XRP ve XLM için “ödemelerin Visa–Mastercard’ı” tezi! Ortalığı karıştıran analiz!

Kripto piyasasını yakından izleyen analist SMQKE, küresel finansın önümüzdeki yapısal döneminde bir blokzincirin tek başına hakim olmasındansa, Ripple’daki XRP ve Stellar’daki XLM’in paralel biçimde önde giden iki büyük oyuncu haline gelmesinin mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım, geleneksel finans dünyasında Visa ve Mastercard’ın yıllardır rekabet halinde ama yan yana işlediği modele benzetiliyor.

Ripple ve Stellar’ın amaçları: Hızlı ve verimli sınır ötesi ödeme sistemleri

Her iki projede de odak noktası; bankalar arasında para transferlerinde yaşanan gecikmeleri azaltmak, daha düşük işlem maliyeti sağlamak ve finansal kurumlar arasında kesintisiz değer aktarımı sunmak. Ripple ve Stellar’ın altyapısında akıllı kontratlardan öte, doğrudan ödeme işlemlerinin hızlandırılması ve uluslararası para akışında likidite sorununun çözülmesine öncelik verildi.

Mini sözlük: Ripple ve Stellar, ödeme altyapılarını hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmış, doğrudan kurumlar arası değer transferi sağlayan blokzincir tabanlı ağlardır. Her ikisi de farklı işlevlere sahip olsa da, merkeziyetsiz finansta rol alacak güvenli, ölçeklenebilir çözümler üretmektedir.

Stellar Development Foundation tarafından geliştirilen Stellar ekosistemi ise daha çok düşük maliyetli havale, mikro ödeme ve küresel finansal erişim gibi alanlarda öne çıkıyor.

Kurumların artan ilgisi ve altyapı değişimi

Kripto para ekosisteminin ilk döngülerinde yükseliş, çoğunlukla bireysel yatırımcıların al-sat hareketleriyle şekillenmişti. Son yıllarda ise tablo değişti: Bankalar, büyük ödeme şirketleri ve altyapı odaklı fonlar işin içine daha fazla dahil olmaya başladı. XRP ve XLM gibi varlıklar artık kısa vadeli fiyat artışından ziyade, finansal altyapının yapıtaşı olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal paydaşlar için ise “anında kesinleşen işlemler”, yasal uyumluluk, mevcut finans ağlarına kolay entegre olma ve operasyonel verimlilik öne çıkıyor. Uzmanlar, XRP ve XLM için kurgulanan bu “altyapı odaklı modelin”, özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önceki dönemlerde sadece fiyat artışı odaklı bakış açısını aşabileceğini düşünüyor.

Çoklu zincir çağı: Rakiplikten işbirliğine

Analize göre, Ripple daha çok büyük meblağlarla yapılan bankalar arası transferlere ve likidite optimizasyonuna odaklı. Stellar ise finansal katılım ve mikro ölçekli havale işlemlerinde maliyet ve erişilebilirliği ön plana çıkarıyor.

Son dönemde, özellikle kurumsal kuruluşların “token ile gerçekleştirilen ödeme sistemleri” üzerine attığı adımlar dikkat çekiyor. Örnek olarak, ABD’nin önemli merkezi takas kurumu DTCC ve Stellar’ın blockchain tabanlı uygulamalarıyla geliştirdiği pilot projeler gösterilebilir.

Ağ Ana kullanım alanı Kurumsal odak Finansal kapsayıcılık Ripple (XRP) Sınır ötesi banka transferleri Yüksek Orta Stellar (XLM) Havale, mikro ödemeler Orta Yüksek

Bu tablo, XRP ve XLM ağlarının yeteneklerinin birbirini tamamladığını ve rekabetten ziyade finansal altyapıda paralel bir rol üstlenebileceğini gösteriyor.

Küresel ölçekte artan tanınırlık

BM tarafından Ripple ve Stellar’a sistemdeki gelecek için önemli öğeler gözüyle bakılması, finansal yapının merkezi bir zincirden çok, birden fazla bağımsız ve uyumlu ağı içeren bir yapıya evrildiğine işaret ediyor.

Küresel finansın geleceğine ilişkin yapılan yorumlarda, “Ripple ve Stellar ilerleyen yıllarda rakip değil, paralel ödeme katmanları olarak konumlanabilir. FXC Intelligence’ın 2026’da açıkladığı ilk 100 sınır ötesi ödeme devleri listesinde her ikisinin de yer alması bu beklentiyi destekliyor” ifadesine yer veriliyor.

Sonuç olarak; Ripple ve Stellar’ın birlikte oluşturduğu modelin, tek merkezli bir finansal sistemden ziyade, çoklu zincir temelli, birbirini tamamlayan çözümlere dayalı bir dönemin işareti olduğu vurgulanıyor.