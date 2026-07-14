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BITCOIN (BTC)

ABD 300 milyon dolara yakın el konulan kriptoyu Coinbase Prime’a taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD, el konulan yaklaşık 300 milyon dolarlık kriptoyu Coinbase Prime'a taşıdı.
  • 📌 Transfer içinde 3.940 BTC ile 30.014 ETH yer alırken, $BTC tarafındaki hareket satış ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
  • 🧾 Varlıkların bir bölümü Ryan Farace, BTC-e ve Brian Krewson bağlantılı el koyma dosyalarına dayanıyor.
  • 🏛️ ABD bağlantılı cüzdanlarda halen 20,6 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunduğu tahmin ediliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlar, pazartesi günü el konulan yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki Bitcoin ve Ether’i Coinbase Prime’a aktardı. Transfer, bu varlıkların satışa çıkabileceğine dair tartışmaları yeniden canlandırdı.

İçindekiler
1 Taşınan varlıkların kaynağı
2 Satış ihtimali neden izleniyor
3 Bu yılki önceki transferler
4 Elde tutulan toplam kripto varlıklar

Taşınan varlıkların kaynağı

Arkham verilerine göre Coinbase Prime’a 3.940 Bitcoin ile 30.014 Ether gönderildi. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 243,95 milyon dolar Bitcoin ve 53,09 milyon dolar Ether olmak üzere 297 milyon doları aştı. Söz konusu fonların, ABD makamlarının geçmişte el koyduğu birkaç dikkat çekici kripto dosyasıyla bağlantılı olduğu görüldü.

Galaxy Research Araştırma Başkanı Alex Thorn, Bitcoin transferlerinin Ryan Farace ve faaliyetini durduran kripto borsası BTC-e bağlantılı el koymalardan oluştuğunu aktardı.

Ether tarafındaki varlıkların ise, 54 milyon dolarlık kripto saklama ve kara para aklama planıyla ilişkilendirilen Oracle çalışanı Brian Krewson dosyasına dayandığı belirtildi. Oracle, kurumsal yazılım ve veritabanı çözümleriyle tanınan ABD merkezli teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Satış ihtimali neden izleniyor

Transferin dikkat çekmesinin temel nedeni, olası bir satışın ABD Başkanı Donald Trump’ın Mart 2025 tarihli kararnameyle ortaya koyduğu çerçeveyle çelişebilecek olması. Söz konusu kararnamede, ABD hükümetinin el koyduğu Bitcoin’lerin Stratejik Bitcoin Rezervi’nin parçası olması ve satılmaması gerektiği belirtilmişti.

Bununla birlikte Coinbase Prime’a yapılan aktarım tek başına satış anlamına gelmiyor. Platform, kurumsal müşterilere saklama, alım satım, finansman ve staking gibi hizmetler sunuyor. Bu nedenle son hareketin, varlıkların tek elde toplanması veya idari amaçlı yeniden düzenlenmesiyle sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara yönelik bir kripto hizmet paketidir. Saklama, işlem erişimi, finansman ve belirli varlıklar için staking gibi işlevleri tek çatı altında sunar.

Bu yılki önceki transferler

Pazartesi günkü işlem, bu yıl devlet bağlantılı cüzdanlardan yapılan en büyük transferlerden biri olarak öne çıktı. ABD hükümeti daha önce de Coinbase Prime’a kripto varlık göndermişti.

Haziranda ABD hükümetiyle bağlantılı bir cüzdan, FTX ve Alameda Research el koymalarıyla ilişkilendirilen 98.589 Chainlink tokenini platforma taşıdı. Nisanda ise 2016 Bitfinex saldırısıyla bağlantılı yaklaşık 8,2 Bitcoin yine Coinbase Prime’a gönderildi.

TarihVarlıkMiktarBağlantı
PazartesiBTC ve ETH3.940 BTC, 30.014 ETHÇeşitli el koyma dosyaları
HaziranLINK98.589FTX ve Alameda Research
NisanBTC8,22016 Bitfinex saldırısı

Elde tutulan toplam kripto varlıklar

Tahminlere göre ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlarda halen 20,6 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunuyor. Bu toplam içinde yaklaşık 325.000 BTC, 28.000 ETH, 146 milyon USDT ve 750 WBTC yer alıyor.

Coinbase Prime’a yapılan yatırma işlemi satışın kesinleştiğini göstermiyor; transfer, saklama veya varlıkların bir araya toplanması amacıyla da yapılmış olabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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