XRP’nin 14. yılı tartışma çıkardı! Topluluk hangi tarihi konuşuyor?

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, sosyal medya paylaşımında piyasa değeri bakımından önde gelen altcoinlerden XRP’nin 14. yılını kutladı. Garlinghouse, XRP topluluğunun bir parçası olmanın hayatındaki en büyük onurlardan biri olmaya devam ettiğini belirtirken, ağın büyümesini ortak bir emeğin ürünü olarak tanımladı.

Yıl dönümü paylaşımı tartışmayı yeniden alevlendirdi

Garlinghouse, mesajında geliştiricilere, doğrulayıcılara, işletmelere ve topluluk üyelerine teşekkür etti. Ancak paylaşım, XRP’nin tam olarak hangi tarihte doğduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kripto para topluluğunda uzun süredir zaman zaman öne çıkan bu tartışma, yıl dönümü kutlamasıyla birlikte yeniden hız kazandı.

XRP topluluğunun bir parçası olmanın hayatımın en büyük onurlarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Brad Garlinghouse, ağın bugünkü noktaya tek bir kişi ya da şirket sayesinde değil, geliştiricilerden doğrulayıcılara kadar uzanan geniş bir katkı zinciriyle geldiğini aktardı.

Tartışmanın odağında, haziran ayındaki yıl dönümü tarihinin ne kadar isabetli olduğu yer alıyor. Bazı kullanıcılar, bugün kullanılan XRP’nin 14 yıl önceki haliyle aynı olmadığını savunuyor. Bu görüşe göre XRP’nin asıl 14. yılı, bu yıl 23 Aralık tarihinde dolacak.

David Schwartz süreklilik görüşünü savundu

Ripple CTO’su David Schwartz ise bu eleştirilere karşı ağın sürekliliğini savundu. Schwartz, bir bankanın muhasebe sistemini değiştirmesi halinde paranın değişmiş sayılıp sayılmayacağını sorgularken, Ethereum’un iş ispatından hisse ispatına geçişinden sonra da aynı varlık olarak kabul edildiğini hatırlattı.

David Schwartz, bir bankanın muhasebe sistemini değiştirmesiyle paranın farklı hale gelmeyeceğini, benzer şekilde Ethereum’un PoW’dan PoS’a geçişinin de varlığın kimliğini ortadan kaldırmadığını belirterek XRP için de benzer bir süreklilik değerlendirmesi yapılması gerektiğini savundu.

Buna karşın eleştiriler tamamen sona ermiş değil. Karşı görüşte olanlar, Aralık 2012 öncesindeki XRP’nin teknik açıdan bugünkü defter yapısından temel biçimde ayrıldığını ve modern XRP Ledger üzerinde artık fiilen bulunmadığını öne sürüyor.

İlk yedi aya ait veri kaybı belirsizliği büyüttü

Tartışmanın teknik zemini ise XRP Ledger’ın ilk dönemine ait eksik kayıtlara dayanıyor. Ripple’ın Haziran 2012’de başlayan en eski defter verilerinin geri döndürülemez biçimde eksik olduğu aktarılıyor. Bir sunucu hatası nedeniyle XRP Ledger’daki ilk 32.569 defterin başlık bilgileri silinmiş durumda.

Bu nedenle işlem geçmişini gerçek başlangıç defterine kadar kesintisiz şekilde izlemek mümkün olmuyor. Sistemde tamamen doğrulanabilen ilk defterin 32.570 numaralı kayıt olduğu belirtiliyor. Kayıp veri dönemi, ağın Haziran 2012 ile Aralık 2012 arasındaki ilk yedi ayını kapsıyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği dağıtık defter altyapısıdır. Defter başlıkları ise her kaydın önceki kayıtla bağlantısını doğrulayan temel teknik verileri içerir; bu bilgilerin eksik olması, zincirin ilk bölümünün tam doğrulamasını zorlaştırır.

Eleştiriler de tam olarak bu teknik boşluğa dayanıyor. Defterin kesintisiz ve güvenli geçmişinin ancak 2012’nin son bölümünde başladığını savunan bazı topluluk üyeleri, modern XRP’nin resmi başlangıcının da bu dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, haziran ayında yapılan yıl dönümü kutlamalarına neden itiraz geldiğini de açıklıyor.