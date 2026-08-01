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RIPPLE (XRP)

Analistler, XRP’de düşen kama sonrası 15 dolar hedefini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, $XRP’de düşen kama formasyonunun kritik bir kırılma eşiğine yaklaştığını belirtiyor.
  • 📈 XRP 1,06 dolar seviyesinde işlem görürken 29 Temmuz'da fonlara 584.710 dolar net giriş oldu.
  • 💰 Teknik projeksiyonda 15 dolar seviyesi izlenirken bu senaryo dirençlerin aşılmasına bağlı kalıyor.
  • 🧭 Son 24 saatteki %2,8 düşüşe rağmen alım ilgisi ve fon akışları olumlu görünümü destekliyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, teknik göstergeler ve fon akışları birlikte değerlendirildiğinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimaliyle öne çıkıyor. Son 24 saatte fiyat gerilese de piyasa verileri, alım ilgisinin tamamen zayıflamadığını ve yatırımcı güveninin yeniden güç kazandığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 ETF akışları yeniden artıya geçti

Teknik görünümde kritik eşik

XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,06 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,15 milyar dolar, piyasa değeri ise 66,29 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde fiyat %2,8 geriledi. Buna karşın mevcut yapı, teknik açıdan olası bir yön değişimine işaret ediyor.

Kripto para analisti Javon Marks, XRP’nin yükseliş eğilimli düşen kama formasyonunda kritik bir kırılma noktasına yaklaştığını belirtiyor. Düşen kama, teknik analizde daralan fiyat hareketi sonrası yukarı yönlü kırılma ihtimalinin izlendiği bir yapı olarak biliniyor.

Javon Marks, XRP’nin yükseliş eğilimli düşen kama formasyonunda kritik bir kırılma eşiğine yaklaştığını ve bu yapının güçlü bir hareketin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre oynaklığın azalması ve alıcı ilgisinin toparlanması, daha güçlü bir fiyat hareketi için zemin hazırlayabilir. Bu nedenle piyasada özellikle direnç seviyeleri yakından izleniyor. Yukarı yönlü kırılmanın teyit edilmesi halinde daha geniş çaplı bir ralli ihtimali güç kazanabilir.

ETF akışları yeniden artıya geçti

Teknik senaryoda öne çıkan projeksiyonlardan biri, kırılmanın başarıyla tamamlanması durumunda XRP’nin 15 dolar bölgesine kadar alan bulabileceği yönünde. Bu seviye kesin bir beklenti olarak değil, formasyonun işaret ettiği geniş hedef alanı çerçevesinde değerlendiriliyor. Böyle bir hareketin gerçekleşmesi, mevcut seviyelere göre %1.200’ün üzerinde artış anlamına geliyor.

Fon tarafındaki veriler de XRP için olumlu algıyı destekliyor. XRP Haberleri verilerine göre XRP odaklı fonlar, büyümedeki geçici duraksamanın ardından yeniden net giriş kaydetti. 29 Temmuz tarihli veride bu fonlara 584.710 dolarlık net giriş gerçekleşti.

XRP odaklı fonlarda 29 Temmuz’da 584.710 dolarlık net giriş görülmesi, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret ediyor.

GöstergeVeri
XRP fiyatı1,06 dolar
24 saatlik değişim%2,8 düşüş
24 saatlik hacim1,15 milyar dolar
Piyasa değeri66,29 milyar dolar
29 Temmuz net fon girişi584.710 dolar
Teknik hedef alanı15 dolar

ETF ve benzeri yatırım ürünlerine yönelen sermaye akışının sürmesi, XRP’deki ivmeyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Piyasanın bir sonraki aşamada nasıl şekilleneceği ise alıcıların önemli direnç seviyelerini aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Güçlü bir kırılma ve devam eden fon girişleri, fiyat hareketinin yönü açısından belirleyici olabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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