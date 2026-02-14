Tether’ın Gold.com Yatırımı: Tokenize Altın Kripto Ekosistemine Yaklaşıyor

Altının ons fiyatı yeniden 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu yükselişin yarattığı güvenli liman talebi piyasada yeniden hissedilmeye başlandı. Bu ortamda, kripto para sektöründe risk algısının kısa sürede hızla yeniden şekillenebileceği ve geleneksel varlıkların cazibesinin arttığı görülüyor. Son dönemde, hedge (riski azaltma) arayışlarının blockchain tabanlı platformlar üzerinden de yaygınlaştığı belirtiliyor.

Tether ve Gold.com İş Birliğinin Detayları

Tether, toplam 150 milyon dolarlık bir yatırımla Gold.com hisselerinin yaklaşık yüzde 12’sini satın aldığını ve altına endeksli tokeni XAU₮’yu Gold.com platformuna entegre etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, hisse başına 44,50 dolar değerle 3 milyon 371 bin adet hisse alımı gerçekleştirecek. Tether aynı zamanda Gold.com’un XAU₮ tokenine 20 milyon dolarlık ayrıca yatırım yapacağını da duyurdu.

Gold.com, perakende fiziksel değerli madenler alanında faaliyet gösteriyor; bar, sikke ve fiziksel teslimat gibi donanımlı çözümler sunuyor. Tether ise, bu ortaklığı, tokenize ve fiziksel altına küresel dağıtımın artması için bir fırsat olarak tanımlıyor. Gold.com tarafından yapılan açıklamalarda da XAU₮’nun platformun önemli bir parçası olacağı vurgulanıyor.

Kripto Ekosisteminde Altın ve Hazine Tokenlarının Yeri

Tether tarafından piyasaya sürülen USDT, kripto dünyasında nakit ihtiyacının karşılanmasında standart kabul ediliyor. XAU₮ ise, portföylerde “hedge” rolünde konumlanıyor. Gold.com’un satın alınması, altının hem tokenize hem de fiziki formda doğrudan kripto kullanıcılarına sunulmasına imkan sağlıyor ve kripto ödeme döngüsünden çıkmaya gerek kalmadan altına erişim olanağı sunuyor. Böylece, kullanıcılar USDT bakiyelerini kullanarak tokenize veya fiziksel altın alma fırsatı elde ediyor.

Tokenize altın piyasasının toplam piyasa büyüklüğü yaklaşık 6 milyar dolara yaklaştı ve yıl başından bu yana ciddi büyüme kaydetti. Ancak piyasada sahiplik, saklama, itfa hakları ve düzenleyici denetim konularında kullanıcıların endişeleri de bulunuyor.

Blokzincir tabanlı risk azaltma araçları arasında altın kadar, tokenize Hazine bonoları da öne çıkıyor. Şubat 2025 itibarıyla, tokenize Hazine bonoları pazarı 10,6 milyar doları buldu; yaklaşık 65 bin yatırımcı bu ürünleri kullanıyor ve haftalık yıllık getiri oranı yüzde 3,16 civarında hareket ediyor. Gerçek dünya varlıklarının blokzincir sistemine aktarıldığı bu yeni yapı, hem profesyonel yatırımcılar hem de getiriyi öncelikleyen bireysel kullanıcılar açısından önemli kabul ediliyor.

Tüketici Boyutu: Sahip Olduğunuz Şey Ne?

Tokenize altına yatırım yapanların, aslında hem altına hem de ihraççı kurumun taahhüdüne sahip oldukları dikkat çekiyor. Burada, fiziki altının nerede tutulduğu, bağımsız bir şekilde denetlenip denetlenmediği ve istenirse nasıl fiziki olarak teslim alınabileceği gibi hususlar belirleyici rol oynuyor. Ayrıca, düzenleyici yargı alanı da sahipliğin nasıl tanımlanacağı açısından kilit önemde.

Tether, dördüncü çeyrekte yaklaşık 27 metrik ton altın satın aldı ve bu alımlar rezervlerinin bir parçası olarak gösteriliyor. Şirketin CEO’su, yatırım portföyünün yüzde 10 ila 15’ini fiziksel altına ayırmayı planladıklarını belirtiyor.

Tether, altının rezervler içinde hazine bonoları ve nakit benzeri varlıklarla aynı önemde konumlanmasını amaçladıklarını, XAU₮ tokeninin de USDT kadar merkezi bir kullanıcı varlığı olmasını istediklerini aktarıyor.

Gold.com platformu üzerinden kullanıcılara hem tokenize hem de fiziksel altın sunma stratejisinin, ürünleri daha geniş bir kitleye ulaştırma potansiyeli olduğu aktarılıyor. Ancak, erişim kolaylığının, coğrafi sınırların ve itfa süreçlerinin net olmaması durumunda projenin sekteye uğrama riski de bulunuyor.