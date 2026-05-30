Stellar yüzde 50 yükselirken XRP’de yıl başından bu yana düşüş devam etti

Geçtiğimiz hafta kripto piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Özellikle Stellar’ın (XLM) son iki günde yüzde 50’lik hızlı bir yükseliş göstermesi, gözlerin bir kez daha blok zinciri projelerinin temel dinamiklerine çevrilmesine yol açtı. Bu sert yükselişin arka planında ise finansal altyapı devi DTCC ile yapılan iş birliği öne çıkıyor.

Stellar ve DTCC iş birliğinin etkileri

DTCC, yalnızca ABD’de değil, küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık işlemi takas ve saklama hizmetiyle yöneten önemli bir kurumsal dev olarak biliniyor. Stellar’ın ekibi, kısa süre önce yaptığı duyuruda, 2025’in ilk yarısında Russell 1000 endeksi kapsamındaki ABD hisse senetlerini, büyük borsa yatırım fonlarını (ETF) ve ABD devlet tahvillerini doğrudan Stellar blok zincirine taşıyacağını açıkladı. Real dünyadaki varlıkların (RWA) doğrudan blok zincirine taşınmasının, piyasadaki ana katalizör olduğu bu yıl bir kez daha görülmüş oldu.

Piyasadan gelen ani ve güçlü talep, XLM için kayda değer bir fiyatlamaya yol açtı. Önceki yıl kayıplarını geride bırakan Stellar, sadece birkaç gün içinde ciddi bir sıçrama kaydetti.

Mini sözlük: DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), finans piyasalarında menkul kıymet alım-satım işlemlerinin takas ve saklama süreçlerini yöneten ABD merkezli büyük bir kuruluştur. Blok zincir entegrasyonları, geleneksel finans ürünlerinin yeni teknolojiyle buluşmasına imkan tanır.

XRP’de neden benzer bir yükseliş görülmedi?

XRP yatırımcıları ise benzer bir hareketin olup olamayacağını sorguluyor. Ancak aynı dönemde XRP’nin fiyatında anlamlı bir değişiklik meydana gelmedi ve yıl başından bugüne yüzde 29,15 oranında değer kaybı yaşandı. Bunun temel nedeni, Ripple’ın DTCC’yle olan temasının esasen Mart 2024’te gerçekleşmiş olması ve bu gelişmenin halihazırda fiyatlara yansımış olması.

Ripple, kurumsal müşterilere finansal hizmetler sunan Prime adı verilen bir aracı platformunu kullanarak Wall Street’in takas sistemine erişim sağlamıştı. Ancak XRP token’ı bu işlem akışında doğrudan bir rol üstlenmediği için, bunun fiyat üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmadı.

“XRP, Mart ayında yaşanan tarihi gelişmeye bağlı olarak fiyatlamasını çoktan gerçekleştirdi. DTCC’ye entegre olan yeni çözüm Stellar’da, piyasadan gelen doğrudan fayda ve talep öne çıkıyor. XRP ise bu süreçte ikinci plana düştü.”

Burada piyasa değerleri de önemli bir bariyer olarak öne çıkıyor. XLM’nin yaklaşık 7 milyar dolarlık piyasa değeriyle yükseliş yaşaması, XRP’nin 80 milyar doları aşkın piyasa ağırlığının hareket ettirilmesinden daha kolay görülüyor.

Parametre Stellar (XLM) XRP 2024 YTD Getiri +50% -29,15% Piyasa Değeri $6,95 milyar $80,86 milyar DTCC ile Entegrasyon Zamanı Mayıs 2024 Mart 2024 DTCC Entegrasyonun Etkisi Doğrudan tokenizasyon ve fiyat artışı Dolaylı, fiyata etkisi düşük

XRP için hangi beklentiler öne çıkıyor?

Uzmanlar, XRP için piyasada büyük bir fon girişi oluşturacak gelişmelerin henüz yaşanmadığına dikkat çekiyor. Özellikle 2025’in ikinci yarısında ABD Senatosunda onaylanması beklenen Clarity Act yasası ve Ripple’ın olası halka arzı, XRP’de fiyat hareketleri için önemli katalizörler olarak gösteriliyor. Yani XRP’de ciddi bir yükseliş için, blok zincir tabanlı doğrudan tokenizasyon dışında, yasal netlik ve yeni fonların piyasaya çekilmesi gibi çok daha büyük bir adım bekleniyor.