Kayıt Banner
SUI

Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Sui Network, gaz hesaplama hatası nedeniyle altı saat boyunca durdu ve SUI fiyatı yüzde 8 geriledi.
  • 📉 Kesinti süresince işlemler yapılamadı, piyasa değeri 3,7 milyar dolar azaldı.
  • 🛠 Validator güncellemeleriyle ağ normale döndü, fonlarda kayıp yaşanmadı.
  • ⚠️ En önemli nokta: $SUI ’de benzer kesintiler, ağ yükseltme güvenliğini tartışmaya açtı.
COINTURK
COINTURK

Sui Network, ana ağında yaşanan teknik bir hata nedeniyle blok üretimini yaklaşık altı saat boyunca durdurdu. Ağdaki bu kesinti sırasında, SUI fiyatı kısa sürede yüzde 8’e varan bir düşüş kaydetti. Kullanıcılar işlemlerini gerçekleştiremeyince ekosistemdeki uygulamalar da geçici olarak durma noktasına geldi.

İçindekiler
1 Teknik sorun: Gaz hesaplama modülü ve validatorlar
2 Piyasada ani düşüş: SUI fiyatı ve likidite etkisi

Teknik sorun: Gaz hesaplama modülü ve validatorlar

Ağdaki kesintinin ana nedeni, gaz ücretlerini hesaplayan yazılım modülünde tespit edilen bir hataydı. Validator (doğrulayıcı) olarak adlandırılan, ağı sürdüren makineler arasında blok sonlandırma işlemleri tamamen durdu ve yeni bir blok blokzincire eklenemedi.

Olay gerçekleştiği anda ağ üzerinde hiçbir işlem doğrulanamaz hale geldi ve tüm işlemler blokzincirinde beklemeye alındı. Geliştirici ekip, hatalı güncellemeyi hızla fark edip, validatorlar için bir yükseltme ve geri alma (rollback) sürecini başlattı. Toplam stake’in üçte ikisinden fazlası kısa sürede yeni sürüme geçince, ağ yeniden blok üretimine başladı.

Süreçte RPC uç noktaları çalışmaya devam etti, bu sayede kullanıcılar bakiyelerini görebildi ancak transfer veya protokol işlemi yapamadı. Sui ekibi herhangi bir varlık kaybı ya da zincir bölünmesi yaşanmadığını açıkladı.

Bu kesintinin doğrudan gaz ücretlendirme sistemine bağlı olduğu belirtildi. Söz konusu modül, blokzincirinde gerçekleşen işlemler için kullanıcıların ödeme yapacağı ücretlerin doğruluğunu hesaplar. Hatanın validatorlara iletilmesiyle ağ üzerindeki uygulamalar da işleyişini askıya aldı.

Mini sözlük: Validator — Blokzincir ağlarında işlemlerin doğruluğunu kontrol eden ve yeni blok üreten, ağa katkı sağlayan bağımsız sunucu veya node’lardır.

Sui geliştirici ekibi, yapılan güncellemenin test aşamalarında tespit edilemeyen bir bug nedeniyle validatorların blok sonlandırma işlemini gerçekleştiremediğini, yükseltme sonrası ağın tamamen eski haline döndüğünü aktardı.

Sui Network’te benzer kesintiler Ocak 2026 ve 2024’te de yaşanmıştı. Son olarak, bu üçüncü büyük aksaklık ile ağda yükseltme süreçlerinin güvenliği ve validator koordinasyonu bir kez daha gündeme geldi. Ekip, olayın detaylı analizinin ardından kapsamlı bir rapor yayımlayacaklarını bildirdi.

Piyasada ani düşüş: SUI fiyatı ve likidite etkisi

Ağdaki sorun ortaya çıktığı anda SUI fiyatı, büyük kripto borsalarında hızla aşağı yönlü bir seyir izledi. Arz-talepte yaşanan dengesizlik ve artan işlem hacmiyle fiyat bir anda yüzde 8 civarı geriledi. Bu süre zarfında SUI’nin piyasa değeri yaklaşık 3,7 milyar dolar azaldı.

Fiyat hareketi sırasında SUI, 1 dolar destek seviyesinin altına inerek geçmiş konsolidasyon bölgelerini de kırdı. Kripto para piyasasında, özellikle de Bitcoin’in aynı dönemdeki zayıf hareketi, SUI’de satış baskısının yoğunlaşmasına neden oldu.

GelişmeÖnceKesinti SırasındaSonra
SUI fiyatı1,10 USD0,99–1,03 USD1,05 USD bandı
Piyasa değeriYaklaşık 9,2 milyar USD5,5 milyar USDStabilize oldu

Türev piyasasında da ani oynaklık yaşanırken, fonlama oranları yükseldi ve likidite düşüşü kısa sürede fiyat üzerinde hissedildi. Ağın işlevsel olmaması yüzünden yatırımcılar pozisyonlarını hızla güncelleyemedi. Yine de, staking ve ekosistem yatırımlarının devam etmesi Sui’ye olan ilgiyi tamamen azaltmadı.

Yıl başından bu yana üçüncü kez yaşanan bu tür kesintiler, validatorlar açısından ağın güncelleme süreçlerinde riskler olabileceğine dair endişeleri artırdı. Olay sonrası bazı yatırımcılar, tekrar benzer bir sorun yaşanması halinde ağ üzerindeki varlıklarını ve risk pozisyonlarını yeniden gözden geçirdiklerini dile getirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sui ağında iki günde ikinci kez blok üretimi durdu

Sui ağında 5 saat 55 dakikalık kesintide SUI %6,6 değer kaybetti

Sui ağında ana ağda yaşanan aksaklık işlemleri durdurdu SUI fiyatı 0,90 dolarda destek arıyor

SUI fiyatında Elliott Wave analizine göre 49-65 sent aralığı riski öne çıktı

SUI kısa vadede 1,06 dolar desteğini koruması sonrası 1,73 dolar hedefini izliyor

SUI fiyatı 1.10 EMA direncinde sıkıştı, destek halen 1.00 seviyesinde

Sui Network günlük işlem sayısında %60 artışla Aptos’u önemli metriklerde geride bıraktı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı
Ethereum (ETH)
Kripto paralarda artan gizlilik talebiyle P2P ve DeFi platformlarına ilgi hızla yükseldi
Kripto Para
Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık yasalarında eşitlik talep etti
Kripto Para
Coinbase Premium endeksi üç ayın ortalamasından -1,083 puan saptı, Bitcoin’de 73.000 dolar desteği kırıldı
COINBASE
Lost your password?