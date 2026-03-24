Kripto Para Hukuku

Circle’ın AB’ye Yönelik Euro Stablecoin Hamlesi ve Piyasa Düzenlemesi Tartışması

Bilmeniz Gerekenler

  • Circle, euro stablecoin’lerin piyasa girişi için AB’den sermaye eşiğinin düşürülmesini talep ediyor.
  • Mevcut düzenlemelerin sektörde büyümeyi ve zincir üstü ödemeleri zorlaştırdığı savunuluyor.
  • Düzenleme değişmedikçe euro cinsinden stablecoin’lerin geniş ölçekli kullanımı sekteye uğrayabilir.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli stablecoin ihraççısı Circle, Avrupa Birliği’nin hazırlamakta olduğu Piyasa Entegrasyon Paketi kapsamında belirlenen yüksek sermaye eşiğinin düşürülmesi talebiyle Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı. Dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirket, mevcut düzenlemelerin euro cinsinden stablecoinlerin gelişimini engellediğini vurguladı.

Stablecoin Piyasasında Büyüme Engeli

Circle, özellikle euroya endeksli stablecoin EURC için oluşturulan çerçevenin piyasaya girişleri ve büyümeyi zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Regülasyon taslağına göre, yalnızca belirli bir piyasa büyüklüğünü yakalamış elektronik para tokenları, geleneksel finans piyasalarında ödeme aracı olarak kullanılabiliyor.

Ancak şu anda EURC dahil hiçbir euro tabanlı stablecoin, bu eşik değere ulaşmadı. Şirket, bu şartların bir paradoks yarattığını savunuyor: Stablecoin’ler bankalar ve varlık yönetim şirketleri gibi kurumsal aktörler nezdinde kullanılabilir olmak için önceden büyük bir piyasa değerine sahip olmalı; fakat bu büyüklüğe kavuşmaları da kurumsal kullanıma izin çıkmadan mümkün görünmüyor.

Circle, DLT Pilot Rejimi’ndeki bu mekanizmanın zinciri kıracak şekilde değiştirilmesini ve küçük ölçekli euro stablecoin’lerin de resmi olarak tahvil ve menkul kıymet ödemelerinde kullanılabilmesine olanak tanınması talebini iletti.

Circle tarafından yapılan açıklamada, mevcut sınırların devamı halinde, euro stablecoin’lerin finansal altyapının dışında kalmaya devam edeceği ve Avrupa’daki yeni piyasa girişimlerinin başlamadan durağanlaşabileceği ifade edildi.

Şirket, önerdiği revizyonların uygulamaya alınması durumunda, EURC gibi dijital varlıkların yaygın bir ödeme ve teminat aracı olabileceğini öne sürüyor. Böylece bankalar ve büyük yatırımcılar, euro bazlı işlemleri zincir üzerinde gerçekleştirme imkanına kavuşacak.

Regülasyonlarda Uyum Sorunu ve Gelecek Beklentileri

Circle’ın bu hamlesi, Avrupa Birliği’nin kripto varlık düzenlemesi olan MiCA’nın Aralık 2024’te yürürlüğe girmesinin hemen ardından geldi. MiCA, stablecoin ihraççıları için ruhsatlandırma çerçevesini belirlerken, Piyasa Entegrasyon Paketi ise sınır ötesi transfer ve takas altyapısını kurmayı hedefliyor.

Ancak MiCA uygulamalarının üye ülkeler arasında farklılık göstermesi sebebiyle, hukuki belirsizliklerin yaşandığı dile getiriliyor. Dijital & Analogue Partners’ın ortağı Yuriy Brisov, mevcut kurallardaki yorum farklılıkları nedeniyle sektörün gri bir alanda faaliyet gösterdiğini belirtiyor.

Komisyon tarafından önerilen yeni paketle bu parçalı yapı ortadan kaldırılmak isteniyor. Yine de Circle, zincir üstü ekonomik altyapının hayata geçmesi için stabilcoin’ler lehine daha esnek eşiklerin şart olduğuna dikkat çekiyor. Nihai metin üzerinde müzakereler sürerken, euro tabanlı dijital varlıkların finansal sisteme entegrasyonu belirsizliğini koruyor.

