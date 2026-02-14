Rusya Merkez Bankası, Yerel Stablecoin Seçeneğini Yeniden Masaya Yatırıyor

Rusya Merkez Bankası, uzun süredir karşı çıktığı stablecoin kavramına yönelik duruşunu yeniden gözden geçiriyor. Bankanın Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, bu yıl içinde Rusya’ya ait bir stablecoin oluşturulmasının fizibilitesini analiz etmeye hazırlandıklarını açıkladı. 1860 yılında kurulan Rusya Merkez Bankası, ülkenin para politikalarını yöneten ve finansal istikrarı korumakla görevli en üst düzey kurum.

Moskova’da Stablecoin Tartışması Yeniden Başladı

Rusya bugüne kadar merkezi bir stablecoin planına daima temkinli yaklaştı. Ancak Chistyukhin’in son açıklamaları, küresel gelişmeler ışığında risk ve fırsatların yeniden değerlendirileceği anlamına geliyor. ABD’de kısa süre önce yürürlüğe giren GENIUS Act adlı düzenleme, ödeme amaçlı stablecoinler için resmi bir çerçeve sundu.

Söz konusu yasa, 1:1 dolar teminatını ve rezerv şeffaflığı şartlarını zorunlu hale getirdi. Böylece, ABD doları bazlı stablecoinler finansal kurumlar nezdinde daha fazla kabul görmeye başladı ve sınır ötesi ödemeler ile dijital varlık takaslarında kullanım alanı genişledi. Öte yandan Avrupa Birliği ise dijital euro ve MiCA standartlarına uygun euro bazlı stablecoin projelerine hız kazandırdı.

Avrupalı politika yapıcılar, bu adımları para egemenliğini sürdürmek ve yabancı dijital paraların etkisini azaltmak amacıyla gerekçelendiriyor. 2024 sonrası dönemde Avrupa’da stablecoinlere olan ilgi iki katına çıkarken, piyasalardaki hakimiyet büyük oranda hâlâ ABD doları destekli stablecoinlerde bulunuyor.

Yaptırımlar, Dijital Egemenlik ve Rusya’nın Hamlesi

Bu ortamda Rusya’nın dijital para altyapısı geliştirme yarışında geride kalma riski artıyor. Stablecoinler, küresel kripto piyasalarında temel likidite kanallarından biri haline geldi ve uluslararası ticarette daha sık tercih ediliyor. Dolar ve euro bazlı tokenlerin sınır ötesi işlemlerde baskın olması, Rus kuruluşlarının yabancı regülasyona tabi dijital varlıklara daha fazla bağımlı kalmasına yol açabilir.

Öte yandan, uluslararası yaptırımlarla gelen ödeme kısıtlamaları, Rusya’nın Batı kontrollü sistemlerin dışında yeni alternatifler aramasını hızlandırıyor. Teorik olarak, ülke içinde yönetilen bir stablecoin, geleneksel ödeme ağlarının dışında kalmayı tercih eden uluslararası partnerlerle takaslarda yeni bir araç sunabilir.

Rusya Merkez Bankası, bu ihtimali araştırmaya başladığını belirterek, stablecoin altyapısının jeopolitik açıdan öneminin farkında olunduğuna işaret etti. Ancak böyle bir projenin başarıya ulaşabilmesi için hem yeterli ve şeffaf rezerv yönetimi hem de yasal çerçeve ve karşı taraf güvensizliğini aşacak mekanizmalar gerekiyor. Henüz somut bir hamle yerine, yalnızca teknik ve stratejik analiz süreci başlatılmış durumda.

Vladimir Chistyukhin, “Küresel uygulamalar ışığında stablecoinlerin risk ve faydalarını yeni bir bakış açısıyla inceliyoruz. Bu yıl konuyla ilgili bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz” şeklinde görüş bildirdi.