

Dip Sinyali mi, Kararsız Bekleyiş mi?

CryptoQuant’ın son raporu net bir tersine dönüş sinyali vermekten kaçınıyor. Analiz, XRP’nin dip arayışında sona gelindiğini veya bu sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtiyor ancak kesin bir taban oluşumundan bahsetmiyor. Yani fiyatın dip noktası tamamlanmış da olabilir, yaklaşılmış da olabilir.

Dört ana göstergenin üçü (borsa arzı, NVT oranı ve AO) aşağı yönlü baskının azaldığına işaret ediyor. Ancak, fiyat halen güçlü bir yukarı kırılım göstermedi. Bu da veriler ile gerçek piyasa hareketi arasındaki boşluğun sürdüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
