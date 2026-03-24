Bitcoin’de Ani Düşüş: Hisse Senetlerindeki Geri Çekilme Kripto Piyasalarını Da Etkiledi

Salı sabahı Bitcoin fiyatı yeniden 69.000 dolar seviyelerine gerileyerek piyasadaki genel düşüş eğilimine eşlik etti. Hafta başında kısa bir süre 71.000 dolara yaklaşan Bitcoin, Amerika’da piyasa açılışında yaşanan riskli varlıklardaki satış dalgasıyla beraber 69.600 dolara kadar çekildi.

Son 24 saatte sadece Bitcoin değil, Ether, Solana ve XRP gibi büyük kripto paralarda da yüzde 2 ila 3 arasında değişen kayıplar yaşandı. Fiyat hareketine bakıldığında, son üç ayda Bitcoin’in genellikle pazartesi günleri bir miktar yükseldikten sonra salı günleri hafif geri çekildiği dikkat çekiyor. Velo’nun verilerinde, Bitcoin’in bu tipik dalgalanmasının tekrarladığı belirtiliyor.

Hisse Senetleri ve Kripto Piyasaları Arasındaki Yüksek Korelasyon

Teknoloji sektöründe görülen satış eğilimi kripto varlık fiyatlarını özellikle son dönemde yakından etkiliyor. iShares Tech-Software sektör endeksi, yüzde 4’lük bir kayıpla öne çıktı. Son aylarda dijital varlıklarla bu endeks arasında paralel bir seyir olduğu göze çarpıyor. Bu durum, dijital varlık fiyatlarının teknoloji hisselerindeki düşüşe eşlik etmesine yol açtı.

ABD’de S&P 500 ile Nasdaq endekslerinde de düşüşler kaydedildi; S&P 500 yüzde 0,5, Nasdaq ise yüzde 0,8 seviyesinde geriledi. Bu düşüşte özellikle ABD ile İran arasında sürdüğü aktarılan görüşmelerin etkili olduğu ifade ediliyor. Küresel tahvil getirileri yükselirken, DXY olarak bilinen dolar endeksinde de güçlenme sürdü. Aynı dönemde petrol fiyatlarında yüzde 2’lik artışla riskten kaçış eğilimi destekleniyor.

Kripto Endeks Şirketlerinde Sert Dalgalar

Kripto paralara bağlı şirketlerin hisseleri de sert değer kayıpları yaşadı. USDC sabit kripto parasını piyasaya süren Circle’ın hisselerinde son bir ayda yaşanan hızlı yükselişi takiben yüzde 16’ya ulaşan ani bir geri çekilme görüldü. Bu hareket, ilgili hisseyi kısa sürede ikiye katlamıştı. Benzer şekilde, Coinbase hisselerinde de yüzde 8’lik bir kayıp meydana geldi.

Coinbase ve Circle gibi oyunculara yönelik bu satış dalgası, merkezi kripto paraların faiz getirilerine yönelik yeni düzenleme tartışmalarıyla daha da güç kazandı. Clarity Act’in yeni taslağı, sabit kripto paralarda bakiyelere faiz verilmesini sınırlandırıyor. Futurum Equities’in piyasa strateji müdürü Shay Boloor, bu gelişmenin Circle tarafından ihraç edilen USDC’nin bir ödeme aracı olmaktan çıkıp değer saklama işlevini güçlendirme amacına engel çıkardığını belirtti.

Shay Boloor, paylaşımında “Bu sınırlama, USDC’nin değer saklama aracı olarak gelişmesini zorlaştırıyor; yükseliş tezinin önemli bir bölümünü zayıflatıyor” görüşünü dile getirdi.

Rakip şirket Tether ise güven artırıcı bir hamleyle rezervlerine yönelik şeffaflığı sağlamak için küresel çapta faaliyet gösteren bağımsız denetim firmalarından biriyle kapsamlı bir denetim süreci başlattığını açıkladı.

Son dönemde finans piyasalarında da dikkat çeken bir görüş değişikliği yaşandı. Kısa süre önce 2026 yılına kadar merkez bankalarının kaç kez faiz indireceğine yönelik tahminler tartışılırken, artık faiz artışlarının hız kazanabileceği fiyatlanıyor.

CME FedWatch’ın güncel verilerine göre, Federal Reserve’nin nisan veya haziran toplantılarında faiz indirimi beklentisi tamamen ortadan kalktı. Haziran toplantısında ise faiz artışına belirli bir olasılık veriliyor. ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki başkanının Kevin Warsh olması öngörülüyor; Donald Trump, mevcut başkan Jerome Powell’ın yerine Warsh’ı önerdi. Warsh’ın göreve gelmesiyle birlikte politika faizlerinde yeni bir yaklaşım benimsenebileceği değerlendiriliyor.