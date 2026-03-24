Bitcoin’de Son Düşüşte Panik Zirveye Çıkarken Analistler Dönüş Sinyallerine İşaret Ediyor

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalara rağmen, bazı piyasa göstergeleri Bitcoin’de en sert satış dalgalarının geride kalmış olabileceğine işaret ediyor. Özellikle opsiyon piyasasındaki volatilite endeksleri, yatırımcıların korku düzeyinin zirve yaptığı anlarda piyasada taban oluştuğuna dair geçmişte benzer örnekler sunuyor.

Volatilite Endekslerinde Korku Göstergesi

Bitcoin’in 30 günlük beklenen oynaklığına işaret eden DVOL ve BVIV endekslerinde şubat başında yaşanan hızlı artış piyasada dikkat çekmişti. Bu dönemde 90% seviyesine fırlayan volatilite göstergeleri, Bitcoin’in 60.000 dolar seviyesine kadar gerilemesine eşlik etti.

Benzeri hareketler daha önce de görülmüştü. Örneğin 2024 Ağustos’unda fiyatlar yaklaşık 50.000 dolara düşerken de volatilite keskin şekilde yükselmişti. Benzer biçimde, 2022 Kasım’ında kripto para borsası FTX’in çöküşü sırasında endeks 90% seviyesini test etmiş, Bitcoin ise 20.000 doların altına inmişti.

Geleneksel finans dünyasında S&P 500’ün volatilitesini ölçen ve “korku endeksi” olarak bilinen VIX’e benzer şekilde, Bitcoin opsiyonlarında da bu tür göstergeler, piyasada panik seviyesinin zirve yaptığı zamanlarda aşağı trendlerin son bulduğuna dair işaretler veriyor.

Piyasa Yapısı ve Karşıt Göstergeler

Bitcoin Ocak 2024’te Amerika Birleşik Devletleri’nde spot ETF’lerin devreye alınmasının ardından Wall Street ile daha güçlü bir korelasyon göstermeye başladı. Bu bağlamda, piyasa fiyatlamasında volatilite endeksleri bir tür karşıt gösterge olarak da öne çıkıyor.

Volatilitenin uzun vadeli ortalamaların oldukça üzerine çıkması, geleneksel olarak, büyük yatırımcılar açısından uzun vadeli alım fırsatı olarak görülüyor. Wall Street’te pek çok algoritmik fon ve nicel strateji, VIX endeksindeki bu tür zirve seviyeleri sistematik biçimde hisse senedi alımı için bir sinyal olarak kullanıyor.

Geçen ay kripto piyasalarında görülen dalgalanmayla paralel şekilde, VIX endeksi de 9 Mart’ta yıllık zirveye ulaşarak 35% seviyesini gördü. VIX’in 2026’da genel olarak yüksek dalgalanma sergilemesiyle birlikte, 2025 Nisanındaki 60 seviyesini geçtiği dönemlerde benzer piyasa şoklarının etkisi dikkat çekmişti.

Piyasalarda volatilitenin bu kadar yükselmesi, hem kripto hem de geleneksel finans tarafında yatırımcıların risk iştahını ve pozisyonlanmasını etkiliyor. Şubat ayında Bitcoin’de yaşanan sert düşüş ve buna eşlik eden volatilite patlaması, yatırımcılar arasında geçmiş dönemde yaşanan benzer hareketlerle kıyaslanarak yeni bir dip oluşumuna işaret etti.