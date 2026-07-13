Kayıt Banner
Kripto Para

Trump, Senato’dan CLARITY yasasını hızla geçirmesini istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Trump, Senato'dan CLARITY yasasını Lindsey Graham'ın anısına geçirmesini istedi.
  • 🧾 CLARITY tasarısı, dijital varlık denetiminde SEC'ten CFTC'ye yetki kaydırabilir.
  • ⚖️ Senato'da Cumhuriyetçilerin sayısı 51'e 47 olduğu için tasarıda Demokrat desteği önem taşıyor.
  • 💬 Trump'ın meme coin bağlantıları ve World Liberty Financial ilişkisi, $XRP dışındaki kripto düzenleme tartışmalarında da etik itirazları büyüttü.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine dijital varlık piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY yasasını, hafta sonu hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham’ın anısına kabul etme çağrısı yaptı. Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında Graham’ın bu düzenlemenin güçlü destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

İçindekiler
1 Senato takviminde dar zaman aralığı
2 Yetki dengesi SEC’ten CFTC’ye kayabilir
3 Oylama için Demokrat desteği önem kazandı

Senato takviminde dar zaman aralığı

Senato’nun ağustostaki bir aylık eyalet çalışma döneminden önce yaklaşık dört haftalık yasama takvimi bulunuyor. Bu nedenle kripto para piyasasının yapısına ilişkin düzenlemenin kısa süre içinde gündeme alınıp oylanması beklenebilir. Lindsey Graham, cumartesi günü 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Graham, 2003’ten bu yana Güney Carolina’yı Senato’da temsil ediyordu. Mevcut yasama döneminde bankacılık ya da tarım komitelerinde görev almadı ve CLARITY yasa tasarısını ilerleten oylamalarda yer almadı. Senatör, 2025’te stabilcoinlere yönelik GENIUS yasası lehine oy vermişti, ancak CLARITY için doğrudan kamuoyuna yansımış açık bir destek beyanı bulunmuyor.

Donald Trump, Lindsey Graham’ın CLARITY yasasının büyük destekçilerinden biri olduğunu savunarak Senato’ya tasarıyı kabul etme çağrısında bulundu.

Yetki dengesi SEC’ten CFTC’ye kayabilir

CLARITY yasası, dijital varlıkların denetimi ve uygulanmasına ilişkin yetkinin önemli bölümünü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC’e bağlı yapıdan çıkararak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC’ye kaydırabilir. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen başlıca kurum olarak biliniyor; CFTC ise emtia ve türev piyasalarında gözetim görevi yürütüyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD’de emtia ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen federal kurumdur. CLARITY tasarısı kabul edilirse, bazı dijital varlıkların gözetiminde CFTC’nin rolü genişleyebilir.

Buna karşılık Senato’daki birçok Demokrat, yasa tasarısına çıkar çatışması riskini sınırlayacak hükümler eklenmeden destek vermeye yanaşmıyor. Bazı senatörler, Trump’ın meme coin girişimi ve ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial nedeniyle bu başlığın ayrıca ele alınmasını istiyor.

BaşlıkDurum
Senato çoğunluğuCumhuriyetçiler 51, Demokratlar 47
Yasa için gereken eşik60 oy
Ağustos öncesi takvim4 haftalık oturum

Oylama için Demokrat desteği önem kazandı

Graham’ın ölümü ve Senatör Mitch McConnell’ın hastaneye kaldırılması sonrasında Cumhuriyetçilerin Senato’daki fiili çoğunluğu 51’e 47’ye geriledi. Bu tablo, CLARITY yasasının 60 oy barajını aşabilmesi için ek Demokrat desteğini daha kritik hale getiriyor.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis de Trump’ın açıklamasına destek verdi. Lummis, Graham’ın ABD liderliğinin dijital varlıklar dahil her alanda ön safta kalmasına önem verdiğini belirtiyor.

Cynthia Lummis, Lindsey Graham’ın ABD’nin dijital varlıklarda da liderliğini koruması konusunda istekli bir isim olduğunu vurguluyor.

Tim Scott, Kirsten Gillibrand ve Angela Alsobrooks’un ofislerinden ise Trump’ın açıklamalarına ilişkin kısa sürede bir yanıt gelmedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy nakit rezervini 3 milyar dolara çıkardı

Pakistan’da kripto varlıklar için şeriat tartışması sürüyor

Demokrat senatörler, Trump’ın kripto varlıkları için oturum çağrısı yaptı

Revolut X, yapay zeka destekli komutlarla kripto işlemlerine izin verdi

Japonya, kripto varlık ETF’lerine gelecek yıl izin vermeye hazırlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Rossen Iossifov’un el konulmasına karar verilen 290 bin dolarlık kripto parayı taşıdığı iddiasıyla yeni dava açtı

Circle üzerindeki baskı büyüyor! 381 bin USDC davasında hangi detay öne çıkıyor?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Mizuho, Circle için nötr notunu korudu
Bir Sonraki Yazı XRP’de balina işlemleri sert düştü, 1 dolar desteği öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da 1850 dolar direnci aşılırsa 2100 dolar hedefi öne çıkıyor
Ethereum (ETH)
Güney Kore, tokenleştirilmiş devlet tahvili pilotunu 2027’de başlatacak
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Dogecoin’de 590 milyon alım sonrası 0,075 dolar direnci izleniyor
DOGECOIN (DOGE)
Kripto, yapay zeka işlem gücünü yeni bir varlık sınıfına dönüştürüyor
Kripto-Yapay Zeka
Hürmüz Boğazı krizi petrol fiyatlarını yeniden yükseltti
Ekonomi
Lost your password?