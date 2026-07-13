Trump, Senato’dan CLARITY yasasını hızla geçirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine dijital varlık piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY yasasını, hafta sonu hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham’ın anısına kabul etme çağrısı yaptı. Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında Graham’ın bu düzenlemenin güçlü destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Senato takviminde dar zaman aralığı

Senato’nun ağustostaki bir aylık eyalet çalışma döneminden önce yaklaşık dört haftalık yasama takvimi bulunuyor. Bu nedenle kripto para piyasasının yapısına ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde gündeme alınıp oylanması beklenebilir. Lindsey Graham, cumartesi günü 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Graham, 2003’ten bu yana Güney Carolina’yı Senato’da temsil ediyordu. Mevcut yasama döneminde bankacılık ya da tarım komitelerinde görev almadı ve CLARITY yasa tasarısını ilerleten oylamalarda yer almadı. Senatör, 2025’te stabilcoinlere yönelik GENIUS yasası lehine oy vermişti, ancak CLARITY için doğrudan kamuoyuna yansımış açık bir destek beyanı bulunmuyor.

Donald Trump, Lindsey Graham’ın CLARITY yasasının büyük destekçilerinden biri olduğunu savunarak Senato’ya tasarıyı kabul etme çağrısında bulundu.

Yetki dengesi SEC’ten CFTC’ye kayabilir

CLARITY yasası, dijital varlıkların denetimi ve uygulanmasına ilişkin yetkinin önemli bölümünü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC’e bağlı yapıdan çıkararak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC’ye kaydırabilir. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen başlıca kurum olarak biliniyor; CFTC ise emtia ve türev piyasalarında gözetim görevi yürütüyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD’de emtia ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen federal kurumdur. CLARITY tasarısı kabul edilirse, bazı dijital varlıkların gözetiminde CFTC’nin rolü genişleyebilir.

Buna karşılık Senato’daki birçok Demokrat, yasa tasarısına çıkar çatışması riskini sınırlayacak hükümler eklenmeden destek vermeye yanaşmıyor. Bazı senatörler, Trump’ın meme coin girişimi ve ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial nedeniyle bu başlığın ayrıca ele alınmasını istiyor.

Başlık Durum Senato çoğunluğu Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 47 Yasa için gereken eşik 60 oy Ağustos öncesi takvim 4 haftalık oturum

Oylama için Demokrat desteği önem kazandı

Graham’ın ölümü ve Senatör Mitch McConnell’ın hastaneye kaldırılması sonrasında Cumhuriyetçilerin Senato’daki fiili çoğunluğu 51’e 47’ye geriledi. Bu tablo, CLARITY yasasının 60 oy barajını aşabilmesi için ek Demokrat desteğini daha kritik hale getiriyor.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis de Trump’ın açıklamasına destek verdi. Lummis, Graham’ın ABD liderliğinin dijital varlıklar dahil her alanda ön safta kalmasına önem verdiğini belirtiyor.

Cynthia Lummis, Lindsey Graham’ın ABD’nin dijital varlıklarda da liderliğini koruması konusunda istekli bir isim olduğunu vurguluyor.

Tim Scott, Kirsten Gillibrand ve Angela Alsobrooks’un ofislerinden ise Trump’ın açıklamalarına ilişkin kısa sürede bir yanıt gelmedi.