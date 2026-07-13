XRP’de balina işlemleri sert düştü, 1 dolar desteği öne çıktı

XRP, psikolojik açıdan önemli görülen 1 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürken piyasada dikkatler bu desteğin korunup korunamayacağına çevrildi. Bitstamp verilerine göre fiyat 1,09 dolar civarında işlem gördü ve gün içindeki artış %0,18 ile sınırlı kaldı. Buna karşın son haftalardaki aşağı yönlü seyir, genel görünümün kırılgan kalmasına yol açtı.

XRP’de kritik destek bölgesi izleniyor

Analistler, XRP’nin yaklaşık iki yıl önce önemli bir kırılma noktası olarak öne çıkan 1,00 dolar bölgesine kademeli biçimde yaklaştığını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu alan, alıcıların yeniden devreye girebileceği ilk güçlü desteklerden biri olarak görülüyor.

Dört saatlik grafikte 0,95 dolar seviyesi de ayrı bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Teknik analiz tarafında fiyat yapısının, genellikle trend yorgunluğuyla ilişkilendirilen bir sonlanan diagonal formasyonuna benzediği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Sonlanan diagonal, teknik analizde çoğu zaman mevcut trendin gücünü kaybettiğine işaret eden bir fiyat formasyonu olarak izlenir. Tek başına dönüş sinyali sayılmaz; genellikle destekten tepki ve ardından direnç kırılımı gibi ek teyitler aranır.

Piyasa analisti ew forecast, bu yapının satış baskısının olgunlaşmaya başladığını düşündürebileceğini, ancak daha geniş piyasa görünümünde dönüş teyidi gelmeden düşüş eğiliminin sona ermiş sayılamayacağını vurguluyor.

Analistlere göre 0,90 doların altına inecek net bir hareket, olası toparlanma senaryosunu zayıflatabilir ve daha derin bir düzeltmenin önünü açabilir.

Balina işlemlerinde sert yavaşlama görüldü

Grafiklerin yanında zincir üstü veriler de büyük yatırımcı tarafında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Ali Martinez’in, Santiment verilerine dayandırdığı paylaşımına göre XRP Ledger üzerinde 1 milyon doların üzerindeki günlük işlemlerin sayısı hafta başındaki yaklaşık 70 seviyesinden son işlem gününde 2’ye geriledi. Santiment, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve davranış analizi sağlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Gösterge Önce Son durum 1 milyon dolar üzeri günlük XRP işlemi Yaklaşık 70 2

Bu düşüş, tek başına agresif satış anlamına gelmiyor. Veriler daha çok büyük cüzdanların kısa vadede daha az aktif hale geldiğini gösteriyor. Bu tür dönemler zaman zaman yatay seyre veya oynaklıkta düşüşe eşlik edebiliyor. Öte yandan bazı büyük yatırımcıların yeni pozisyon almadan önce daha güçlü sinyal beklediğine de işaret edebilir.

1 milyon doların üzerindeki XRP Ledger işlemlerindeki sert gerileme, büyük yatırımcı faaliyetinde belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Teknik göstergelerde temkinli görünüm korunuyor

TradingView teknik özetinde genel not nötr görünse de alt kırılım temkinli bir tablo ortaya koydu. Platformda 14 satış, 10 nötr ve 2 al sinyali bulunuyor. Bir haftalık ve bir aylık görünümde de satış ağırlığı korunuyor.

Osilatör tarafında ise tablo daha dengeli. RSI 43,45, Stochastic %K 42,36, CCI artı 8,11 ve ADX 14,74 ile nötr bölgede yer aldı. Momentum göstergesi satış sinyali üretirken MACD al sinyali verdi. Bu yapı, satış baskısının hız kesebileceğini düşündürse de henüz net bir trend dönüşü teyidi sunmuyor.

Direnç ve destek seviyeleri öne çıktı

Hareketli ortalamalar daha zayıf bir tablo çiziyor. 10 dönemlik EMA 1,098 dolar, 20 dönemlik SMA 1,087 dolar, 50 dönemlik EMA 1,161 dolar ve 200 dönemlik EMA 1,468 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu ortalamaların büyük bölümünün fiyatın üzerinde kalması, daha geniş ölçekte düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Pivot analizinde merkez seviye 1,128 dolar olarak öne çıkarken direnç noktaları 1,249, 1,459 ve 1,790 dolar seviyelerinde sıralanıyor. Aşağıda ise 0,918, 0,798 ve 0,467 dolar destekleri izleniyor. Kısa vadede 1,00 ile 0,95 dolar aralığı destek bölgesi olarak takip edilirken 1,10 ile 1,13 dolar bandı yakın direnç alanı olarak öne çıkıyor.