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Cardano (ADA)

Cardano 0,16 dolar desteğini korursa 0,20 dolar yeniden gündeme gelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano 0,16 dolar çevresinde tutunmaya çalışırken $ADA için 0,20 dolar yeniden izleniyor.
  • 📊 İlk toparlanma alanı 0,17 ile 0,18 dolar bandında bulunuyor.
  • 📉 0,16 dolar desteği kırılırsa 0,15 dolar ve ardından 0,13 ile 0,14 dolar bölgesi öne çıkıyor.
  • 🧭 Analistler, daha güçlü teknik onay için 0,20 doların geri alınmasını takip ediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano fiyatı 0,16 dolar çevresinde dengelenmeye çalışırken piyasada yön arayışı sürüyor. Son 24 saatteki zayıf seyre rağmen daha geniş teknik görünüm tamamen bozulmuş değil. Alıcılar bu bölgeyi savunabilirse 0,17 ve 0,18 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. Buna karşılık 0,16 doların altına sarkılması halinde 0,15 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede kritik eşik 0,16 dolar
2 Düşen kanal ve birikim bölgesi izleniyor
3 İzlenen seviyeler netleşti

Kısa vadede kritik eşik 0,16 dolar

Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. ADA fiyatı son dönemde sert bir yön hareketi yerine dar bir bantta işlem görüyor. Bu tablo, alıcılar ile satıcıların net bir sinyal beklediğine işaret ediyor. Son tepki yükselişi alım iştahının tamamen kaybolmadığını gösterse de hareketin devamı henüz güçlü biçimde doğrulanmış değil.

Analistlerin izlediği ortak tablo, 0,16 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ADA’da 0,17 ve 0,18 dolar bölgesine doğru yeni bir denemenin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Piyasa değerine dayalı görünümde de dikkat çeken bir eşik bulunuyor. Yaklaşık 6,8 milyar dolarlık piyasa değeri bölgesi, alıcıların yeniden güç kazanması için önemli bir alan olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması toparlanma senaryosunu destekleyebilirken, burada yeniden satış baskısı oluşması yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

SeviyeÖnemi
0,16 dolarMevcut ana destek
0,17 ile 0,18 dolarİlk toparlanma direnç alanı
0,20 dolarDaha güçlü onay seviyesi
0,15 dolarAşağı yönlü ilk destek

Düşen kanal ve birikim bölgesi izleniyor

Bazı grafiklerde ADA’nın yükseliş sonrası düşen kanal içinde düzeltme yaptığı görülüyor. Bu tür yapılar zaman zaman yeni bir kırılma öncesi soluklanma alanı olarak değerlendiriliyor. Kanalın üst bandının aşılması halinde 0,18 doların ardından 0,20 dolar yeniden odak noktası olabilir. Alt bandın kaybedilmesi durumunda ise 0,13 ile 0,14 dolar aralığı daha derin destek bölgesi olarak öne çıkabilir.

Uzun vadeli görünümde 0,13 ile 0,20 dolar aralığı, bazı piyasa katılımcıları tarafından birikim bölgesi olarak değerlendiriliyor; ancak bu yaklaşımın güçlenmesi için fiyatın direnç seviyelerini geri alması gerekiyor.

Kısa vadeli grafiklerde aşağı yönlü trend çizgisinin kırıldığına işaret eden yorumlar da bulunuyor. Buna rağmen bu yapının kalıcı bir ivmeye dönüşmesi için son diplerin korunması ve fiyatın kontrollü biçimde yukarı yönelmesi gerekiyor. Böyle bir senaryoda 0,20 doların üzeri daha güçlü bir toparlanmanın kapısını aralayabilir. Sonraki direnç alanı ise 0,22 ile 0,25 dolar bandında bulunuyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Mevcut görünümde piyasa katılımcıları için temel eşikler açık biçimde ayrışıyor. 0,16 dolar desteğinin korunması kısa vadeli yapının bozulmaması açısından önem taşıyor. 0,15 doların altı ise satış baskısını artırabilir. Yukarıda 0,18 doların geri alınması ilk olumlu sinyal olarak görülürken, 0,20 doların aşılması daha güçlü bir yön değişiminin teyidi olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle ADA’daki görünüm temkinli biçimde olumlu kalmayı sürdürüyor. Ancak teknik yapının güçlenmesi, yalnızca desteklerin korunmasına değil, aynı zamanda yakın dirençlerin net biçimde aşılmasına bağlı görünüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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