Analistler, XRP’de düşen kama sonrası 15 dolar hedefini öngörüyor

XRP, teknik göstergeler ve fon akışları birlikte değerlendirildiğinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimaliyle öne çıkıyor. Son 24 saatte fiyat gerilese de piyasa verileri, alım ilgisinin tamamen zayıflamadığını ve yatırımcı güveninin yeniden güç kazandığını gösteriyor.

Teknik görünümde kritik eşik

XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,06 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,15 milyar dolar, piyasa değeri ise 66,29 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde fiyat %2,8 geriledi. Buna karşın mevcut yapı, teknik açıdan olası bir yön değişimine işaret ediyor.

Kripto para analisti Javon Marks, XRP’nin yükseliş eğilimli düşen kama formasyonunda kritik bir kırılma noktasına yaklaştığını belirtiyor. Düşen kama, teknik analizde daralan fiyat hareketi sonrası yukarı yönlü kırılma ihtimalinin izlendiği bir yapı olarak biliniyor.

Javon Marks, XRP’nin yükseliş eğilimli düşen kama formasyonunda kritik bir kırılma eşiğine yaklaştığını ve bu yapının güçlü bir hareketin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre oynaklığın azalması ve alıcı ilgisinin toparlanması, daha güçlü bir fiyat hareketi için zemin hazırlayabilir. Bu nedenle piyasada özellikle direnç seviyeleri yakından izleniyor. Yukarı yönlü kırılmanın teyit edilmesi halinde daha geniş çaplı bir ralli ihtimali güç kazanabilir.

ETF akışları yeniden artıya geçti

Teknik senaryoda öne çıkan projeksiyonlardan biri, kırılmanın başarıyla tamamlanması durumunda XRP’nin 15 dolar bölgesine kadar alan bulabileceği yönünde. Bu seviye kesin bir beklenti olarak değil, formasyonun işaret ettiği geniş hedef alanı çerçevesinde değerlendiriliyor. Böyle bir hareketin gerçekleşmesi, mevcut seviyelere göre %1.200’ün üzerinde artış anlamına geliyor.

Fon tarafındaki veriler de XRP için olumlu algıyı destekliyor. XRP Haberleri verilerine göre XRP odaklı fonlar, büyümedeki geçici duraksamanın ardından yeniden net giriş kaydetti. 29 Temmuz tarihli veride bu fonlara 584.710 dolarlık net giriş gerçekleşti.

XRP odaklı fonlarda 29 Temmuz’da 584.710 dolarlık net giriş görülmesi, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Gösterge Veri XRP fiyatı 1,06 dolar 24 saatlik değişim %2,8 düşüş 24 saatlik hacim 1,15 milyar dolar Piyasa değeri 66,29 milyar dolar 29 Temmuz net fon girişi 584.710 dolar Teknik hedef alanı 15 dolar

ETF ve benzeri yatırım ürünlerine yönelen sermaye akışının sürmesi, XRP’deki ivmeyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Piyasanın bir sonraki aşamada nasıl şekilleneceği ise alıcıların önemli direnç seviyelerini aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Güçlü bir kırılma ve devam eden fon girişleri, fiyat hareketinin yönü açısından belirleyici olabilir.