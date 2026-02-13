8 Yıl Bekledikten Sonra Bugün Satar Mıydınız?

68 bin doları geri alsa da Bitcoin’in güncel durumu haklı olarak yatırımcıları korkutuyor. Düşüşler sürekli olarak dikine olmaz ve mola dönemleri olur. Eğer BTC yeni zirvelere koşmaya başlamazsa muhtemelen göreceğimiz şey daha derin dipler olacak. Peki siz 8 yıl bekledikten sonra 120 bin dolarda satmadığınız BTC’lerinizi bugün satar mıydınız?

Bitcoin Balina Satışı

Bugünlerde balinaların gerçekleşmemiş zararlarını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Muhtemelen birkaç yıl beklediğinde kazanç elde edecek balinalar zararına satış yapıyor. Peki neden? Daha düşük seviyelerden almak için mi? Fiyatların daha da düşeceği endişesiyle satış için doğru zamanın gecikmeli de olsa bugün olduğunu düşündükleri için mi? Onları satmaya motive eden bir şey var ve haklı çıkarlarsa Bitcoin 70 bin dolar sınırındaki bugünlerini bile yılın geri kalanında özleyebiliriz.

Dahası 8 yıl bekleyen Bitcoin balinası varlıklarını satış için transfer etti. Fiyatın buradan döneceğine inanmadığı için aşırı satışlara rağmen mevcut aralığı cazip bir satış noktası olarak görüyor. Üstelik zararda olmamasına rağmen daha az kazancı kabul ederek yükseliş ihtimalini de BTC’leriyle birlikte satıyor. Bu durum zararına satışlarla ve hash gücündeki tarihi ayarlamayla birleştiğinde kıdemli yatırımcıların Bitcoin’den bugünlerde uzaklaştığını gösteriyor.

Maartun takma isimli analist yukarıdaki grafiği paylaşarak şunu yazdı;

“2.000 BTC, yaklaşık 8 yıl sonra uyandı. 17 Mayıs 2018’de 8.051 $’dan satın alındı (toplam ~16,1 milyon $). Bugün? ~137,3 milyon dolar. Bu, ~111 milyon dolar kar anlamına geliyor. Paralar Paxos’a aktarıldı ve potansiyel bir satışa doğru gidiyor gibi görünüyor. 8 yıl bekledikten sonra, parayı nakde çevirir miydiniz… yoksa daha uzun süre bekler miydiniz?”

Bitcoin (BTC)

Grafiğe baktığınızda 66 bin dolarda bariz bir destek görüyorsunuz ve BTC bunu kırdığında 63 bin dolar eşiğine inerek 6 Şubat fitilinin tabanı olan 60 bin doları test edecek. Birkaç aydır 81 bin dolar için de benzer şeyler konuşuyorduk. Yakın zamanda 71 bin dolar için de ve şimdi 60 bin dolardan bahsediyoruz.

Bitcoin 98 bin dolar direncini aşamadığı için bu yılın en azından ilk çeyreğinde geri dönüşü başlatamayacağını teyit etti. Dahası 80.400 doları kaybederek 56 bin dolar hedefli dibe gözünü diktiğini de gösterdi. Bu aşamada 72 bin dolar geri alınmadığı senaryoda düşüşün daha da derinleşmemesini beklemek aşırı iyimserlik olabilir. Üstelik 72 bin seviyesi geri alınsa bile aşması gereken 80.400 ve 86.500 dolar tabanları var. Ardından boğucu 94 ve 98 bin dolar seviyeleri.

Bu da yatırımcıların ne olacağını görmek için kenarda beklemesinin daha iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Nitekim devam eden satışlar da bu bakış açısının alıcı bulduğunu gösteriyor çünkü yükselişi kaçırma potansiyeli daha derin diplerde daha büyük acılar çekme ihtimaliyle karşılaştırıldığından daha az muhtemel görünüyor. Elbette kimsenin geleceği gösteren sihirli küresi yok ve ne olduğunu zaman gösterecek.