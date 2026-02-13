CFTC, Kripto ve Finans Sektöründen Üst Düzey İsimlerle Yenilik Danışma Komitesi Kurdu

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), inovasyon alanında danışma sağlamak üzere 35 kişiden oluşan yeni bir Yenilik Danışma Komitesi’nin üyelerini açıkladı. Komiteye, kripto sektörünün önde gelen isimlerinden Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Robinhood’dan Vlad Tenev, Polymarket’in kurucusu Shayne Coplan, Uniswap kurucusu Hayden Adams, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Solana Labs’tan Anatoly Yakovenko, Chainlink’ten Sergey Nazarov ve Kraken eş CEO’su Arjun Sethi dahil edildi. Ayrıca Nasdaq, CME Group, Intercontinental Exchange ve DTCC gibi geleneksel finans piyasalarını şekillendiren kuruluşların liderleri de listede yer aldı.

Geniş Katılımla Hazırlanan Danışma Komitesi

CFTC’nin oluşturduğu bu yeni komite, kripto ve geleneksel finans ekosistemindeki merkez isimleri bir araya getiriyor. CFTC’nin yönetiminde bulunan Michael Selig, komitenin temel amacının piyasanın modernizasyonu ve geleceğe hazırlanması olarak açıklandı. Komitede yer alan isimlerin çeşitliliği, kripto piyasalarının artık sadece Bitcoin ve vadeli işlemlerle sınırlı görülmediğini, sektörün genelinin daha geniş şekilde ele alındığını gösteriyor.

Coinbase ve Robinhood gibi kripto odaklı platformların yanında, CME ve Nasdaq gibi köklü borsaların liderlerinin aynı masada bulunması sektörün geldiği noktayı ortaya koyuyor. Komite, kripto ve klasik piyasalardaki altyapı, saklama, takas, gözetim ve piyasa bütünlüğü gibi alanlarda çözüm geliştirmeyi hedefliyor.

Kripto ve Tahmin Piyasaları Odağında Yetki Mücadelesi

Komitede Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasalarının CEO’ları ile FanDuel ve DraftKings’in yöneticileri de yer alıyor. Bu kuruluşlar, kripto ve tahmin piyasalarının hızla kitleselleştiği ve finansal ekosistemde daha görünür hale geldiği bir dönemde gündeme geliyor. Bu alanların düzenlenmesi konusunda CFTC’nin daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlandığı ifade edildi.

Tahmin piyasaları kısa sürede yüksek işlem hacimlerine ulaşırken, yasal düzenlemeler ve yetki alanları üzerinde tartışmalar halen devam ediyor. CFTC Başkanı, etkinlik kontratları için yeni kuralların hazırlanması ve bu alanın sorumlu şekilde büyümesine destek olunması yönünde bir gündem belirledi. Analizlere göre bu yaklaşım, düzenleyicinin yeni finansal ürünlere geniş perspektiften bakmaya başladığını işaret ediyor.

CFTC’nin Kripto Stratejisindeki Dönüşüm

Kripto sektörüyle ilgili düzenleyici yetkinin genişletilmesi konusu ABD Kongresi’nde tartışılırken, CFTC’nin dijital emtia pazarlarında daha etkin rol üstlenmesi için çeşitli yasa tasarıları gündeme alındı. Senato Tarım Komitesi tarafından desteklenen Digital Commodity Intermediaries Act, CFTC’ye dijital emtialar üzerinde daha fazla yetki ve tüketici koruması sağlamayı amaçlıyor. Bu gelişmeler, CFTC’nin sadece Bitcoin vadeli işlemleriyle sınırlı bir kurum olmaktan çıkıp çok daha geniş bir kripto pazarını düzenleyecek konuma gelmesine zemin hazırlıyor.

CFTC ayrıca, geleneksel piyasa kuralları ile yeni teknolojilerin entegrasyonunu uyumlu hale getirebilmek için SEC ile iş birliğini artırma yönünde ortak açıklamalar yayımladı. Kuralları yazan kişilerin, kripto varlıklardaki likidite, piyasa manipülasyonu, riskli durumlar ve altyapı sorunlarını daha iyi kavraması için sektörün içinden gelen liderlerin komitede yer alması, düzenleyici çalışmalar açısından önem taşıyor.

Kurulun Sektör Üzerindeki Yansımaları

Yeni danışma komitesi, kripto ürünlerinin ana akım piyasa yapılarıyla bütünleşmesi ve sektörün gelecekteki yapısına yön verilmesini hedefliyor. Perakende yatırımcılardan önde gelen şirket yöneticilerine kadar geniş katılımla kurulan bu platform, hem kripto hem de geleneksel piyasaların temsil edildiği nadir yapılar arasında gösteriliyor.

Mevcut gelişmelerin sektördeki yenilikçi ürünleri ve finansal teknolojilerdeki hızlı değişimi hızlandırabileceği, düzenleyici kurumların ise kaynaklarını en verimli şekilde kanalize etmeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. CFTC, yıllardır daha açık regülasyon isteyen kripto girişimlerinin taleplerine yanıt olarak, sektör temsilcilerini doğrudan karar süreçlerine dahil ediyor.