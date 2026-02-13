ABD’de Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden Yüklü Çıkışlar, Sermaye Uluslararası Hisselere Kaydı

BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Özet

  • ABD spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde büyük çıkışlar görülüyor.
  • Yatırımcılar sermayeyi uluslararası hisse fonlarına yönlendiriyor.
  • ETF çıkışları kripto piyasasında kısa vadeli baskı yaratıyor.
ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarında (ETF) son dönemde dikkat çekici oranda çıkış yaşanıyor. 2026 yılı boyunca bu fonlara yalnızca iki hafta net giriş gerçekleştiği görülüyor. Yatırımcıların sermayesini uluslararası hisse senedi piyasalarına kaydırdığı izlenirken, temel makroekonomik gelişmeler de bu eğilimi güçlendiriyor.

İçindekiler
1 Kripto ETF’lerinde Varlık Azalıyor
2 Uluslararası Piyasalara Güçlü Girişler

Kripto ETF’lerinde Varlık Azalıyor

Son haftalarda Bitcoin ETF’lerinde toplam varlıklar 115 milyar dolara kadar ulaştıktan sonra yaklaşık 83 milyar dolara kadar geriledi. Ethereum ETF’lerinde ise net bir şekilde daha sert bir düşüş hissediliyor; burada varlık hacmi 18 milyar dolardan 11 milyar dolar civarına düştü. Fonlardaki bu hareketler, kripto varlık sınıfına yönelik ilginin azaldığını ve önemli miktarda sermayenin çıktığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Piyasalara Güçlü Girişler

Fon akımlarındaki bu değişimle paralel olarak, uluslararası hisse senedi ETF’leri son yılların en yüksek girişlerini gördü. Özellikle Ocak ayında, ABD dışı global fonlara tahsis edilen yeni sermaye, toplam ETF girişlerinin üçte birini oluşturdu. Bu oran, bu fonların toplam varlıklar içindeki payına kıyasla oldukça yüksek.

Büyük yatırımcıların ABD merkezli büyüme temalı hisselerde ve kripto gibi riskli varlıklarda ağırlığını azaltıp, cazip değerlemelere sahip yabancı piyasalara sermaye yönlendirdiği, piyasa gözlemcileri tarafından vurgulanıyor.

Bu ortamda ABD’de açıklanan güçlü istihdam rakamları, tahvil faizlerinin yükselmesine yol açtı. Daha yüksek getirili tahviller, riski görece daha düşük olduğu düşünülen alternatif yatırım seçeneklerini ön plana çıkarıyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek beta özelliğine sahip, likit piyasalarda işlem gören kripto varlıklar ise sermaye güvenli veya getiri sağlayan varlıklara kaydığında zayıflama eğilimi gösterebiliyor.

Kripto ETF’leri 2024’te ciddi bir talep oluşturmuş, fiyat artışlarını hızlandıran bir mekanizma olarak öne çıkmıştı. Günümüzde ise bu tablo tersine dönmüş durumda. Fonlar, fiyat rallisini tetiklemek yerine şu anda adeta satışın dağıtım kanallarına dönüşmüş görünüyor.

Makroekonomik koşulların sıkılaştığı ve sermaye rotasyonunun hızlandığı bu ortamda, ETF çıkışlarının kısa vadede Bitcoin, Ethereum ve genel kripto piyasası üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

