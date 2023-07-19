Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ediyor ve kral kripto para birimi 30.000 doları tutmakta zorlanıyor. Yaklaşan Fed toplantısı ve ABD Adalet Bakanlığının BTC sattığı dedikodusu yatırımcılardaki risk iştahını önemli ölçüde zayıflattı. Peki güncel durum bize fiyata dair ne anlatıyor?

Bitcoin (BTC)

Glassnode kısa bir süre önce, daha fazla kullanıcının BTC satın almak için akın etmesiyle Bitcoin’in kayda değer bir sermaye akışı yaşadığını ortaya koyan bir gönderi paylaştı. Bu yazı itibariyle, Realized Cap 394 milyar doları aşarak 2023 yılı boyunca Bitcoin’e istikrarlı bir sermaye akışına işaret ediyor.

Realized Cap’teki bu yükseliş eğilimi, coinlerin genel olarak daha yüksek fiyatlardan el değiştirdiğini ve bu yıl Bitcoin’e yönelik yeni talepte mütevazı bir artış olduğunu gösteriyor.

Ayı piyasaları sırasında, yatırımcıların kayıplarını azaltmaya çalışması nedeniyle Bitcoin’in tipik olarak önemli sermaye çıkışlarına tanık olduğunu belirtmek gerekir. Ancak mevcut senaryo, varlığa akan sermaye ile farklı bir tablo çizmektedir. Bu da fiyatın dipten döndüğünü de hesaba katarsak yükselişin istikrarlı biçimde devam edebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Yükselecek Mi?

On-chain’de gözlemlenen en eski ve en yaygın metriklerden biri olan Gerçekleşen Üst Değer, Bitcoin’e gerçek sermaye girişlerini değerlendirmek için güçlü bir araçtır. Güçlendirilmiş sermaye akışı göz önüne alındığında, bizi bu varlığın karlılığını düşünmeye sevk eder. 2023 yılında Net Gerçekleşen Kâr/Zarar (NRPL) ağırlıklı olarak kâr odaklı bir seyir izlemiş ve günlük ortalama 270 milyon dolar (kâr eksi zarar) net girişe tanık olmuştur. Bu sürekli kâr modu, Nisan 2022’den bu yana türünün ilk örneğini teşkil etmektedir. Bu girişin büyüklüğü, 2019’un ilk yarısında ve 2020’nin sonlarında gözlemlenen dönemlerle karşılaştırılabilir.

Gerçekleşen toplam kâr ve zarar arasındaki oranı inceleyerek yılın genel performansını ölçebiliriz. Şu ana kadar 2023 olumlu bir yıl oldu ve Ocak ayının başlarında başa baş seviyesi olan 1,0’ı aştı. Bu yazı yazıldığı sırada NRPL 57,2 milyon doları aşmıştı.

Bitcoin son zamanlarda negatif bir eğilim sergiliyor ve son birkaç gündür 30.000 dolar fiyat aralığında seyrediyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu aralıkta başarılı bir şekilde tutunarak istikrar sergiledi.

Sonuç olarak on-chain veriler ve devam eden sermaye akışı yatırımcılardaki negatif hissiyata rağmen fiyatın güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da son yaşanan düşüşün (belki de Fed toplantısı sonrasında) hızla tersine dönebileceğine işaret ediyor. Birçok altcoin direnç testlerinden döndüğü için bu yükseliş kripto paraların genelinde hızlı bir toparlanmaya yol açabilir.