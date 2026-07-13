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Solana (SOL)

Solana’da 73 ile 76 dolar desteği korunurken 100 dolar hedefi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 73 ile 76 dolar desteği üzerinde kalırken $SOL için 100 dolar hedefi izleniyor.
  • 📊 Analistler, uzun vadeli düşüş çizgisinin aşılması halinde 90 ve 100 dolar seviyelerinin öne çıktığını aktarıyor.
  • 💵 Circle'ın Solana üzerinde 250 milyon USDC basması, ağdaki likidite beklentisini destekliyor.
  • 🧭 150 dolar senaryosunun güçlenmesi için önce 80, ardından 90 ve 100 doların aşılması gerekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, son 24 saatte sınırlı bir toparlanmayla 76,33 dolar civarında işlem görüyor. Buna karşın teknik görünümde belirsizlik sürüyor. Fiyatın son dönemde 73 ile 76 dolar aralığında dalgalanması, kısa vadeli yön açısından bu bölgeyi kritik hale getirdi.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi öne çıkıyor
2 Formasyonlar yukarı yönlü ihtimali canlı tutuyor
3 Zincir üstü hareketlilik de yakından izleniyor
4 150 dolar senaryosu için önce 80 ve 100 dolar aşılmalı

Kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Analistler, 73 ile 76 dolar bandını kısa vadede ana destek alanı olarak izliyor. Solana bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece toparlanma senaryosu masada kalabilir. Buna karşılık 73 doların altına sarkılması halinde satış baskısının artması ve daha zayıf bir görünümün öne çıkması ihtimali bulunuyor.

73 ile 76 dolar aralığı kısa vadede belirleyici bölge olarak öne çıkıyor. Bu desteğin korunması, yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini koruması açısından önem taşıyor.

Uzun süredir çalışan düşüş trend çizgisi de fiyatın önündeki başlıca direnç alanlarından biri olarak görülüyor. Piyasa katılımcıları, bu seviyenin aşılması halinde kısa vadeli eğilimin alıcılar lehine dönebileceğini düşünüyor.

SeviyeÖnemi
73 ile 76 dolarAna destek bölgesi
80 dolarİlk güçlenme eşiği
90 dolarBir sonraki direnç
100 dolarAna hedef bölge
150 dolarDaha güçlü senaryoda gündeme gelen üst hedef

Formasyonlar yukarı yönlü ihtimali canlı tutuyor

Jesse Peralta’nın paylaştığı grafik, Solana’nın aylardır direnç olarak çalışan uzun vadeli düşüş çizgisini test ettiğini gösteriyor. Bu yapının yukarı kırılması halinde 90 ve ardından 100 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu hareketin geçerli sayılması için kırılmanın kalıcı hale gelmesi gerekiyor.

Seth tarafından paylaşılan başka bir analizde ise Solana için olası bir Wyckoff birikim yapısına işaret ediliyor. Wyckoff yöntemi, fiyatın uzun bir satış döneminin ardından taban oluşturup yeni bir toparlanma evresine geçebileceğini değerlendiren teknik analiz yaklaşımı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Wyckoff birikim, fiyatın güçlü yükselişten önce belirli bir aralıkta taban oluşturduğunu anlatan teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yapıda yatay seyir uzayabilir ve kırılmanın teyidi genellikle hacim ve fiyatın direnç üstünde kalmasıyla aranır.

Uzun vadeli düşüş çizgisinin aşılması ve desteğin korunması halinde 90 ile 100 dolar bandı yeniden odakta kalıyor.

Zincir üstü hareketlilik de yakından izleniyor

Teknik görünümün yanı sıra ağ üzerindeki aktivite de Solana’ya yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Circle’ın Solana ağı üzerinde 250 milyon USDC basması, ağdaki likidite ve kullanım düzeyine dair beklentileri güçlendirdi. Circle, USDC ihracını yapan finansal teknoloji şirketi olarak stabilcoin piyasasının önde gelen aktörleri arasında bulunuyor.

Yüksek tutarlı USDC hareketleri tek başına fiyat artışı anlamına gelmese de, Solana ağının piyasanın aktif blokzincirlerinden biri olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Bu tablo, teknik göstergeler de güçlenirse alıcı güvenini destekleyebilir.

150 dolar senaryosu için önce 80 ve 100 dolar aşılmalı

Bazı piyasa yorumcuları daha uzun vadede 150 dolar seviyesini izlese de, bu hedefin yakın vadede öne çıkmadığı görülüyor. Solana’nın önce 80 doları geri alması, ardından 90 dolar direncini aşması ve 100 dolar üzerinde güç göstermesi gerekiyor.

Bu nedenle kısa vadede en önemli başlık, 73 ile 76 dolar desteğinin korunup korunamayacağı olmaya devam ediyor. Fiyat bu bandın üzerinde tutunur ve uzun vadeli düşüş çizgisinin üstüne yerleşirse, 100 ile 150 dolar aralığı daha sık konuşulabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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